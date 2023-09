Pourquoi la Pologne décide de ne plus fournir d'armes à l'Ukraine

Par Antoinette Radford à Londres et Adam Easton à Varsovie

L'un des alliés les plus fidèles de l'Ukraine, la Pologne, a déclaré qu'elle ne fournissait plus d'armes à son voisin, en raison d'un différend diplomatique sur les exportations de céréales de Kiev.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré que la Pologne se concentrait plutôt sur sa défense avec des armes plus modernes.

La Pologne a déjà envoyé à l’Ukraine 320 chars de l’ère soviétique et 14 avions de combat MiG-29 et n’a guère plus à offrir.