Comment la peste noire d'il y a 700 ans affecte votre santé aujourd'hui

il y a 40 minutes

Par James Gallagher Correspondant santé et sciences

Crédit photo, MUSÉE DE LONDRES Légende image, Des restes humains provenant des fosses de peste de Londres ont été utilisés dans l'analyse génétique.

La dévastation de la pandémie de peste a laissé une marque génétique si incroyable sur l'humanité qu'elle affecte encore notre santé près de 700 ans plus tard.

Jusqu'à la moitié des personnes sont mortes lorsque la peste noire a balayé l'Europe au milieu des années 1300.

Une étude pionnière analysant l'ADN de squelettes vieux de plusieurs siècles a permis de découvrir des mutations qui ont aidé les gens à survivre à la peste.

Mais ces mêmes mutations sont liées à des maladies auto-immunes qui touchent les gens aujourd'hui.

La peste noire est l'un des moments les plus importants, les plus meurtriers et les plus sombres de l'histoire de l'humanité. On estime que jusqu'à 200 millions de personnes sont mortes.

Les chercheurs ont pensé qu'un événement d'une telle ampleur avait dû influencer l'évolution de l'humanité. Ils ont analysé l'ADN prélevé sur les dents de 206 squelettes anciens et ont pu dater précisément les restes humains avant, pendant ou après la peste noire.

L'analyse a porté sur des os provenant des fosses de peste d'East Smithfield, utilisées pour les enterrements collectifs à Londres, et sur d'autres échantillons provenant du Danemark.

Crédit photo, UNIVERSITÉ MCMASTER Légende image, Ce chercheur analyse une dent ancienne qui contient de l'ADN dégradé.

La découverte la plus marquante, publiée dans la revue Nature, concerne les mutations d'un gène appelé ERAP2.

Si vous aviez les bonnes mutations, vous aviez 40 % de chances de plus de survivre à la peste.

"C'est énorme, c'est un effet énorme, c'est une surprise de trouver quelque chose comme ça dans le génome humain", m'a dit le professeur Luis Barreiro, de l'université de Chicago.

Le rôle du gène est de fabriquer les protéines qui découpent les microbes envahisseurs et de montrer les fragments au système immunitaire, le préparant ainsi à reconnaître et à neutraliser plus efficacement l'ennemi.

Le gène existe en différentes versions - celles qui fonctionnent bien et celles qui ne font rien - et vous recevez une copie de chaque parent.

Ainsi, les plus chanceux, qui avaient le plus de chances de survivre, ont hérité de papa et maman une version à haut rendement.

Et les survivants ont eu des enfants et ont donc transmis ces mutations utiles, qui sont soudainement devenues beaucoup plus courantes.

"C'est énorme de voir un changement de 10 % sur deux ou trois générations, c'est l'événement de sélection le plus fort chez l'homme à ce jour", m'a dit le professeur Hendrik Poinar, généticien évolutionniste de l'université McMaster.

Les résultats ont été confirmés par des expériences modernes utilisant la bactérie de la peste - Yersinia pestis. Les échantillons de sang des personnes présentant les mutations utiles étaient plus à même de résister à l'infection que les autres.

"C'est comme si l'on observait la peste noire dans une boîte de Pétri, c'est très révélateur", a déclaré le professeur Poinar.

Crédit photo, UNIVERSITÉ DE CHICAGO

Aujourd'hui encore, ces mutations résistantes à la peste sont plus fréquentes qu'avant la peste noire.

Le problème, c'est qu'elles ont été associées à des maladies auto-immunes telles que la maladie inflammatoire de l'intestin (maladie de Crohn) - ce qui a permis à vos ancêtres de rester en vie il y a 700 ans pourrait nuire à votre santé aujourd'hui.

D'autres forces historiques sur notre ADN ont un héritage que nous ressentons. Environ 1 à 4 % de l'ADN de l'homme moderne provient de l'accouplement de nos ancêtres avec les Néandertaliens et cet héritage affecte notre capacité à réagir aux maladies, dont la Covid.

"Ces cicatrices du passé ont donc encore un impact sur notre sensibilité aux maladies aujourd'hui, d'une manière tout à fait remarquable", explique le professeur Barreiro.

Le professeur Barreiro précise que l'avantage de 40 % en termes de survie était "le plus fort effet sélectif jamais estimé chez l'homme".

Cela semble éclipser l'avantage des mutations de résistance au VIH ou celles qui aident à digérer le lait - bien qu'il prévienne que les comparaisons directes sont délicates.

La pandémie de Covid ne laissera cependant pas un héritage similaire.

L'évolution fonctionne grâce à votre capacité à vous reproduire et à transmettre vos gènes. La pandémie de Covid tue principalement les personnes âgées qui ont déjà dépassé le stade de la procréation.