Quel avenir pour la force Barkhane au Niger?

il y a 18 minutes

Un soldat de la force Barkhane tient une arme dans un hélicoptère alors qu'il vole près de la base militaire de Ouallam, le 15 juillet 2022, lors d'une visite officielle des ministres français des Affaires étrangères et des Forces armées au Niger.

Crédit photo, BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images

''La présence de la force française empêche toute collaboration possible mais pourtant indispensable entre le Mali et le Niger dans le cadre de la lutte contre l’insécurité'', affirme Souley Abdoulaye.

La marche a été interdite par les autorités, mais ses initiateurs ont opté pour une autre tactique : initier une pétition pour faire valoir leur cause.

Il doute que la présence de Barkhane soit une bonne option : ''Si la solution, telle qu’on est en train de vouloir la définir et l’imposer au Niger était une solution efficace, le Mali serait en paix.

Pour le coordonnateur du M62, la sécurisation du pays doit être l’apanage exclusif des forces de défense et de sécurité du Niger.

''Il n’y a aucune force qui peut mieux assurer notre sécurité, qui peut mieux défendre notre territoire que nos forces de défense et de sécurité.

Il suffit tout simplement que nos autorités aient confiance en ces forces de défense et de sécurité, les dotent de moyens dont elles ont besoin et qu’elles aient la latitude elles-mêmes de définir leurs stratégies.''

"La formation militaire ne se fait pas en ligne sur le net "

Laouali Sayabou, président du réseau des ONG de développement et de droits de l’Homme (RODADD), estime que le vote des députés nationaux en faveur du redéploiement de l’armée française dans le pays représente l’opinion de la population qui a besoin d’être sécurisée des attaques des groupes armés.

Laouali Sayabou, président du réseau des ONG de développement et de droits de l’Homme (RODADD).

''C’est l’Etat du Niger qui a demandé, ce n’est pas la force Barkhane qui est venue comme une force d’occupation et il a demandé pour sécuriser les populations et que désormais le Commandant en chef, c’est son excellence Mohammed Bazoum. C’est lui qui doit donner des ordres, qui doit exprimer ses besoins. La France est là pour appuyer.''

Laouali Sayabou considère la France comme un partenaire stratégique pour le Niger dans la lutte contre le terrorisme et juge, donc, la présence de la force Barkhane plus que nécessaire. Il cite l’ampleur de la menace djihadiste, comme raison principale.

''Aujourd’hui tout se réalise dans le cadre de la coopération internationale. Ce sont des négociations et nous, nous avons négocié avec la France un appui. Et l’appui; il est en formation. On ne peut pas faire une formation en ligne, la formation militaire ne se fait pas en ligne sur le net. La formation militaire ne se fait pas virtuellement, il faut une présence physique'', explique-t-il.