Comment retrouver la motivation et la passion du travail

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour certaines personnes, la perte de passion dans le travail est interprétée comme un signe : elles doivent changer de carrière, mais ce changement radical n'est pas toujours possible.

Author, David Robson

Role, Journaliste BBC

il y a 42 minutes

Je voulais être écrivain. L'envie m'est venue depuis que j'ai emprunté pour la première fois la vieille machine à écrire de mes parents. J'avais six ans.

Quand j'ai vu mes idées prendre forme, j'ai commencé à écrire. Et j'ai tout de suite aimé l'écriture.

En tant qu'écrivain et journaliste, je reconnais la chance que j'ai de réaliser mes rêves d'enfant, mais je mentirais si je disais qu'il n'y a pas de périodes où cette passion s'estompe.

C'est particulièrement le cas durant le prinptemps à Londres qui coïncide avec le mois de janvier. Durant cette période, mon moral est au plus bas. De plus, le fait de répéter les mêmes choses au travail peut être ennuyeux à la longue.

Dans ces moments-là, j'ai l'impression de marcher sur un tapis roulant, c'est à dire de bouger pour rester sur place alors que j'ai envie de sauter.

Et je ne suis pas la seule. Comme l'a révélé une récente étude sur la " perte de motivation au travail", de nombreuses personnes perdent leur enthousiasme pour leur emplois qu'elles aimaient autrefois.

Vous avez peut-être fait tout ce qui était en votre pouvoir pour décrocher l'emploi de vos rêves, et pourtant la routine quotidienne nuit parfois à votre enthousiasme.

"D'après mon expérience de coach, je dirais qu'il s'agit d'un problème sérieux et croissant", déclare le coach personnel britannique Anna K. Schaffner, spécialisée dans l'épuisement professionnel et la résilience. Elle est l'auteur du livre L'art de l'auto-amélioration.

Pour certaines personnes, la perte de passion dans le travail est interprétée comme un signe : elles doivent changer de carrière, mais ce changement radical n'est pas toujours possible.

Heureusement, des études récentes montrent que certaines personnes adoptent des "stratégies " pour raviver cette passion et cette motivation - et nous pouvons tous appliquer ces techniques de différentes manières.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Décomposer les projets en petites tâches rapides à faire peut vous procurer un agréable sentiment de satisfaction lorsque vous terminez chaque phase planifiée.

Probléme d'état d'esprit

La première étude est celle du professeur de psychologie Patricia Chen, de l'Université du Texas à Austin, aux États-Unis.

Elle a analysé l'impact de l'état d'esprit de deux personnes différentes sur la passion du travail. Les soi-disant « théoriciens de l'adéquation » sont souvent d'accord avec ces théories :

Je crois qu'il existe un travail parfait et adapté à chaque individu, et trouver le bon métier déterminera son bonheur et sa réussite professionnelle.

Les « experts en développement personnel » sont plus susceptibles d'être d'accord avec des déclarations comme celle-ci :

Je crois que la passion se développe à travers un processus d'apprentissage dans n'importe quelle profession choisie. Plus vous vous perfectionnerez dans un type de travail, plus vous commencerez à aimer la profession.

À l'aide de questionnaires détaillés qui évaluent l'état d'esprit des gens et leurs performances au travail, Chen a conclu que ces croyances deviennent des prophéties auto-réalisatrices.

Les théoriciens de l'adéquation auront du mal à trouver le bonheur dans un travail qui ne répond pas à leurs critères spécifiques. Pendant ce temps, les experts en développement personnel peuvent apprendre à trouver du plaisir et de l'intérêt dans différentes tâches, de sorte que leur satisfaction grandit avec le temps, même si le travail ne répond pas initialement à toutes les exigences souhaitées.

La nouvelle étude de Chen vise à explorer comment les théoriciens du développement gèrent leur passion de cette manière. Quelles stratégies utilisent-ils pour entretenir la flamme du désir de travailler ?

Pour le savoir, elle a commencé par interroger 316 étudiants du premier cycle sur diverses disciplines académiques et sur la façon dont leur passion pour leurs matières a changé au fil du temps. L'étude comprenait essentiellement un questionnaire ouvert sur ce qui avait causé ce changement.

Parmi les centaines de réponses, les chercheurs ont identifié cinq stratégies courantes que les étudiants ont souligné pour augmenter leur motivation.

Connaître l'impact de ce que l'on fait sur notre vie personnelle : un étudiant en commerce, par exemple, pourrait essayer de réfléchir à la manière dont les connaissances théoriques l'aident à fonder une start-up.

un étudiant en commerce, par exemple, pourrait essayer de réfléchir à la manière dont les connaissances théoriques l'aident à fonder une start-up. Reconnaître la pertinence sociale : un étudiant peut se demander comment le ses études peuvent l'aider à comprendre le monde, et comment cette connaissance peut profiter aux autres.

un étudiant peut se demander comment le ses études peuvent l'aider à comprendre le monde, et comment cette connaissance peut profiter aux autres. Renforcer la familiarité : l'acquisition de nouvelles connaissances peut éveiller la curiosité d'une personne à en savoir plus, car elle identifie de nouveaux centres d'intérêt. Et le fait même de pouvoir avancer et maîtriser des tâches difficiles, en soi, peut être considéré comme une récompense. Par conséquent, quelqu'un qui ne se sent pas motivé peut chercher de nouvelles façons d'élargir ses connaissances.

l'acquisition de nouvelles connaissances peut éveiller la curiosité d'une personne à en savoir plus, car elle identifie de nouveaux centres d'intérêt. Et le fait même de pouvoir avancer et maîtriser des tâches difficiles, en soi, peut être considéré comme une récompense. Par conséquent, quelqu'un qui ne se sent pas motivé peut chercher de nouvelles façons d'élargir ses connaissances. Acquérir une expérience pratique : de nombreux étudiants ont constaté que les stages ont accru leur enthousiasme pour les études universitaires.

de nombreux étudiants ont constaté que les stages ont accru leur enthousiasme pour les études universitaires. Trouver des mentors et changer l'environnement : les élèves peuvent rechercher activement des enseignants qui les inspirent ou des amis qui les aident à rendre le travail plus agréable.

Dans l'ensemble, Chen a confirmé que les étudiants soucieux de l'évolution étaient plus susceptibles de voir une augmentation positive de la passion pour les études au fil du temps.

Crédit photo, Getty Images

Susciter de la motivation

Les découvertes de Chen sont conformes à des recherches psychologiques plus vastes qui examinent la manière dont les gens régulent leurs intérêts et leur motivation au travail.

Deux des méthodes les plus utiles sont «l'établissement d'un objectif proche» et la «conséquence automatique». Ils sont particulièrement utiles lorsque vous vous sentez submergé par un nouveau projet, où le défi est si grand et la récompense si lointaine que vous avez du mal à avoir l'enthousiasme dont vous avez besoin pour vous lancer.

Pour appliquer la méthode, vous devez décomposer le projet en de petites tâches rapides et faciles à réaliser. Cela vous permet de ressentir cette agréable sensation de satisfaction lorsque vous terminez chaque étape.

"Cela peut être particulièrement efficace si vous utilisez de petites récompenses pour atteindre ces objectifs, comme regarder Netflix, après avoir terminé une tâche", explique Maike Trautner, chercheuse postdoctorale à l'Université de Münster en Allemagne. C'est la partie dénommée conséquence automatique.

Encore une fois, l'état d'esprit est important. Dans une étude récente en partenariat avec Malte Schwinger, professeur à l'Université Philipps de Marburg, également en Allemagne, Trautner a interrogé plus de 700 étudiants pour découvrir la manière dont ils gèrent leur motivation.

Les deux professeurs ont constaté que certains étudiants croient que leur motivation pour une tâche est fixe et immuable, tandis que d'autres croient qu'elle peut être accentuée.

Et ce sont ces derniers qui cherchent des moyens d'augmenter leur motivation à l'aide de stratégies pratiques, tandis que ceux qui croient que la motivation est hors de leur contrôle sont moins proactifs.

Crédit photo, Getty Images

Passer à l'action

Pour les personnes qui ont déjà une mentalité de gagneur, ces stratégies peuvent sembler évidentes. Mais le travail de Chen montre qu'ils sont en minorité. Dans ses échantillons, la majorité a fait preuve d'un état d'esprit approprié et pourrait donc bénéficier d'un rappel pour développer leur passion et leur dynamisme.

Prendre plus de temps pour réfléchir à nos objectifs, rechercher les avantages que notre travail apporte aux autres, nouer des relations avec des collègues inspirants et mettre en place un plan avec de petites récompenses - ce sont toutes des stratégies simples que nous pouvons suivre pour augmenter notre enthousiasme.

Mais vous n'avez pas à assumer l'entière responsabilité. Schaffner suggère de discuter avec votre patron des moyens d'adapter votre travail pour mieux l'aligner avec vos valeurs et vos intérêts .

"Les bons employeurs devraient s'y intéresser et soutenir l'idée", dit-il.

"Il est parfaitement logique que vos employés se voient confier des tâches plus appropriées afin qu'ils puissent mieux performer."

Si vous avez toujours l'impression que rien n'a changé, c'est par ce que peut-être vous en demandez trop à votre employeur.

Tout comme nous nous attendons parfois à ce que nos partenaires amoureux soient le centre d'intérêt de notre vie (ce qui met une pression inutile sur la relation), nous pouvons parfois avoir des attentes irréalistes, au point que l'on a l'mpression qu'ils donnent un sens à nos vies. .

Pour cette raison, Schaffner suggère de s'adonner à un passe-temps qui peut également fournir un sens du but et de l'épanouissement, de sorte que votre travail ne soit pas le seul endroit où vous trouverez l'épanouissement dans la vie.

"Ironiquement, avec un peu de détachement et de recul, nous avons tendance à travailler mieux et on devient plus léger", dit-elle.

J'essaie moi-même d'appliquer cette philosophie. En ces jours sombres d'hiver dans l'hémisphère nord, j'ai essayé de recharger mon énergie en me rappelant toutes les raisons qui m'ont poussé à poursuivre une carrière de journaliste en premier lieu et en consacrant plus de temps à lire les commentaires des gens sur ce que J'écris — une activité souvent reléguée au second plan en raison de la pression des échéances urgentes.

Mais suivant les conseils de Schaffner, je fais aussi un effort pour consacrer plus de temps à d'autres activités que j'aime.