"L'Europe ou la mort" - les adolescents migrants qui risquent tout pour traverser la Méditerranée

Légende image, L'Ocean Viking a été alerté de la présence de l'embarcation en détresse par une ligne d'assistance aux migrants

Author, Alice Cuddy

Role, BBC News

il y a 46 minutes

Des migrants sauvés lors de l'une des premières opérations de sauvetage en Méditerranée depuis la mort de centaines de personnes dans le naufrage d'un bateau au large des côtes grecques, affirment que rien ne pourrait les dissuader d'essayer d'atteindre l'Europe. Ils se sont entretenus avec Alice Cuddy, de la BBC, à bord d'un navire de sauvetage patrouillant en mer à la recherche d'embarcations de migrants en détresse.

Alors que le gigantesque navire de sauvetage rouge et blanc navigue sur une étendue de la mer Méditerranée, l'horizon est interrompu par la vue d'un canot pneumatique bleu foncé, rempli de têtes qui se balancent.

Les secouristes de l'organisation caritative SOS Méditerranée enfilent des casques et des gilets de sauvetage et se précipitent sur les lieux à bord de vedettes rapides. Ils font rapidement monter les migrants à bord des embarcations, un par un, en comptant au fur et à mesure.

Les garçons et les jeunes hommes, pour la plupart originaires de Gambie, sont en mer depuis 15 heures et ont atteint 54 milles nautiques de la ville libyenne de Castelverde, près de Tripoli. Ils sont en état de détresse.

Certains me diront plus tard que peu avant l'arrivée des sauveteurs, une bagarre a failli éclater à bord de l'embarcation surchargée. Certains étaient déterminés à continuer, tandis que d'autres suppliaient d'abandonner et de réessayer plus tard. L'un d'eux a laissé tomber son téléphone dans la mer au cours de la mêlée.

L'un porte le bleu pâle familier d'un maillot de football de Manchester City, d'autres tiennent des iPhones. Peu d'entre eux ont apporté de l'eau ou de la nourriture. Beaucoup ne savent pas nager et n'ont que les chambres à air de leurs pneus pour flotter s'ils finissent dans la mer.

Légende image, Certains migrants avaient déjà tenté de traverser à plusieurs reprises

La panique règne pendant le sauvetage, alors qu'un navire des garde-côtes libyens apparaît à l'horizon. De nombreux garçons ont déjà été ramenés en Libye par les garde-côtes, auxquels l'Union européenne a fourni des navires, des formations et des fonds.

Certains migrants sourient en s'asseyant à bord de la vedette de sauvetage ; l'un d'entre eux prend un selfie avec son téléphone. L'un d'eux prend un selfie avec son téléphone. L'un d'eux me racontera plus tard que lorsqu'il a saisi la main de l'un des sauveteurs, il s'est dit : "Maintenant, je suis entré en Europe".

Le groupe est ramené d'urgence sur le navire de SOS Méditerranée, l'Ocean Viking, où il subit des examens médicaux et reçoit de nouveaux vêtements ainsi que des sacs à cordon contenant des fournitures telles que des brosses à dents.

L'organisation caritative alerte les autorités italiennes, qui désignent rapidement la ville de Bari comme port de débarquement, leur demandant de s'y rendre "sans délai".

Cette décision fait suite à une nouvelle loi qui impose à ces navires de se rendre immédiatement dans un port plutôt que de continuer à patrouiller à la recherche d'autres bateaux de migrants.

Il faut près de trois jours pour atteindre Bari.Alors que nous prenons la mer, nous nous entretenons avec certains migrants dans des salles aménagées en centres médicaux et en lieux d'hébergement sur le pont du navire. La plupart d'entre eux parlent anglais - tous leurs noms ont été changés.

Les migrants nous disent qu'ils n'ignoraient pas les risques qu'ils encouraient. Beaucoup disent que ce n'était pas leur première tentative pour atteindre l'Europe - certains ont évité la mort de justesse, après avoir été recueillis sur des bateaux en détresse et renvoyés en Libye.

"Cela fait sept fois que j'essaie", déclare un jeune homme de 17 ans.

Tous les migrants à qui je parle ont des amis qui sont morts en tentant le même voyage. Certains ont également suivi sur les médias sociaux les nouvelles de la catastrophe grecque - l'un des naufrages de migrants les plus meurtriers depuis des années, dans lequel jusqu'à 750 personnes auraient trouvé la mort - qui s'est produite moins de deux semaines plus tôt. Ces migrants avaient également pris la mer depuis la Libye.

L'un d'entre eux affirme que cela ne l'a pas découragé, car il pense que ces migrants auraient eu le même état d'esprit que lui.

"C'est soit vous atteignez l'Europe, soit vous mourez en mer", me dit l'adolescent. "Il n'y a que deux possibilités.

SOS Méditerranée avait reçu une alerte concernant le bateau pneumatique de la part d'Alarm Phone, un service d'assistance téléphonique d'urgence pour les migrants en difficulté en mer, et de l'agence européenne des frontières Frontex.

Plus de 80 % des membres du groupe sont des mineurs non accompagnés, âgés de moins de 18 ans. Nombre d'entre eux ont commencé leur voyage des années auparavant, lorsqu'ils ont quitté leur foyer dans l'espoir de gagner de l'argent pour le renvoyer à leur famille.

Beaucoup disent avoir perdu l'un de leurs parents ou les deux et, en tant que fils aînés de leur famille, ils se sentent responsables de subvenir aux besoins de leurs proches.

Ils viennent pour la plupart de Gambie, à plus de 2 000 kilomètres au sud et à l'ouest de la Libye.

La Gambie est l'un des pays les plus pauvres du monde et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) indique que les Gambiens ont émigré à un taux par habitant plus élevé que n'importe quel autre pays d'Afrique ces dernières années.

Elle indique qu'entre 2015 et 2020, plus de 32 000 Gambiens sont arrivés en Europe par le biais de ce que l'on appelle la migration "irrégulière". Un nombre similaire arrivera entre 2020 et 2022.

La Méditerranée centrale est la principale route migratoire vers l'Union européenne. Frontex indique qu'au cours des cinq premiers mois de cette année, le nombre de traversées détectées a plus que doublé par rapport à la même période en 2022 - pour atteindre 50 318. Il s'agit du nombre le plus élevé enregistré depuis 2017.

Soulagés d'être sur le bateau et de se diriger vers l'Europe, les garçons se détendent suffisamment pour commencer à me raconter comment ils sont arrivés là.

Ils ont emprunté différents itinéraires pour se rendre en Libye, en utilisant des réseaux de passeurs, pour traverser plusieurs pays de la côte ouest à la côte nord de l'Afrique.

Suma, 18 ans, raconte que son voyage a commencé lorsqu'il a été mis en contact avec un "agent" au Mali, tout proche, avec lequel il a planifié le début de son voyage vers l'Europe, en passant par l'Algérie jusqu'à la Libye. En chemin, il dit avoir été attaché, battu et privé de nourriture par les passeurs.

Personne avec qui il a voyagé jusqu'en Libye n'était sur le bateau avec lui, et la BBC n'a pas été en mesure de vérifier ses dires de manière indépendante - mais d'autres ont des histoires similaires.

Pendant le temps qu'il nous faut pour atteindre la terre ferme, les migrants s'adaptent à la vie sur le bateau, jouant au football, aux cartes et au jeu Connect Four - et dansant au son de la musique diffusée par un haut-parleur.

Ils vivent un moment d'excitation lorsqu'on leur rend les vêtements dans lesquels ils ont voyagé. Ils fouillent dans une grande pile pour trouver leurs propres vêtements et les apportent dans des seaux d'eau savonneuse pour les laver, avant de les suspendre à des cordes pour qu'ils sèchent.

Pour beaucoup, ces vêtements sont leurs seuls objets personnels, tout le reste ayant dû être laissé chez eux ou en Libye.

La vie sur le bateau marque un changement radical par rapport à ce qu'ils nous disent avoir vécu avant de prendre la mer.

En Libye, ils disent avoir vécu dans des camps tenus par des passeurs alors qu'ils essayaient de réunir l'argent nécessaire à la traversée de la Méditerranée. Beaucoup disent que cette étape du voyage leur a coûté 3 500 dinars libyens (570 livres sterling).

Le beau-père de Suma lui a envoyé une partie de l'argent, et un autre garçon dit que sa famille a contracté un prêt sur son entreprise pour l'aider à financer le voyage.

D'autres font vaguement référence au fait de travailler pour les passeurs.

"Ce voyage, je n'ai pas payé... alors j'ai eu beaucoup de chance", a déclaré l'un d'entre eux. "Je travaillais avec l'homme. Je l'aidais à organiser les choses.

De nombreux adolescents disent avoir passé des mois dans des centres de détention libyens après avoir été arrêtés par les garde-côtes libyens lors de tentatives de traversée - où ils disent avoir été torturés et avoir reçu peu de nourriture. Beaucoup d'entre eux ont la gale.

Légende image, Les migrants ont lavé et séché les vêtements qu'ils portaient lorsqu'ils ont été secourus

Une fois qu'ils ont eu assez d'argent pour traverser la Méditerranée, les migrants ont contacté des agents pour prendre les dispositions nécessaires.

Suma dit qu'il a appris à ne pas leur faire confiance, expliquant : "Ce qu'ils vous disent et [ce qu'ils] feront est différent la plupart du temps" : "Ce qu'ils vous diront et ce qu'ils feront est différent la plupart du temps".

Il raconte qu'on lui avait déjà dit qu'il serait transporté sur un bateau avec 55 à 60 personnes à bord, mais qu'il s'est retrouvé sur un petit radeau en caoutchouc avec 80 à 90 passagers.

"Nous devons croire, vous savez, que nous laissons tout entre les mains de Dieu. Et tout le monde doit être sur ce bateau en caoutchouc", dit-il.

Adama raconte qu'il se trouvait sur un bateau qui contenait environ 125 personnes et qui a coulé - il est l'un des 94 survivants.

"Je vois mon ami mourir. J'aide beaucoup, mais je ne peux pas tous les aider... Je les vois, ils s'en vont."

À l'approche des côtes italiennes, les migrants à bord de l'Ocean Viking sont pleins d'espoir, mais aussi de regrets. Suma dit que son pays lui manque, mais qu'il aurait "honte" de rentrer après avoir emprunté de l'argent à ses proches pour le voyage.

"C'est une honte, vous savez.

Légende image, Luisa Albera, coordinatrice de la recherche et du sauvetage pour SOS Méditerranée

Certains ne savaient pas grand-chose du plan de leur dangereux voyage ni de sa destination - hormis la promesse de l'Europe - tandis que d'autres avaient l'intention de débarquer sur l'île italienne de Lampedusa, un point d'arrivée habituel pour les migrants.

Plusieurs d'entre eux nous ont également confié qu'ils avaient toujours espéré être recueillis en mer par le navire de sauvetage Ocean Viking de SOS Méditerranée, sans jamais penser qu'ils parviendraient seuls jusqu'en Italie.

Un adolescent raconte qu'il a suivi le navire sur son téléphone avant de partir.

"J'aime les médias sociaux, même les outils de recherche de navires, je les ai tous sur mon téléphone. Je regarde la météo, je regarde les navires de sauvetage", explique-t-il.

Les détracteurs de groupes tels que SOS Méditerranée affirment qu'ils agissent comme un facteur d'attraction qui encourage les migrants à entreprendre des voyages dangereux.

Cependant, SOS Méditerranée affirme que le nombre de traversées de migrants n'est pas affecté par le fait qu'ils soient ou non en patrouille.

"Les gens partent quoi qu'il arrive, qu'il y ait des bateaux ou non", déclare Claire Juchat, responsable de la communication des opérations.

Elle ajoute qu'au cours des 72 heures qui ont suivi le sauvetage des adolescents, alors qu'aucun navire d'ONG ne patrouillait, 5 000 migrants sont arrivés sur l'île de Lampedusa.

Elle note également que la plupart des sauvetages sont effectués par les autorités.

Selon les chiffres de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, plus de 64 000 personnes sont arrivées en Italie après avoir traversé la Méditerranée centrale depuis le début de l'année. Plus de 1 000 d'entre elles sont originaires de Gambie.

Légende image, Les migrants sont accueillis à Bari par les autorités sanitaires et frontalières, ainsi que par les travailleurs de la Croix-Rouge et des Nations unies

Les adolescents nous disent qu'ils considèrent l'Europe comme un lieu de sécurité et de stabilité, où ils peuvent retourner à l'école et trouver un bon emploi.

Sur le bateau, l'équipage donne au groupe une leçon d'italien de base, tandis que les jeunes, assis sur le pont, prennent soigneusement des notes et répètent des phrases.

Si certains ont des amis qui ont réussi la traversée avant eux et qui leur ont raconté les détails de leur nouvelle vie, l'Europe est surtout une idée abstraite pour les migrants. La plupart de leurs connaissances sont basées sur leurs équipes et joueurs de football préférés.

"Je veux être footballeur. Comme Ronaldo", dit l'un d'eux. "Marcus Rashford", s'exclame un autre. Beaucoup sont ravis de débarquer en Italie, le pays de la Serie A et de son nouveau champion, Naples.

Mais leur avenir reste incertain.

Lorsque le bateau accoste au port de Bari, les adolescents, qui avaient auparavant chanté et dansé sur le pont, se taisent, serrant des couvertures grises et des documents à présenter aux autorités. Certains tremblent en attendant d'être appelés.

Ils sont accueillis au port par des fonctionnaires de la santé et des frontières, ainsi que par des membres de la Croix-Rouge et des Nations unies. Certains sont emmenés dans des ambulances pédiatriques pour recevoir des soins. D'autres sont placés dans des autocars et transportés vers des installations d'accueil, où ils feront l'objet d'évaluations plus approfondies.

Sara Mancinelli, responsable des opérations de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, présente à bord du navire, m'a expliqué que leur droit de rester en Europe sera déterminé en fonction de leur situation personnelle.

"Même s'il n'y a pas de guerre ou de persécution dans leur pays, ils peuvent avoir des raisons de bénéficier d'une certaine forme de protection", explique-t-elle.

Chiara Cardoletti, représentante de l'agence des Nations unies pour les réfugiés en Italie, explique qu'en raison notamment d'une "augmentation spectaculaire des arrivées", la capacité d'accueil du pays est "actuellement insuffisante pour répondre aux besoins des migrants non accompagnés et des autres personnes".