Dernier avertissement pour les femmes qui enlèvent leur foulard en Iran

Le code vestimentaire obligatoire en Iran exige que les femmes se couvrent les cheveux et portent des vêtements amples pour couvrir leur corps, mais des femmes ont défié ces règles en public dans le cadre de manifestations de grande ampleur.

En avril, les autorités ont annoncé de nouvelles tentatives pour imposer le hijab aux femmes, avec des sanctions plus sévères et l'utilisation de caméras intelligentes pour traquer les conductrices qui enfreignent les règles.

Mais cette annonce a provoqué une vive réaction, les plateformes de médias sociaux ont été inondées de femmes postant des images et des vidéos d'elles-mêmes ne portant pas le hijab dans des espaces publics à travers le pays.

Une technologie peu précise

"Il y a plus d'un mois, j'ai reçu un SMS indiquant le numéro de ma plaque d'immatriculation à la suite d'un voyage que j'ai effectué avec mes amies dans la ville de Damghan. La plupart du temps, nous ne portions pas le hijab dans nos voitures", explique une femme à la BBC.

Un homme raconte qu'il a reçu l'un de ces messages et que sa voiture a été identifiée à la bonne date et au bon endroit, "sauf que je n'étais pas avec une femme à ce moment-là . J'étais seul. Leurs caméras ne sont pas très précises".

Certains avocats iraniens qualifient d'illégales les nouvelles mesures prises par la police et le pouvoir judiciaire.

"La confiscation de voitures en raison de l'absence de hijab n'a aucune base légale dans la constitution et constitue un crime", a écrit l'avocat Mohsen Borhani sur Twitter.

Dans les jours qui ont suivi la déclaration d'avril, des personnes ont signalé sur les médias sociaux avoir reçu un message de la police de la République islamique disant : "Cher citoyen, il est nécessaire de respecter et de se conformer à la loi sur le hijab".

Il semble que ce message a été envoyé à toutes les personnes, qu'elles soient tenues ou non de porter le hijab.

Les gens ont rapidement réagi et se sont même moqués du message sur les médias sociaux. Un utilisateur masculin d'Instagram a écrit : "Est-ce que votre technologie est aussi intelligente ?"

Nous n'avons pas oublié

Elle fait référence à la répression violente des manifestations par le régime et à l'assassinat de 530 manifestants, dont 71 enfants, comme le rapporte l'agence de presse iranienne des militants des droits de l'homme (Hrana).

Des milliers de personnes ont été arrêtées et quatre manifestants ont été exécutés depuis décembre.

Des manifestations ont éclaté dans le pays après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, lors d'une garde à vue pour cause de mœurs, en septembre dernier. Elle avait été arrêtée pour avoir prétendument porté son hijab de manière "inappropriée".

Depuis lors, de nombreuses stars du cinéma et célébrités iraniennes sont apparues en public sans hijab, en soutien aux manifestations.

Près de huit mois plus tard, de nombreux iraniens se battent toujours pour l'abolition du régime qui contrôle leur vie personnelle et publique.

"Il s'agit d'une dictature religieuse, dont l'un des principaux piliers est l'oppression et le contrôle des femmes. C'est pourquoi la lutte contre le hijab obligatoire est quelque chose qui bouleverse vraiment le cœur de ce système", explique à la BBC une femme qui vit à Téhéran.

Une autre femme de Téhéran explique pourquoi elle continue à protester contre le code vestimentaire obligatoire malgré les menaces : Je continue parce que je veux montrer que le mouvement "Femme, vie, liberté" est toujours en activité et que nous n'avons pas oublié la mort de Mahsa Amini.

Nouvelles menaces

Une autre femme de la ville de Rasht, dans le nord du pays, déclare : "Lutter contre le hijab obligatoire est un moyen de combattre ce régime, même s'ils font marche arrière et modifient la loi, la lutte se poursuivra".

"Il semble également que le régime ait compris cela ; c'est pourquoi il a poussé la police à lutter, mais il n'a pas renforcé ses compétences et ne lui a pas donné beaucoup de pouvoir pour lutter contre les femmes", ajoute-t-elle.

Entre-temps, un certain nombre de centres commerciaux, de magasins, de cafés et de restaurants ont été fermés après avoir fourni des services à des femmes qui ne portaient pas le hijab.

"L'implication de la police dans la question du hijab ne fera qu'élargir le fossé entre le peuple et l'État", a déclaré Hossein Alaiee, ancien commandant de haut rang du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Se référant aux mesures répressives précédentes, il a ajouté : "Nous avons vu comment le travail de la police des mœurs a créé un contrecoup et augmenté le nombre de femmes sans hijab".

La lutte contre le hijab obligatoire est devenue un jeu du chat et de la souris dans lequel plus les autorités tentent de contrôler les femmes, plus les femmes - en particulier la jeune génération - se rebiffent.