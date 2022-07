"J'ai l'impression que mon utérus est en feu"

il y a une heure

Crampes menstruelles sévères, douleurs pendant les rapports sexuels, douleurs intestinales et urinaires et saignements pendant les menstruations et même infertilité. Ce sont quelques-uns des symptômes de l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10.