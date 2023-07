Quels sont les 10 métiers de demain ?

il y a une heure

Les emplois qui seront les plus demandés à l'avenir sont déjà là.

Malgré les craintes que le développement technologique finisse par faire disparaître la plupart des emplois, les experts prévoient une forte accélération de l'émergence de nouvelles possibilités d'emploi.

"Nous avons tous vu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle générative et la rapidité avec laquelle elle est adoptée dans diverses industries", a déclaré Saadia Zahidi, directrice générale du Forum économique mondial (WEF) et responsable du Centre pour la nouvelle économie et la nouvelle société de l'organisation.

Bien que les deux professions émergentes qui devraient connaître la plus forte croissance au cours des cinq prochaines années soient les spécialistes de l'intelligence artificielle et les experts en apprentissage automatique, selon le WEF, d'autres possibilités d'expansion de l'emploi se profilent également à l'horizon.

Par exemple, une augmentation de l'embauche d'experts en durabilité environnementale ou d'opérateurs de matériel agricole, des emplois qui font partie du top 10 des professions qui seront les plus demandées au cours des cinq prochaines années.

Ces projections ont été réalisées par l'organisation basée en Suisse, sur la base d'une enquête détaillée menée auprès de 803 grandes entreprises employant plus de 11 millions de personnes dans 45 économies de toutes les régions du monde.

L'analyse a révélé que près de 75 % des entreprises interrogées estiment qu'elles adopteront l'intelligence artificielle dans leurs activités.

En ce qui concerne l'impact technologique sur l'emploi, les employeurs des grandes entreprises estiment qu'il y aura plus d'emplois créés que d'emplois perdus au cours des cinq prochaines années.

Voici les 10 emplois ayant le plus fort potentiel de croissance entre 2023 et 2027, selon l'étude du WEF.

1. Spécialiste de l'intelligence artificielle et expert en apprentissage automatique

Leur mission est de rendre les ordinateurs capables de simuler la pensée humaine.

Les spécialistes de l'intelligence artificielle construisent des systèmes informatiques complexes capables de penser comme des humains et de résoudre des problèmes complexes.

Leur objectif est que le système d'intelligence artificielle soit capable de résoudre des problèmes, de répondre à des questions et d'accomplir des tâches normalement exécutées par des humains.

Le système doit donc être capable de fonctionner de manière totalement autonome, comme une intelligence indépendante qui peut être alimentée par différents ensembles de données pour les analyser et en tirer ses propres conclusions.

L'expert en apprentissage automatique cherche plutôt à aider les systèmes d'intelligence artificielle à résoudre un problème particulier de manière plus efficace. Son objectif n'est pas de résoudre une grande variété de problèmes en parallèle.

Alors que le scientifique spécialiste de l'intelligence artificielle s'efforce de créer une intelligence indépendante capable de résoudre de nombreux problèmes complexes, l'expert en apprentissage automatique cherche à aider les systèmes d'intelligence artificielle à parvenir à des conclusions plus précises et plus rapides pour un seul problème.

Tous deux peuvent appliquer leurs compétences à toutes sortes de secteurs et, bien qu'ils aient souvent commencé par étudier l'informatique, ils peuvent également s'être spécialisés après avoir étudié les mathématiques, les statistiques ou d'autres sciences connexes.

2. Spécialiste de la durabilité environnementale

Il travaille avec les entreprises pour atteindre leurs objectifs en matière de durabilité environnementale.

Il s'agit d'un consultant dont les responsabilités varient en fonction de l'organisation pour laquelle il travaille. Par exemple, il peut gérer des projets de réduction des émissions polluantes, de réduction de la consommation d'énergie ou participer à l'élaboration de politiques environnementales dans les plans d'investissement.

En raison de l'étendue de leur champ d'activité, il n'existe pas de méthode unique pour devenir un spécialiste du développement durable.

Bien que ce type de spécialiste ait généralement une formation en sciences de l'environnement, il doit posséder des compétences en matière de collecte et d'analyse de données, d'identification des problèmes et de proposition de solutions utiles à l'entreprise.

3. Analyste en intelligence économique

L'analyste en business intelligence (BI) étudie des ensembles de données pour aider les entreprises à prendre des décisions.

En traitant une grande quantité d'informations, l'analyste identifie les vulnérabilités et propose des changements pour améliorer l'efficacité et la productivité de l'entreprise.

En règle générale, il ou elle étudie les processus au sein de l'entreprise, examine les mesures, analyse les données relatives à l'industrie et à la concurrence, identifie les opportunités et propose des solutions pour relever les défis de l'entreprise.

C'est un professionnel qui combine des connaissances en informatique, en science des données, en statistiques, en gestion d'entreprise, en économie et dans d'autres domaines connexes.

4. Analyste de la sécurité de l'information

Les entreprises sont exposées à des fuites de données commerciales ou de données clients confidentielles, notamment des numéros de cartes de crédit, des mots de passe et des informations privées de centaines de millions d'utilisateurs.

L'analyste en sécurité de l'information se consacre à la protection des réseaux informatiques, des systèmes, des bases de données et de tout type d'information sensible contre les cyber-attaques.

Pour ce faire, il travaille en équipe à la conception, l'adaptation, la surveillance, la mise à jour des systèmes de défense et la réponse aux attaques.

Les carrières de niveau débutant requièrent au moins une licence en informatique ou, par exemple, en ingénierie informatique. Selon les pays, il existe des certifications spécifiques en matière de cybersécurité.

5. Ingénieur FinTech

L'industrie des technologies financières est l'un des écosystèmes logiciels à la croissance la plus rapide au monde.

Ce type d'ingénieur se spécialise dans les technologies financières, telles que la banque intelligente basée sur l'intelligence artificielle, la gestion des systèmes liés à la satisfaction des clients dans le monde financier, le traitement des paiements numériques, les transactions transfrontalières basées sur la cryptographie, la gestion des actifs numériques ou l'analyse des données pour la gestion des risques.

Il étudie généralement l'informatique et se spécialise dans la FinTech, et acquiert des connaissances en intelligence artificielle et en apprentissage automatique.

Il manie différents langages de programmation, tels que JavaScript, Python, Ruby, PHP, HTML et CSS. Il travaille avec de grandes bases de données et des plateformes cloud.

6. Analyste de données et expert en mégadonnées

À première vue, le travail de ces deux professionnels peut sembler assez similaire.

Tous deux recherchent dans les données des tendances ou des modèles utiles à leurs clients.

La différence réside dans le fait que le data scientist a tendance à avoir plus de responsabilités et est donc souvent placé à un niveau plus élevé.

Le scientifique des données formule ses propres questions sur les données ou développe des modèles à l'aide de l'apprentissage automatique, tandis que l'analyste soutient des équipes qui ont déjà des objectifs établis.

De nombreux experts en mégadonnées commencent leur carrière en tant qu'analystes ou statisticiens. Quoi qu'il en soit, ces deux professionnels ont la capacité d'extraire des informations significatives et de les interpréter.

Tous deux développent des compétences en statistiques et en programmation avancée.

Un autre professionnel de ce type est l'ingénieur des données, qui traite des quantités exponentielles de données et développe des infrastructures numériques pour les transformer et les transférer.

La Harvard Business Review considère que la science des données est actuellement et sera à l'avenir l'emploi le plus recherché et les professions connexes.

7. Ingénieur en robotique

Il participe à la création de systèmes robotiques utilisés pour effectuer des tâches humaines et non humaines.

Cet ingénieur conçoit des prototypes de systèmes robotiques, construit, entretient et répare les machines, mène des recherches et développe de nouvelles applications pour les robots existants.

Les robots qu'il conçoit sont utilisés à des fins aussi diverses que l'exploration d'autres planètes, l'amélioration des procédures chirurgicales dans les hôpitaux ou la façon dont la production est réalisée dans une usine automobile.

La première étape de cette carrière consiste à obtenir un diplôme en robotique et, à partir de là, à suivre un parcours de spécialisation qui peut être axé sur le domaine informatique de la robotique ou sur la conception de composants nécessitant des compétences en génie mécanique ou en génie électrique.

8. Ingénieur en électrotechnique

Il conçoit et gère le fonctionnement des systèmes, composants, moteurs et équipements électroniques, électriques et de télécommunications.

Il est responsable des systèmes de contrôle pour surveiller les performances et la sécurité de tous les systèmes électriques et électroniques d'une entreprise.

Ses connaissances lui permettent de travailler sur différents types de systèmes de production, de transmission et de distribution d'énergie électrique.

Vous pouvez également établir des normes de contrôle pour surveiller les performances et la sécurité des systèmes électriques, électroniques et de télécommunications.

La technologie de l'ingénierie est un terme large qui inclut des professionnels spécialisés tels que les ingénieurs électriciens, les ingénieurs électroniciens et les ingénieurs en télécommunications.

Ces professionnels travaillent avec des techniciens dans chacun des domaines de spécialisation.

9. Conducteur de matériel agricole

Leur fonction principale est de faire fonctionner des machines pour soutenir les activités agricoles, telles que le travail du sol, la plantation, la culture et la récolte, l'alimentation et le pâturage des animaux, l'élimination des déchets animaux.

Ils peuvent également effectuer des tâches telles que la mise en balles, l'irrigation, la conduite de véhicules ou celles liées au fonctionnement de l'équipement post-récolte utilisé pour le décorticage, le battage ou le démontage.

Ils sont essentiels pour un travail efficace dans les champs.

10. Spécialiste de la transformation numérique

Alors que l'évolution technologique progresse à une vitesse sans précédent, le spécialiste de la transformation numérique est un professionnel clé dans les entreprises pour tirer parti des outils disponibles et développer leur activité.

C'est pourquoi ce professionnel doit "s'immerger" dans l'entreprise pour laquelle il travaille, comprendre ses besoins et élaborer un plan de transformation numérique.

Il fait partie d'une équipe d'experts qui accomplit des tâches telles que la mise à jour des technologies existantes de l'entreprise, l'acquisition de nouvelles technologies, la formation des employés de l'entreprise, l'aide à la transition vers différents flux et modèles de travail adaptés aux nouveaux outils technologiques.