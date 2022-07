Les 5 principaux avantages du moringa pour la santé

il y a 11 minutes

Par Kerry Torrens - Nutritionniste

Crédit photo, Getty Images Légende image, La poudre de moringa est très utilisée dans la nutrition

La nutritionniste Kerry Torrens fournit des informations sur le moringa, une plante connue pour ses divers avantages pour la santé, notamment ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Le moringa, dont les louanges remontent à plusieurs siècles, semble offrir des avantages impressionnants pour la santé, mais les données scientifiques sont-elles fiables ?

Kerry Torrens, nutritionniste, explore ce que nous savons de cette plante intéressante.

Qu'est-ce que le moringa oleifera ?

Arbre originaire d'Asie du Sud et d'Afrique, le moringa oleifera porte un certain nombre de noms familiers, dont celui d'"arbre miracle" en raison de ses prétendues capacités de guérison et celui d'"arbre à raifort" en raison de sa famille botanique, les brassicacées.

Presque toutes les parties de l'arbre peuvent être consommées, y compris les feuilles, l'écorce, les racines, la sève et les fleurs, bien que ce soient les extraits de feuilles qui semblent offrir les meilleures propriétés protectrices et antioxydantes.

L'arbre est une source importante de nourriture dans les pays en développement où la mauvaise alimentation est une préoccupation majeure.

Dans le monde occidental, les feuilles séchées sont plutôt vendues comme complément alimentaire sous forme de poudre ou de capsule.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les employés de Moringa Technology Industry (MTI) séparent les feuilles de moringa des brindilles après la récolte.

Une portion de 10g de poudre de moringa apporte : 31 kcals/128KJ 2,5 g de protéines 0,6 g de lipides 2,6 g de glucides 2,4 g de fibres 198 mg de calcium 49,5 mg de magnésium 4,5 mg de fer 2,3 g de vitamine C

Les 5 principaux avantages du moringa pour la santé

1. Riche source d'antioxydants protecteurs

Les composés antioxydants, notamment les nutriments et les substances phytochimiques, contribuent à protéger les cellules des dommages causés par des molécules appelées radicaux libres, qui sont produites par l'organisme lorsqu'il est exposé à des toxines environnementales comme les pesticides et la fumée de cigarette.

Le moringa, et plus particulièrement ses feuilles, est riche en un certain nombre de composés bénéfiques qui assurent une protection antioxydante.

Il s'agit notamment de la vitamine C et du bêta-carotène, ainsi que de polyphénols, tels que la quercétine, la rutine et l'acide chlorogénique.

2. Peut favoriser le contrôle de la glycémie

Crédit photo, Getty Images

La plupart des preuves soutenant l'utilisation du moringa pour équilibrer la glycémie sont basées sur des études animales - celles-ci suggèrent que les composés des feuilles peuvent stimuler les cellules du pancréas, qui sont responsables de la sécrétion de l'hormone d'équilibre de la glycémie, l'insuline.

Une étude intéressante portant sur les effets de la poudre de feuilles sur des femmes ménopausées a montré que la prise de 1½ cuillère à café de poudre de feuilles de moringa chaque jour pendant trois mois a permis de réduire la glycémie à jeun de 13,5 % en moyenne.

Cela suggère que le moringa pourrait être utile pour faire face à certains des changements physiologiques vécus par les femmes de la quarantaine.

3. Peut avoir des effets anti-inflammatoires

L'inflammation joue un rôle central dans le développement de nombreuses maladies chroniques, de l'obésité à l'arthrite en passant par le diabète.

La racine, le fruit et les feuilles du moringa contiennent des substances qui inhibent ce processus inflammatoire.

Des études menées sur des animaux et en éprouvette confirment l'utilisation du moringa, mais il existe encore relativement peu d'études confirmant ces effets chez l'homme.

4. Peut protéger le foie

Le foie est essentiel au maintien de notre santé et à la transformation des nutriments de notre alimentation.

Dans les études animales, les niveaux élevés de composés protecteurs du moringa, appelés polyphénols, ont contribué à protéger le foie et à favoriser la récupération des tissus endommagés.

Des essais très récents sur l'homme suggèrent un rôle possible pour le moringa en tant que médicament anticancéreux pour le cancer du foie.

5. Peut soutenir la fonction cognitive

Les riches propriétés antioxydantes du moringa peuvent soutenir la fonction cognitive et être utiles dans la lutte contre le déclin cognitif, ainsi que des conditions comme la démence et la maladie d'Alzheimer.

En outre, il semblerait que la plante puisse être utile pour soutenir l'humeur, la mémoire et l'équilibre des neurotransmetteurs, des études animales suggérant que l'extrait de feuille pourrait être utile pour la dépression.

Les études menées à ce jour dans tous ces domaines semblent prometteuses, mais il nous reste encore beaucoup à apprendre sur cette plante et ses nombreux bienfaits réputés.

Le moringa est-il sûr pour tout le monde ?

On considère généralement que la consommation des feuilles et des cosses de graines est sans danger, mais il faut faire attention à l'écorce et à la pulpe.

Ceci est particulièrement important pendant la grossesse car l'écorce contient des substances chimiques qui peuvent favoriser les contractions utérines et augmenter le risque de fausse couche.

Les personnes qui prennent des médicaments sur ordonnance, notamment des comprimés pour la tension artérielle, des médicaments contre le diabète et de la lévothyroxine, doivent consulter leur médecin ou leur pharmacien pour s'assurer que le moringa convient à leur usage.

