L'IA pourrait remplacer l'équivalent de 300 millions d'emplois – rapport

Elle pourrait remplacer un quart des tâches professionnelles aux États-Unis et en Europe, mais pourrait aussi être à l'origine de nouveaux emplois et d'un boom de la productivité.

Enfin, elle pourrait augmenter de 7 % la valeur annuelle totale des biens et services produits dans le monde.

Perspectives d'emploi

Le gouvernement britannique souhaite promouvoir l'investissement dans l'IA au Royaume-Uni, qui, selon lui, "stimulera en fin de compte la productivité dans l'ensemble de l'économie", et a tenté de rassurer le public sur son impact.

Le rapport souligne que l'impact de l'IA variera selon les secteurs : 46 % des tâches administratives et 44 % des tâches juridiques pourraient être automatisées, mais seulement 6 % dans le secteur de la construction et 4 % dans celui de la maintenance.

Des salaires plus bas

"Ce que ChatGPT fait, par exemple, c'est permettre à un plus grand nombre de personnes ayant des compétences rédactionnelles moyennes de produire des essais et des articles.

"Prenons l'exemple de l'introduction de la technologie GPS et de plateformes comme Uber. Soudain, le fait de connaître toutes les rues de Londres a perdu beaucoup de sa valeur - et les chauffeurs en place ont donc subi d'importantes baisses de salaire, de l'ordre de 10 % selon nos recherches.

"Le résultat a été une baisse des salaires, et non une diminution du nombre de chauffeurs.

"Au cours des prochaines années, l'IA générative aura probablement des effets similaires sur un ensemble plus large de tâches créatives.

Une pincée de sel

Mais d'autres études suggèrent que l'évolution technologique depuis les années 1980 a déplacé les travailleurs plus rapidement qu'elle n'a créé d'emplois.

Et si l'IA générative est semblable aux progrès antérieurs des technologies de l'information, le rapport conclut qu'elle pourrait réduire l'emploi à court terme.

L'impact à long terme de l'IA est toutefois très incertain, a déclaré Torsten Bell, directeur général du groupe de réflexion Resolution Foundation, à BBC News, "et toutes les prédictions fermes doivent donc être prises avec des pincettes".

"Cela ne veut pas dire que l'IA ne perturbera pas notre façon de travailler, mais nous devrions également nous concentrer sur les gains potentiels en termes de niveau de vie découlant d'un travail plus productif et de services moins coûteux, ainsi que sur le risque d'être distancé si d'autres entreprises et économies s'adaptent mieux aux changements technologiques.