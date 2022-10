La musculation pourrait augmenter l'espérance de vie, selon une étude

il y a 26 minutes

Philippa Roxby Reporter santé de BBC News

Crédit photo, Getty Images

Selon une nouvelle étude, les activités qui renforcent les muscles - comme l'haltérophilie - devraient faire partie de la routine d'exercice hebdomadaire d'une personne âgée.

Des chercheurs américains ont constaté que les personnes qui faisaient à la fois des exercices d'aérobic et de musculation avaient plus de chances de vivre plus longtemps que celles qui ne faisaient que l'un ou l'autre.

Mais vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport : vous pouvez aussi porter des sacs de courses lourds, creuser dans le jardin et faire du pilates.

Les deux types d'activité sont indiqués selon les recommandations actuelles.

Le NHS, le système de santé public du Royaume-Uni, conseille aux adultes de plus de 65 ans d'être physiquement actifs tous les jours et de pratiquer des activités visant à améliorer la force, l'équilibre et la souplesse au moins deux fois par semaine.

Elle recommande également au moins 150 minutes d'activité d'intensité modérée par semaine ou 75 minutes d'activité d'intensité vigoureuse si vous êtes déjà actif.

L'importance du muscle

Il est connu que l'augmentation régulière de la fréquence cardiaque permet aux gens d'être en meilleure forme et en meilleure santé, et contribue à prolonger leur vie.

Mais on sait peu de choses sur les effets de l'haltérophilie ou des exercices de renforcement musculaire sur l'espérance de vie.

L'étude américaine, publiée dans le British Journal of Sports Medicine, a interrogé plus de 150 000 sexagénaires et septuagénaires sur leurs habitudes en matière d'exercice physique, puis les a suivis.

Les chercheurs ont constaté que les participants qui faisaient les 150 minutes d'exercice modéré recommandées par semaine vivaient plus longtemps que ceux qui n'en faisaient pas, mais que ceux qui combinaient l'exercice aérobique régulier avec des activités de renforcement musculaire une ou deux fois par semaine s'en sortaient encore mieux.

Ils avaient 47 % de risques en moins de mourir de n'importe quelle cause, à l'exception du cancer, au cours des neuf années suivantes, par rapport aux personnes qui n'étaient pas actives.

La pratique de l'haltérophilie seule a réduit le risque de 9 à 22 %, et l'exercice aérobique seul de 24 à 34 %.

La marche rapide, la course à pied, le vélo et la natation sont des exemples d'exercices d'aérobic, qui font travailler le cœur et les poumons.

L'étude a également révélé que les femmes bénéficiaient davantage de l'haltérophilie que les hommes.

L'équipe de recherche, du National Cancer Institute du Maryland et de l'Université de l'Iowa, tous deux aux États-Unis, a expliqué que les exercices de renforcement musculaire peuvent rendre le corps plus maigre et les os plus solides, ce qui permet de vivre en meilleure santé pendant la vieillesse.

"Notre constatation que le risque de mortalité semble être plus faible chez les personnes qui ont pratiqué les deux types d'exercice apporte un soutien solide aux recommandations actuelles de pratiquer des activités d'aérobic et de renforcement musculaire", a déclaré Jessica Gorzelitz, auteur de l'étude.

"Les personnes âgées bénéficieraient probablement d'ajouter des exercices d'haltérophilie à leur routine d'activité physique".

L'étude ne portait que sur les poids et haltères, mais les chercheurs affirment que d'autres types d'exercices sont également applicables, comme les flexions, les accroupissements et les pilates.

Selon le NHS, les activités de renforcement musculaire peuvent inclure :

Porter de lourds sacs d'épicerie ;

Yoga ;

Le pilate

Le tai chi ;

Haltérophilie

Exercices avec des bandes élastiques de résistance

Faire des exercices qui utilisent le poids de son corps, comme les pompes et les redressements assis ;

Jardinage lourd.

L'étude, bien qu'importante, était basée sur l'observation et n'a pas pu prouver que c'était l'haltérophilie qui faisait vivre les gens plus longtemps.

Cela dépendait également de la capacité des participants à se souvenir à tout moment de la quantité d'exercice qu'ils avaient fait au cours de l'année précédente.