Quels sont les enjeux du référendum constitutionnel au Mali ?

La campagne électorale a commencé le 2 juin et se terminera le 16 juin. Elle a été dominée par des appels à réviser la constitution actuelle, promulguée en 1992.

Le vote anticipé des membres des forces de sécurité le 11 juin a été salué par la junte et la mission d'observation électorale au Mali (Modele-Mali).

Cependant, le vote n'a pas eu lieu dans la région septentrionale de Kidal, où une rébellion survenue il y a plus de dix ans a précipité les crises politiques et sécuritaires actuelles du Mali.

L'instabilité s'est depuis étendue aux régions centrales et méridionales, alors que les attaques des militants de la province autoproclamée du Sahel de l'État islamique (ISGS) et de la Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) d'Al-Qaïda se poursuivent.

Le président déchu Ibrahim Boubacar Keita (IBK) a renoncé à organiser un référendum en 2017 à la suite d'une réaction négative de l'opinion publique à l'égard des propositions visant à accorder une plus grande autonomie aux régions septentrionales à prédominance touareg.

Élargissement des pouvoirs présidentiels, rétrogradation de la langue française

L'élargissement des pouvoirs présidentiels est un changement controversé. Selon l'article 57 du projet, le président détermine la politique de la nation, nomme un premier ministre et un cabinet et peut mettre fin à leurs fonctions sans contrôle supplémentaire.

Le projet précise également que le président ne peut "en aucun cas" briguer plus de deux mandats et qu'il peut prendre des "mesures exceptionnelles" en cas de menace "grave et immédiate" pour le pays.