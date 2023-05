"Je ne veux pas qu'une autre fille utilise des chiffons comme serviettes hygiéniques" - Tamara Magwashu

Aujourd'hui âgée de 27 ans, elle a grandi dans un township pauvre de la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud, et a vu sa mère célibataire utiliser de vieux chiffons pendant ses règles.

Tamara devait s'absenter de l'école pendant au moins une semaine lorsqu'elle avait ses règles et devait apprendre à plier et à utiliser les chiffons, qui étaient très inconfortables.

"J'ai décidé au plus profond de moi que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre vive ce que j'ai vécu", explique-t-elle à la BBC.

J'ai grandi dans une cabane

Son travail a été reconnu par sa communauté et elle a été nominée cette année pour figurer sur la liste des "30 under 30" du magazine Forbes, qui met en avant de jeunes militants et entrepreneurs du monde entier.