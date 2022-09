Pourquoi les combats ont repris en Éthiopie dans le Tigré et l'Amhara

il y a 43 minutes

La guerre en Éthiopie, entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), a repris de plus belle. La voie du retour aux négociations est pour le moins incertaine.

Ce qui est clair - d'après les informations obtenues auprès de diplomates occidentaux - c'est que la Force de défense nationale éthiopienne et sa milice alliée Amhara, connue sous le nom de Fano, avaient mobilisé une énorme force à cet endroit au cours des semaines précédentes.

Entre-temps, la conscription massive par le TPLF avait gonflé ses rangs et il avait consacré une grande partie de ses ressources à la formation et au réarmement, bien qu'il ait nié tout recrutement forcé.

Il s'est emparé d'un énorme arsenal de l'armée fédérale lors des combats de l'année dernière et, selon certaines rumeurs, il aurait également acheté de nouvelles armes à l'étranger.

La tension montait. Et pourtant, il y a quelques semaines à peine, l'optimisme régnait quant à l'ouverture prochaine de pourparlers de paix.

Lors de sessions tenues aux Seychelles et à Djibouti, il semble qu'un accord ait été trouvé pour que les forces éthiopiennes lèvent leur blocus du Tigré, que l'Érythrée retire les troupes qu'elle avait envoyées pour soutenir le gouvernement et que les deux parties ouvrent des pourparlers complets dans la capitale kenyane, Nairobi, à l'invitation du président Uhuru Kenyatta. Le premier point à l'ordre du jour serait un cessez-le-feu permanent.

En coulisses, les États-Unis soutiennent fermement ces pourparlers et travaillent en partenariat avec le Kenya.

En visite à Mekelle, la capitale du Tigré, le 2 août, l'envoyé spécial américain Mike Hammer et les envoyés de l'Union européenne et des Nations unies ont demandé "le rétablissement rapide de l'électricité, des télécommunications, des services bancaires et d'autres services de base", ainsi qu'un "accès humanitaire sans entrave", laissant entendre que M. Abiy avait accepté de faire ces choses.