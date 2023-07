Peut-on alimenter une ampoule avec des arbres ? Des experts discutent des possibilités

Une communauté kenyane semble avoir poussé le bouchon un peu plus loin en déclarant dans une vidéo YouTube qu'elle utiliserait cette méthode pour alimenter sa rue en électricité.

Le professeur Farai a déclaré : "Trop de gens m'ont posé cette question par le passé et j'ai l'impression que ces questions donnent beaucoup trop d'importance à ce genre de vidéos".

Un arbre a une vie, donc même si l'électricité le traverse, il peut finir par mourir, comme c'est le cas lorsque la foudre frappe, et comme c'est le cas pour les êtres humains",

L'ingénieur Anieloka est chef d'équipe à la First Independent Power Limited dans l'État de Rivers, au sud du Nigeria.

Il explique que "lorsque vous coupez un arbre, vous exposez son humidité, de sorte que lorsqu'il entre en contact avec l'ampoule rechargeable, l'arbre sert de conducteur pour connecter les charges positives et négatives de l'ampoule et la lumière s'allume".

Cela signifie que l'ampoule, qui possède déjà une batterie rechargeable, contient le courant et que l'arbre, en tant que conducteur faible, ne fait qu'allumer la lumière.

Cependant, le professeur Stuart Haszeldine, de l'école des géosciences de l'université d'Édimbourg, a démenti ces vidéos en déclarant : "Je doute que ces vidéos représentent de l'énergie électrique gratuite, je n'ai rien vu de tel sur le plan géologique et je pense que les rochers ont été reliés à des sources d'énergie électrique, ce qui n'apparaît pas dans cette vidéo au cadrage serré".

La question des autres moyens de production d'électricité fait suite à l'augmentation du prix du carburant et aux rumeurs qui font craindre une hausse du prix de l'électricité au Nigeria.

En juin dernier, le président nigérian Bola Tinubu a signé la nouvelle loi sur l'électricité 2023 qui ouvre le marché aux États, aux particuliers et aux entreprises pour la production, le transport et la distribution d'électricité.

Cela signifie qu'il n'y aura plus de monopole dans le secteur de l'électricité et que les États seront désormais autorisés à accorder des licences à des investisseurs privés pour exploiter des mini-réseaux et des centrales électriques.