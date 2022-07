Pourquoi le rapport de la jeunesse arabe à la religion est-il en train de se transformer ?

Nahim Qassem, BBC News

Une évolution majeure du rapport des jeunes de moins de 30 ans à la religion et à la pratique des rituels religieux dans le monde arabe. Le nombre de personnes acceptant la religiosité est en augmentation par rapport à leur nombre en 2018, selon une nouvelle enquête menée par le réseau "Baromètre arabe" pour la BBC.

Le réseau avait mené une enquête similaire à la fin de 2018 et au printemps 2019 auprès de la même catégorie de répondants et leur avait posé les mêmes questions, mais les réponses étaient très différentes.

Il y a moins de 4 ans, le sondage concluait qu'un nombre croissant d'Arabes tournaient le dos à la religiosité et à la pratique des rites religieux.

À l'époque, le sondage révélait qu'un tiers des Tunisiens et un quart des Libyens se décrivaient comme non religieux.

En Égypte, les résultats du sondage de 2018 indiquaient que le nombre de personnes non religieuses avait doublé, tandis qu'au Maroc, il avait quadruplé de taille.

Ce qui était remarquable à cette époque, c'est que la plus forte augmentation du nombre de personnes non religieuses concernait les jeunes de moins de trente ans, leur pourcentage ayant augmenté de 18 %.

Retour à la religiosité

Cependant, selon le dernier sondage d'opinion, la Tunisie, la Libye, le Maroc, le Soudan, l'Égypte, la Jordanie et les territoires palestiniens ont connu une baisse du nombre de ceux qui se décrivent comme non religieux de tous les groupes d'âge.

L'enquête a révélé que davantage de citoyens de ces pays se décrivent comme religieux.

Selon l'enquête de 2022, le Maroc a connu une diminution de 7 % du nombre de personnes qui se décrivent comme non religieuses dans tous les groupes d'âge, suivi de l'Égypte, avec une diminution de 6 %, et de la Tunisie, de la Palestine, de la Jordanie et du Soudan, avec une baisse de 4 pour cent.

Dans la catégorie des jeunes de moins de 30 ans, la Tunisie a connu la plus forte baisse du nombre de jeunes se déclarant non religieux.

Aujourd'hui, environ les deux tiers des jeunes tunisiens participant à l'enquête se décrivent comme religieux, ce qui représente une baisse significative par rapport à l'enquête de 2018, dans laquelle environ la moitié des jeunes tunisiens participant à l'enquête se décrivaient comme non religieux.

Le Maroc et l'Égypte ont connu la deuxième baisse la plus importante du nombre de jeunes qui se décrivent comme non religieux.

10 % des jeunes Marocains et 6 % des jeunes Égyptiens interrogés déclarent ne pas être religieux.

Au total, 23 000 personnes ont participé à cette enquête, elles ont été sélectionnées au hasard pour représenter les différentes sectes dans tous les pays inclus dans l'enquête.

Les questions portaient sur la pratique des rites religieux, y compris l'accomplissement régulier de prières et la récitation du Coran.

Les personnes interrogées ont également été interrogées sur l'accession des personnes religieuses à des postes élevés dans leur pays et sur l'influence des religieux sur les décisions gouvernementales, et sur les lois de leurs pays devraient être dérivés, ainsi que leur opinion sur l'enseignement de la religion dans les écoles.

Pourquoi les jeunes spécifiquement ?

Mohamed Gouili, professeur de sociologie à l'Université de Tunis, explique l'augmentation du nombre de jeunes tunisiens religieux, en disant que depuis 2010, 2011 et 2018, la religiosité sur la scène en Tunisie était la stricte religiosité salafiste, qui a fait beaucoup à le temps essaie de "se priver de religiosité car il les considère comme étant au courant.

C'est une accusation voilée de violence".

Gouili ​​ajoute que la situation a changé aujourd'hui après le retrait des "extrémistes" de l'espace public, ce qui a encouragé les jeunes à pratiquer leur religion ouvertement et librement, ce qui s'est reflété dans les chiffres issus de ce sondage.

La deuxième raison du retour de la jeunesse tunisienne aux rituels religieux, selon Gouili, est la pandémie de Corona, qui a jeté une ombre sur les gens et soulevé des questions sur l'existence, la mort et la relation de l'homme à la nature et aux autres êtres.

Le chercheur égyptien Nabil Abdel-Fattah, conseiller au Centre Al-Ahram d'études politiques et stratégiques, a ajouté dans une interview à la BBC que la raison de cette transformation et de la forte proportion de jeunes religieux "est l'aggravation des crises économiques, comme ainsi que les crises et la grave détérioration de l'éducation".

Abdel-Fattah dit : "dans le sillage du soi-disant printemps arabe, des vagues d'espoir se sont élevées parmi les jeunes qu'un changement social, politique et économique à grande échelle aurait lieu", et ainsi ces jeunes ont cru qu'ils pourraient réaliser leurs rêves de leurs propres mains et par des moyens démocratiques.

Mais il estime qu'après des années de soulèvements populaires, la réalité a imposé un état d'absence d'opportunités et d'espoir d'un avenir meilleur, puis une perte d'espoir pour la mobilité sociale vers le haut.

En bref, "il ne reste plus à ces jeunes que l'adhésion à la religion et à l'invisible, réalisant peut-être un miracle pour eux, car il n'y a d'espoir de salut que par un miracle".

Gouili ​​​​convient avec Abdel Fattah que les conditions économiques et politiques après les révolutions en Égypte et en Tunisie ont poussé la jeunesse des deux pays à devenir plus religieuse.

Gouili ​​décrit cette situation en Tunisie comme "l'incertitude économique, l'incertitude démocratique et l'incertitude sur ce qui pourrait arriver dans le présent et dans l'avenir", ce qui pousse les gens à s'accrocher à la religion car cela leur donne l'espoir d'un avenir meilleur et leur donne ainsi la possibilité désir de vie et de continuité.

Après les révolutions en Tunisie et en Égypte, il y avait des slogans démocratiques et des pratiques politiques saines telles que des élections et des référendums sur les nouvelles constitutions dans ces pays, qui permettaient aux jeunes de s'engager dans le travail public et les activités de la société civile à l'époque.

Mais après quelques années, "toutes ces manifestations se sont estompées et les conditions politiques et économiques se sont détériorées dans les deux pays, ce qui a poussé les jeunes à ne pas croire à la démocratie et à penser à la religion comme dernier recours pour sortir de la situation désastreuse", selon Abdel Fattah et Gouili.

Gouili ​​​​prépare actuellement une étude sur la diversité religieuse des jeunes en Tunisie, et il a remarqué lors de son travail de terrain qu'il y a un pourcentage non négligeable de jeunes tunisiens qui se sont convertis de l'islam à d'autres religions telles que le christianisme, le catholicisme et le protestantisme.

Selon Gouili, "la plupart des jeunes convertis de leur religion interrogés ont donné leurs noms complets, et ont considéré cela comme un choix personnel et individuel, qu'ils ont le droit de faire connaître et de défendre. Les jeunes veulent avoir leur propre expérience, quelle qu'en soit la nature", que ce soit en retournant à la religion ou en suivant une religion différente de celle de leurs parents et des grands-parents parfois.

La Tunisie est dans un état de polarisation politique depuis juillet 2021, après la décision du président Kaïs Saïed de limoger le gouvernement et de suspendre l'Assemblée des représentants élue.

Dans le même temps, les taux de chômage ont atteint un niveau sans précédent, dépassant 18 % à la fin de l'année dernière.

"Jeunes non religieux"

Selon l'enquête de cette année, le Liban est le seul pays de la région qui a connu une augmentation du nombre de jeunes qui se décrivent comme non religieux.

Trois jeunes Libanais interrogés sur dix se décrivent désormais comme non religieux, soit une augmentation de 13 points depuis 2018.

J'ai rencontré un de ces jeunes Libanais qui se décrit comme non religieux.

Bassem (pseudonyme) a 26 ans, il a étudié l'ingénierie puis l'administration des affaires à l'université américaine du Liban.

Il dit : "il y a 5 ans, j'ai décidé de quitter la religion chrétienne que ma famille suit. Je suis issu d'une famille très religieuse et je passe toute la nuit dans la prière et l'adoration, et j'étais comme ça jusqu'à l'âge de 21 ans. J'avais tellement de questions dans ma tête que j'avais du mal à m'endormir."

Le parcours de Bassem a duré 6 mois avant qu'il ne se considère comme non religieux, et d'ajouter : "pour vous, je suis athée, mais je ne suis rien. Je n'aime pas me mettre dans une catégorie et m'appeler athée d'abord, religieux ou croyant parce que les spécifications de ces catégories s'appliqueront à moi que je le veuille ou non, j'ai choisi de ne pas être extrémiste de droite ou de gauche et de me tenir à la même distance de toutes les religions."

Bassem dit qu'il n'est pas le seul à avoir choisi de ne pas pratiquer de rites religieux parmi ses amis : "tous mes amis sont devenus comme moi, je n'ai pas de slogan et je n'ai aucune vérité".

Cependant, il parle des difficultés de ce choix : "à cette époque, ma famille était surprise et personne ne m'acceptait plus, et je n'acceptais personne. Quand j'étais religieux, j'avais un père qui m'écoutait et me parlait et se souciait de moi, ... mais maintenant je suis seul à parler et personne ne m'entend. C'est un choix dur et difficile."

"La pauvreté mène à la religiosité et à la non-religion à la fois ?"

Mais pourquoi Bassem et des milliers de jeunes Libanais se décrivent-ils comme non religieux ?

Le doyen de la Faculté des sciences religieuses de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, Salah Abou Joudeh, estime que la principale raison des taux élevés de religiosité chez les jeunes est en particulier l'effondrement économique et financier et le déclin de toutes les raisons de vivre décemment chez les Libanais.

Abou Joudeh estime que les raisons de cet effondrement sont dues au système sectaire dans lequel le pays vit depuis des décennies.

Il souligne que le système sectaire au Liban comprend à la fois l'action politique et le discours religieux, ce qui rend la relation des gens avec la religion liée à la conditions politiques, sociales et économiques en vigueur.

Contrairement à la Tunisie et à l'Égypte, les mauvaises conditions économiques et politiques au Liban ont entraîné une augmentation du nombre de jeunes réticents à pratiquer les rites religieux.

Selon Joudeh, ces conditions économiques difficiles et les crises financières qui se sont intensifiées depuis 2018, ont poussé les jeunes à organiser un "soulèvement populaire, contre le système sectaire, qu'ils considéraient comme le principal responsable de la plupart des problèmes du pays".

Depuis lors, dit Joudeh, le fossé entre la jeunesse libanaise et les diverses religions et sectes présentes dans le pays s'est creusé.

Cependant, la jeunesse libanaise reste un cas unique parmi la jeunesse arabe, selon les résultats de l'enquête.