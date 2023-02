"Ma fille a été abattue, mais elle vit à travers ceux qu'elle a sauvés"

Author, Harry Low

Role, BBC News

Reporting from Rome

il y a 48 minutes

Crédit photo, ANKIT SRINIVAS/BBC Légende image, Rolly a été abattue chez elle pendant qu'elle dormait.

Après la fusillade mortelle d'une fillette de six ans en Inde l'année dernière, ses parents ont fait un choix que peu de personnes dans le pays font : donner ses organes. Bien que l'on s'attende à ce qu'elle dépasse la Chine cette année en tant que nation la plus peuplée du monde, l'Inde est 62e dans le classement mondial des dons. La BBC s'est rendue à Rome, où une campagne déclenchée il y a trente ans par la mort d'un autre enfant tué par balle pourrait montrer que des progrès peuvent être réalisés.

Rolly Prajapati dormait paisiblement en avril dernier dans la maison qu'elle partageait avec ses cinq frères et sœurs dans la banlieue de Delhi. Dans la pièce voisine, ses parents préparaient le dîner lorsqu'ils ont entendu une forte détonation et un cri.

Lorsqu'ils sont entrés dans la pièce, Rolly a appelé ses parents en criant avant de perdre connaissance.

Ce n'est que lorsqu'ils ont vu du sang couler de son oreille droite qu'ils ont compris que quelque chose d'horrible s'était produit : une balle perdue avait pénétré dans la maison familiale à Noida et l'avait touchée.

Rolly a été transporté d'urgence à l'hôpital et, peu après, a été déclaré en état de mort cérébrale. La police de Noida a déclaré à la BBC qu'il n'y avait "aucun suspect évident" mais qu'elle continuait à enquêter.

Crédit photo, ANKIT SRINIVAS/BBC Légende image, Le père de Rolly, Harnarayan Prajapati, avec quatre des cinq enfants qui lui restent.

Après des jours d'agonie, ses parents ont pris une décision que peu de personnes en Inde avaient prise auparavant : faire don de ses organes. Rolly est devenu le plus jeune donneur de l'All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) de New Delhi.

Son père, Harnarayan Prajapati, a expliqué que la décision de donner les organes d'un enfant n'était pas toujours facile à prendre.

Crédit photo, ANKIT SRINIVAS/BBC Légende image, M. Prajapati a déclaré qu'il n'avait entendu parler que du don de sang, et non d'organes.

Il a dit : "Je ne savais pas quoi faire. J'ai réfléchi toute la nuit. J'ai dit au [médecin] que nous avions besoin de plus de temps pour réfléchir.

"Finalement, nous avons décidé d'aller de l'avant, en nous disant que si les organes de ma fille pouvaient sauver la vie de quelqu'un, nous devions le faire.

"Nous pensons que notre fille est vivante à l'intérieur des jeunes receveurs - notre fille continuera à vivre de cette façon."

Les deux reins de Rolly ont été transplantés à Dev Upadhyaya, 14 ans, dont les parents ont déclaré à la BBC que c'était "un miracle pour nous" qu'il ait reçu les organes.

Crédit photo, KAMLESH UPADHYAYA Légende image, Dev Upadhyaya souffrait de rachitisme et était sous dialyse avant la transplantation.

Ils attendaient une transplantation depuis quatre ans et ont déclaré que leur "vie a changé" parce que les reins de Rolly ont "donné une nouvelle vie" à Dev.

Le foie de Rolly est allé à un garçon de six ans, ses valves cardiaques à des enfants âgés d'un et quatre ans, et ses cornées ont permis de rendre la vue à deux adultes âgés de 35 et 71 ans.

La mort de Rolly présente des parallèles avec l'histoire de Nicholas Green.

Cet enfant de sept ans passait des vacances en Italie avec sa famille en septembre 1994 lorsque la voiture dans laquelle il se trouvait a été la cible de tirs dans un cas présumé d'erreur d'identité.

Crédit photo, REG GREEN Légende image, Certaines écoles, rues et parcs italiens portent le nom de Nicholas Green.

Ses parents, Maggie et Reg, ont pris la décision de donner les organes de Nicholas. Depuis, Reg a consacré une grande partie de sa vie à une campagne visant à encourager le don d'organes.

En 1993, l'année précédant la fusillade de Nicholas, 6,2 personnes par million avaient fait don d'un organe en Italie ; en 2006, ce chiffre avait atteint 20 par million.

Cette évolution s'explique en partie par le fait que le pays est passé en 1999 à un système d'opt-out, qui fait de tous les adultes des donneurs potentiels, sauf avis contraire. Mais le facteur le plus important a sans doute été de faire comprendre aux gens ordinaires que le don d'organes pouvait sauver des vies.

L'effetto Nicholas - l'effet Nicholas - est évident. L'espoir est qu'une transformation similaire se produise en Inde.

Crédit photo, FAMILLE Légende image, Les organes de Rolly ont permis de sauver plusieurs vies.

En première ligne, le Dr Deepak Gupta, qui s'est rendu à Rome pour rencontrer Reg et d'autres experts de la communauté du don d'organes.

C'est le Dr Gupta qui a parlé pour la première fois de l'option du don d'organes aux parents de Rolly, qui, comme beaucoup d'autres dans le pays, n'en avaient jamais entendu parler.

Il a utilisé l'exemple de Nicholas pour montrer à M. Prajapati, qui est analphabète, l'impact possible du don.

En Inde, une personne meurt d'un traumatisme crânien toutes les trois minutes, selon la commission de neurologie du Lancet, et donc, comme le dit le Dr Gupta, il y a "beaucoup de potentiel pour les donneurs".

Légende image, Deepak Gupta veut changer l'attitude des Indiens vis-à-vis du don d'organes.

En moyenne, entre 700 et 800 personnes ont fait don de leurs organes chaque année depuis 2000 en Inde, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants.

Le Dr Gupta a mené une enquête qui montre que des facteurs tels que la religion et l'attitude des membres plus âgés de la famille peuvent décourager le don.

Mais depuis la mort de Rolly en avril dernier, il y a eu plus de dons d'organes à l'AIIMS de Delhi que durant les cinq années précédentes réunies.

Selon les chiffres de l'Organisation nationale des greffes d'organes et de tissus, l'Inde a enregistré 846 dons en 2022, soit plus que jamais auparavant. Le Dr Gupta décrit cet événement comme un "tournant".

Il a déclaré : "Je suis assez confiant - je suis neurochirurgien et donc la confiance vit dans mes veines et dans le sang - et je crois que nous sommes tous nés avec la capacité de changer.

"Je crois que je ne suis qu'une toute petite gouttelette dans l'océan qui essaie d'apporter un changement pour les gens."

Légende image, Shana Parisella (à gauche) et Anna Iaquinta se sont rendues à Rome pour remercier Reg Green.

Chaque fois que Reg, 94 ans, retourne en Italie depuis sa maison à Los Angeles, il rencontre certains des bénéficiaires de Nicholas - lors de ce voyage, il a rencontré deux femmes liées par l'effet transformateur du don.

Davide, le frère de Shana Parisella, a été tué dans un accident de voiture en mars 2013, et son cœur a été greffé à Anna Iaquinta.

Neuf ans après l'opération, Anna a décidé de rechercher la famille de son donneur et a noué un lien fort avec Shana, qui, selon elle, est comme une sœur pour elle.

Shana, qui a parcouru 140 km de Fondi à Rome, a indiqué que c'était un rêve de rencontrer un "grand homme" qui était "un exemple pour tous".

"Ce n'est pas facile pour la personne qui reçoit le cœur parce que vous avez beaucoup de pensées et vous vous sentez un peu mal parce que de leur côté il y a beaucoup de douleur. Mais de votre côté, il y a beaucoup de joie, donc c'est un peu comme deux émotions différentes", témoigne Anna.

"Je suis vraiment chanceuse que sa famille ait été si heureuse de me rencontrer et, pour eux, c'est la plus grande surprise et le plus grand cadeau", dit-elle.

"Le plus grand cadeau de leur vie a été de me rencontrer. Et pour moi, le fait d'aller bien et d'être avec eux, c'est ma façon de leur dire merci, mais un merci n'est jamais suffisant", poursuit-elle.

"Rien ne sera jamais suffisant pour avoir reçu la vie."

Données sur les donateurs

Depuis de nombreuses années, l'Espagne est à la pointe du don d'organes grâce à la présence de médecins formés à plein temps comme coordinateurs de transplantation dans les plus grands hôpitaux du pays.

"Il n'est pas possible de réaliser la transplantation si la population n'est pas impliquée", explique Jose Luis Escalante, directeur des transplantations à l'hôpital universitaire Gregorio Marañon de Madrid.

En 2021, pour la première fois en deux décennies, les États-Unis ont dépassé l'Espagne pour devenir le leader mondial des dons d'organes réussis, en partie en raison de la mort de plus de 100 000 personnes sur fond d'épidémie d'opioïdes.

L'Italie est neuvième au niveau mondial, tandis que le Royaume-Uni est treizième. En mai 2020, l'Angleterre est passée à un système d'opt-out, qui fait de tous les adultes des donneurs d'organes automatiques.

Près de 300 personnes ont donné des organes dans le cadre de cette nouvelle approche, qui est intervenue deux mois après que l'Écosse a adopté le don automatique. Le Pays de Galles a introduit ce système en 2015.

_______________________________________________________________________

Après avoir visité Rome, Reg s'est rendu à Messine où il a rencontré Nicholas, 24 ans, le fils de Maria Pia Pedala qui était dans le coma lorsqu'elle a reçu le foie de Nicholas il y a 29 ans.

Il affirme qu'il ne cessera de parler de ce problème qu'à sa mort. "J'ai 94 ans, donc j'étais assez vieux quand j'ai commencé cela", a-t-il confié à la BBC.

"Je pense qu'à l'heure qu'il est, j'aurais raccroché mes amygdales, mais l'idée que le simple fait de parler peut sauver des vies est une pensée qui me motive chaque jour."