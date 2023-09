L'origine de l'idée selon laquelle la prison peut « corriger » les détenus

J'étais fasciné par l'emprisonnement dans ces cultures : la plupart ne détenaient les suspects que brièvement, mais dans les textes littéraires et rituels, l'emprisonnement était considéré comme une expérience transformatrice et purificatrice.

La « Maison de la Vie »

Sa « maison » faisait souffrir les prisonniers, dont la tristesse donnait lieu à des lamentations. Cependant, grâce à cette lamentation, les prisonniers pouvaient être purifiés de leurs péchés et se racheter auprès de leurs dieux personnels, qui étaient leurs protecteurs et médiateurs devant les dieux plus grands.

L'« Hymne à Nungal », qui date du deuxième ou troisième millénaire avant J.-C., détaille comment un prisonnier coupable condamné à mort n'a pas été tué, mais arraché « des mâchoires de la destruction » et placé dans la maison de Nungal, qu'elle appelle « la maison ». de vie" – mais aussi un lieu de souffrance, d'isolement et de douleur.

Réalité ou fiction

Parce qu’il s’agit d’un texte littéraire, ce n’est pas non plus une source fiable sur le système judiciaire.

Ils ont également arrêté des personnes pour les contraindre à payer une amende ou une dette et à les contraindre à travailler – parfois pendant plus de trois ans. Mais la sanction, qui impliquait généralement des conséquences physiques ou financières, n'incluait pas une peine de prison.

Lors de la fête du Nouvel An, le roi fut dépouillé de ses insignes et entra dans une prison de fortune faite de roseaux, où il offrit des prières aux dieux pour ses péchés. Grâce à des prières et des rituels, il fut jugé purifié et apte à reprendre ses fonctions royales.