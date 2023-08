Ce que nous savons sur Rhissa Ag Boula, l'ancien ministre qui se rebelle pour réinstaller Bazoum au pouvoir

Dans un communiqué largement relayé sur les réseaux sociaux, Ag Boula indique que son mouvement dénommé Conseil de la résistance pour la République, "s'emploiera à rétablir l'ordre, la légalité constitutionnelle et le président Bazoum Mohamed dans la plénitude de ses fonctions".

Dans un entretien exclusif accordé à BBC Newshour, l’ ancien ministre du tourisme a ajouté qu'il avait le soutien de la majorité de la population. "Nous avons la majorité de la population, la majorité des Nigériens croient en la démocratie, ils croient aux valeurs de la démocratie et de la république et ils veulent un retour à l'ordre pacifique".

Il a insisté sur le fait qu'"il n'y a qu'un seul gouvernement légitime et nous, en tant que groupe de la société civile, nous soutenons ce gouvernement et nous voulons qu'il soit rétabli au pouvoir ; nous voulons que la communauté internationale nous aide à le faire. Nous demandons à la CEDEAO d'assumer la responsabilité de la sécurité au niveau régional. Il y a eu cette contagion de coups d'État et cela doit cesser".