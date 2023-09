Quel héritage Prigojine et le PMC "Wagner" ont-ils laissé en Ukraine

1 septembre 2023

Dans l'accident d'avion d'Evgueni Prigojine, lui et la direction de la société militaire privée "Wagner" qu'il contrôlait sont probablement morts. C’est ainsi que se sont terminées les 10 années d’existence de cette formation armée illégale.

Pendant dix ans, « Wagner » s'est distingué en participant à des conflits militaires en Europe, en Asie et en Afrique. Mais ce sont les mercenaires qui ont laissé en Ukraine l’héritage le plus sanglant.

Ils sont apparus dans les zones les plus difficiles du front et ont accompli du sale boulot dans l’intérêt des autorités russes. Le statut semi-légal de la PMK leur permettait de ne pas compter sur des pertes humaines.

Selon les médias, la société privée « Wagner » a été créée fin 2013-2014 à partir d'une autre société russe de PVC appelée « Slavic Corps ».

La nouvelle société doit son nom à l'indicatif d'appel de son chef, le lieutenant-colonel à la retraite des forces spéciales de la Direction principale du renseignement (GRU) de l'état-major général de la Fédération de Russie, Dmytro Outkine.

Son unité de combat était principalement composée d’anciens membres des forces de sécurité russes, souvent issus de milieux criminels. Seul l'état-major était relativement constant chez "Wagner", la formation des escouades se faisait par rotation, ce qui nécessitait le recrutement de nouveaux mercenaires.

Selon le service de sécurité ukrainien, le GRU de la Fédération de Russie a coordonné et fourni le PMC, et il appartenait à Yevgeny Prigozhin, un homme d'affaires russe proche de Vladimir Poutine.

Dès le printemps 2014, les « Wagner » ont commencé à participer aux hostilités en Crimée et dans le Donbass. Un an et demi plus tard, la plupart des combattants du PMK ont été transférés en Syrie, où la Fédération de Russie est entrée dans la guerre syrienne.

L’invasion ratée de l’armée russe en Ukraine en février 2022 a contraint le Kremlin à renvoyer une nouvelle fois les « wagnériens » dans le Donbass. L’histoire du Parti communiste ukrainien a pris fin à l’été 2023 après de longues batailles pour Bakhmut et l’échec de la « campagne vers Moscou » de Prigojine.

La BBC a rassemblé les opérations les plus importantes en Ukraine liées à "Wagner".

Abattage d'un IL-76 à l'aéroport de Louhansk

Juin 2014, la contre-offensive ukrainienne se poursuit dans le Donbass. Les forces armées ukrainiennes déplacent progressivement les formations « hybrides » pro-russes des villages et villes des régions de Louhansk et de Donetsk occupées au printemps. Les aéroports stratégiquement importants de Donetsk et de Luhansk sont tenus par des parachutistes ukrainiens.

Cependant, une autre opération - le transfert de renforts vers l'aérodrome de Louhansk - se termine par une tragédie. Dans la nuit du 14 juin, un avion ukrainien IL-76MD a été abattu par un système de missile portable et s'est écrasé. 49 soldats sont morts.

En mars 2021, le tribunal ukrainien a rendu un verdict par contumace contre les auteurs du drame. Ihor Plotnytskyi, alors « chef de la LPR », et les membres subordonnés du bataillon « Zarya », Andriy Patrushev et Oleksandr Gureev, ont été reconnus complices de l'abattage de l'avion.

Ils commandaient, comme l'indique la décision du tribunal, des "opérateurs non identifiés des MANPADS" (système de missile anti-aérien portable), qui ont touché l'avion ukrainien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un avion militaire ukrainien Il-76MD a été abattu près de l'aéroport de Louhansk le 14 juin 2014.

Seulement trois ans et demi après la tragédie, en octobre 2017, le SBU a nommé ceux qui ont directement abattu l'IL-76MD. Il s'agit des mercenaires du PMK "Wagner" Oleksandr Guralev et Andriy Lebedev.

Dans le même temps, le chef des services spéciaux, Vasyl Hrytsak, a révélé pour la première fois des informations sur la participation des soldats de "Wagner" aux hostilités sur le territoire ukrainien. Selon lui, des mercenaires sont stationnés depuis mai 2014 sur le territoire de la région de Louhansk et ont apporté leur soutien au chef de la « LPR » Plotnytsky.

En particulier, 72 chasseurs Wagner ont participé à la prise de l'aéroport de Louhansk et à l'abattage de l'IL-76MD. Ils ont perdu 15 personnes.

En général, les forces de l'ordre ont réussi à établir la participation d'environ 1 500 mercenaires "Wagner" aux hostilités dans le Donbass au cours de la période 2014-2015.

En janvier 2018, les dirigeants du Service de sécurité ukrainien ont rendu publiques les conversations téléphoniques interceptées du commandant du PEC, Dmytro Outkine, avec les dirigeants militaires russes concernant les hostilités en Ukraine. À l'heure actuelle, ces documents ont disparu du site Internet et des réseaux sociaux des services spéciaux ukrainiens.

Batailles pour Debaltseve

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les batailles pour Debaltseve furent difficiles pour les deux camps. Sur la photo - un char russe détruit près de Debaltseve, janvier 2015.

Depuis le début de l’année 2015, l’intensité des combats dans le Donbass a diminué. L'Ukraine a subi une défaite près d'Ilovaïsk et a arrêté l'offensive, les premiers « Accords de Minsk » ont été signés, censés régler le conflit.

Mais deux points chauds sont restés sur la carte : l'aéroport de Donetsk et le grand nœud ferroviaire de Debaltseve. Tous deux étaient sous le contrôle du ZSU.

Fin janvier 2015, les forces « hybrides » pro-russes ont détruit le bâtiment de l'aéroport de Donetsk, rendant impossible la poursuite de la résistance des troupes ukrainiennes dans cette zone.

Au même moment, en hiver, l'armée russe, ainsi que des unités des combattants de la « DPR » et de la « LPR », ont lancé une opération visant à encercler les troupes ukrainiennes à Debaltseve. L'opération a duré près de deux mois. En conséquence, après de violents et sanglants combats à la mi-février 2015, ils ont réussi à s'emparer de la ville.

Cependant, le commandement ukrainien a réussi à retirer la plupart de ses combattants de l'encerclement.

Selon le SBU, les mercenaires du PMC "Wagner" ont également pris une part active à la bataille.

"205 militants ont pris part à l'assaut sur Debaltseve, 21 personnes ont été perdues", a déclaré le chef du service Vasyl Hrytsak en octobre 2017.

C'est à cause des événements survenus près de Debaltseve qu'Outkine lui-même a été soupçonné par les forces de l'ordre ukrainiennes. En décembre 2021, le SBU l' a accusé par contumace de participation à une guerre d'agression et d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Au cours de l'opération Debaltseve, les soldats « Wagner » ont participé à la fois directement aux hostilités et à l'évacuation du matériel endommagé du champ de bataille. Dans le même temps, les mercenaires ont subi leurs premières lourdes pertes depuis le début de la guerre dans le Donbass, a rapporté le SBU. L'unité de militants a été la cible des tirs ukrainiens le 28 janvier 2015.

"Les faits du bombardement intensif par les combattants Wagner des positions ukrainiennes dans la direction de Debaltseve ont été documentés. Selon les données reçues, dans ces combats, les membres du PMK ont subi de lourdes pertes en raison de la repoussée par les unités des Forces armées ukrainiennes. ", a déclaré le SBU dans un communiqué.

En plus de leur participation aux hostilités, les forces de l'ordre ukrainiennes et le ZMU indépendant russe ont fait état de l'implication présumée de « Wagner » dans les meurtres des « commandants de terrain » des séparatistes de Louhansk. Il s'agissait notamment de l'explosion de la voiture d'Oleksandr Bednov (« Batman ») près de Louhansk le 1er janvier 2015.

Prise de Popasnaïa

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les quartiers résidentiels de Popasnaya ont été détruits après les hostilités du printemps 2022

Une nouvelle étape dans l’histoire de « Wagner » s’ouvre au printemps 2022. Les premières semaines de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine se sont déroulées sans les wagnériens, engagés dans le « soutien politique et militaire » des juntes militaires dans les pays africains, en particulier au Mali.

Cependant, comme l'a déclaré Eugène Prigojine plus tard dans une interview, l'échec du démarrage de la campagne militaire en Ukraine a contraint le Kremlin à se tourner vers lui pour obtenir de l'aide. Alors "Wagner" est revenu au front.

« À la mi-mars, nous avons été appelés à la guerre », a déclaré le chef du Parti communiste ukrainien le 23 juin 2023.

Pour participer à la guerre, comme l' a découvert la BBC , la société Wagner a annoncé un recrutement à grande échelle de combattants en Fédération de Russie. Ensuite, le PMC a commencé à recruter "tout le monde d'affilée", a déclaré à la BBC une source parmi les mercenaires.

La première tâche du front pour "Wagner" est de capturer la ville stratégiquement importante de Popasna (région de Louhansk). Elle se situe entre Bakhmut et Louhansk sur une colline et constitue une plaque tournante ferroviaire.

Selon Prigozhin , ses mercenaires sont arrivés dans la ville voisine de Pervomaysk (6 km à l'est de Popasnaya) le 19 mars 2022. La tâche du PMK était de percer la ligne de défense des forces armées, qu'elle construisait depuis 2014.

Selon Prigojine, les forces armées de la Fédération de Russie ne pourraient pas s'acquitter de cette tâche. "Wagner" a vendu la défense ukrainienne dans cette zone en deux mois.

"PEC "Wagner" a réussi à percer la zone de défense fortifiée des forces armées ukrainiennes, dont le premier point était la colonie de Popasna, avant le 9 mai 2022. La présence de ces zones fortifiées était non inclus dans les plans du SVO (opération militaire spéciale), - a déclaré l'homme d'affaires russe.

Les quartiers résidentiels de Popasnaya ont été détruits par les bombardements. Le 8 mai, les autorités russes ont annoncé la « libération » de la ville des troupes ukrainiennes.

Prigojine lui-même a déclaré plus tard que c'était pour la capture de Popasnaya qu'il avait reçu la médaille du « Héros de la Russie ».

Crédit photo, Getty Images Légende image, C'est pour la capture de Popasnaya que le chef du PMK « Wagner » Yevgeny Prigozhin a reçu le titre de « Héros de la Russie »

"En réalité, le 20 juin de l'année dernière, un décret a été publié pour la prise de Popasnaya. Cette étoile, je crois, n'a été décernée que grâce à l'héroïsme des combattants du PKV "Wagner" et des combattants du ministère de la La défense des forces armées nous a soutenus lors de la prise de Popasnaïa." - Le service de presse de Prigojine a cité les propos de l'homme d'affaires le 20 juin 2023.

Après Popasnaya, les soldats « Wagneri » ont participé aux opérations visant à capturer les villes voisines de Severodonetsk et de Lysychansk. Les renseignements britanniques sont convaincus que ces combats ont eu un impact significatif sur l'état de la PMK.

"Wagner" a presque certainement joué un rôle central dans les batailles, notamment dans la prise de Popasnaya et de Lysychansk. Ces combats ont causé de lourdes pertes au groupe", indique le rapport des renseignements.

Pour preuve, depuis juin dernier, « Wagner » a lancé un vaste projet de recrutement de prisonniers dans les prisons russes pour reconstituer ses rangs.

Dans l’année à venir, ils deviendront le moteur du PVC et de son « matériau consommable ».

Selon des estimations approximatives, environ 50 000 prisonniers ont rejoint les rangs de « Wagner ». Près de la moitié d'entre eux sont morts dans les batailles de Soledar et Bakhmut.

Percée dans Soledar et "Bakhmut hachoir à viande"

Crédit photo, Reuters Légende image, Bakhmut détruit, mai 2023

La prochaine opération majeure de « Wagner » fut son apogée sur le front ukrainien. Il s'agit de la capture de Bakhmut et de Soledar voisin. L’offensive contre ces deux villes du Donbass a duré près de 10 mois.

Eugène Prigojine a assuré que l'attaque contre Bakhmut avait commencé le 8 octobre 2022. Apparemment, c'est lui-même qui a élaboré le plan visant à capturer la ville, ainsi que le commandant du groupe militaire russe en Ukraine à l'époque, le général Serhiy Surovikin. Il était prévu de prendre la ville dans six mois.

"Wagnerivtsi", ainsi que des unités des troupes régulières russes, ont progressivement commencé à s'approcher de la périphérie par le sud, l'est et le nord-est.

Dans le même temps, le chef du PMK a déclaré directement que Bakhmut n'avait aucune importance stratégique. L'objectif principal de la Russie semblait être d'impliquer les grandes forces de l'armée ukrainienne dans ce « hachoir à viande » de batailles avec des mercenaires, et en attendant de donner du temps au repos et à la mobilisation des réserves aux troupes russes régulières.

"Le but de l'opération Bakhmut Meat Grinder était de donner aux unités de l'armée russe la possibilité d'occuper des lignes de défense avantageuses, de mobiliser, de rééquiper, de former du personnel et d'augmenter leur potentiel de combat", a déclaré Prigojine en mai .

Ils ont soutenu cette idée par des actions, en utilisant la tactique des « attaques de viande ».

Autrement dit, les attaques contre les positions ukrainiennes ont été menées par de petits groupes d'infanterie composés principalement d'anciens détenus. Ils étaient censés s'approcher des tranchées ukrainiennes et les capturer. Si un groupe de fantassins russes était tué, une nouvelle vague les suivait, et ainsi de suite.

La pression constante a donné des résultats lorsqu’en janvier 2023, la ligne de défense ukrainienne au nord-est de Bakhmut – dans la ville de Soledar – s’est fissurée. Les soldats des Forces armées ukrainiennes ont été contraints de se retirer de leurs positions pour ne pas être encerclés.

Après cela, la PMK a commencé à contourner progressivement Bakhmut par le nord et le sud, coupant ainsi les routes d'approvisionnement de l'armée ukrainienne. En mars, une seule route vers Kostyantynivka est restée relativement sûre, les routes vers Sloviansk et Siversk ont ​​été coupées.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les combattants de "Wagner" célèbrent la prise de Bakhmut, le 20 mai 2023

Dans de telles circonstances, outre le fait que les combats ont commencé directement dans les quartiers résidentiels de la ville, les forces ukrainiennes ont été contraintes de se retirer progressivement vers l’ouest.

Bakhmut a été effacé de la surface de la terre par les tirs d’artillerie et les frappes aériennes.

Le 20 mai, Eugène Prigojine a annoncé la prise de la ville sous contrôle total. Les autorités ukrainiennes ne l'ont pas reconnu, affirmant que la banlieue sud-ouest de Bakhmut restait sous le contrôle des forces armées.

Selon le chef du PMK, l'opération Bakhmut lui a coûté 20 000 soldats. Des données similaires sur les pertes russes ont été annoncées par les autorités américaines.

Il convient de noter que ces chiffres dépassent le niveau des pertes des armées de l'URSS pendant toute la guerre de 10 ans en Afghanistan (15 mille morts) et des États-Unis pendant 8 années d'hostilités en Irak (4,8 mille morts).

"Wagner" a perdu son potentiel de combat après la capture de Bakhmut, a admis Prigojine. C'est pourquoi ses mercenaires ont été retirés du front pour se reposer et se ravitailler.