Zelensky admet les maigres avancées de l'offensive militaire de l'Ukraine

il y a 17 minutes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que les progrès sur le champ de bataille étaient "plus lents que souhaités".

"Certaines personnes pensent que c'est un film hollywoodien et elles attendent des résultats maintenant, mais ce n'est pas le cas", a-t-il confié à la BBC. "Ce qui est en jeu, c'est la vie de nombreuses personnes."

L'Ukraine affirme que sa contre-offensive a jusqu'à présent repris huit villages dans la région sud de Zaporizhzhia et Donetsk dans l'est du pays.

"Malgré ce que certains veulent et malgré les tentatives de pression sur nous, avec tout le respect que je vous dois, nous avancerons sur le champ de bataille de la manière que nous jugerons la meilleure", a ajouté Zelensky.

Demande d'adhésion à l'OTAN

Il a affirmé que les pilotes de chasse ukrainiens pourraient commencer à s'entraîner dès le mois d'août, les premiers avions arrivant dans les six à sept mois.

Zelensky s'est entretenu avec la BBC en marge d'une conférence sur l'Ukraine tenue à Londres et s'est concentré sur le rôle que le secteur privé peut jouer dans la reconstruction du pays.

A la recherche d'une transformation

L'économie ukrainienne s'est contractée de 29,2 % en 2022, et plus tôt cette année, la Banque mondiale a estimé le coût de la reconstruction et du relèvement à 411 milliards de dollars.