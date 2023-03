Tremblement de terre en Syrie : Pourquoi l'aide de l'ONU a tardé ?

Des experts juridiques ont déclaré à la BBC que les Nations unies ont tardé a acheminé de l’aide, notamment de la nourriture et des denrées de premières nécessité au peuple syrien victime de tremblement de terre le mois dernier.

"Suite à un tremblement de terre, le facteur temps et la promptitude sont primordiales pour une meilleure prise en charge de la situation. Or, les Nations unies sont restées peu efficaces", a déclaré à la BBC Sarah Kayyali, avocate internationale spécialisée dans les droits humains.

Selon l'ONU, le tremblement de terre a fait plus de 4 500 morts et plus de 8 700 blessés dans le nord-ouest de la Syrie.