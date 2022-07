Comment la guerre secrète entre Israël et l'Iran devient de plus en plus visible

Suzanne Kianpour BBC News, Dubaï

Crédit photo, EPA Légende image, Une scène de violence armée.

Une longue guerre secrète entre deux ennemis jurés devient de plus en plus visible.

Depuis des années, Israël et l'Iran sont engagés dans des actions clandestines l'un contre l'autre.

Israël considère l'Iran, qui appelle à son élimination, comme sa plus grande menace ; tandis que l'Iran considère Israël comme un ennemi aux côtés des États-Unis qui entrave sa croissance en tant que puissance régionale.

Les événements ont pris une tournure particulièrement dramatique en 2020, lorsque les dirigeants iraniens ont imputé à Israël la responsabilité de la mort de leur principal scientifique nucléaire, Mohsen Fakhrizadeh, abattu au volant d'une voiture sur une route à l'extérieur de Téhéran.

Israël n'a ni confirmé ni démenti son implication dans la mort de Fakhrizadeh, qui est devenu le cinquième scientifique nucléaire iranien à être tué depuis 2007.

Cependant, le New York Times a publié un rapport détaillé décrivant comment l'attaque a été menée par Israël.

L'ancien chef du Mossad a ensuite révélé que le scientifique était une cible "depuis de nombreuses années" et a ajouté que l'agence de renseignement israélienne était préoccupée par ses connaissances.

Les services de renseignement occidentaux pensaient que Fakhrizadeh était à la tête d'un programme secret de fabrication d'une ogive nucléaire.

Autres opérations

Dans les mois qui ont suivi, alors que Joe Biden devenait président des États-Unis et tentait de relancer l'accord sur le nucléaire iranien (abandonné par son prédécesseur Donald Trump), l'Iran et Israël ont apparemment poursuivi leurs opérations secrètes.

Israël a annoncé qu'il avait déjoué un prétendu complot d'assassinat iranien ; l'Iran s'est vanté d'une opération de drones à l'intérieur d'Israël ; et les deux pays auraient attaqué leurs cargos respectifs.

L'Iran a indiqué la semaine dernière qu'Israël était à l'origine d'une attaque de sabotage sur un site nucléaire souterrain.

Il y a quelques jours, l'Iran a déclaré qu'il allait poursuivre trois personnes ayant des liens présumés avec le Mossad, qu'il a accusées de planifier l'assassinat de scientifiques nucléaires iraniens.

Crédit photo, EPA Légende image, Le colonel Sayad Khodai a été tué devant son domicile en mai.

L'Iran a également fait état d'un certain nombre de morts mystérieuses à l'intérieur du pays, dont deux responsables de l'aérospatiale "martyrisés au cours d'une mission", ainsi qu'un ingénieur du ministère de la défense "martyrisé pour sabotage industriel".

Cependant, il n'a pas voulu blâmer Israël pour ces décès.

Une guerre pas si secrète

La guerre entre Israël et l'Iran semble maintenant sortir de l'ombre.

Elle a même fait l'objet d'un traitement hollywoodien dans la série "Tehran" d'Apple TV, dans laquelle un agent du Mossad infiltre les plus hauts échelons de l'appareil de sécurité des Gardiens de la révolution iranienne.

Dans la réalité, Richard Goldberg, qui a occupé le poste de directeur du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche chargé de la lutte contre les armes iraniennes de destruction massive sous la présidence de Donald Trump, a déclaré que Mohsen Fakhrizadeh n'aurait pas pu être tué sans une violation massive de la sécurité à l'intérieur de l'Iran.

"On pourrait supposer que pour pénétrer dans une installation nucléaire hautement gardée ou pour avoir accès au personnel clé, il faut avoir des complicités au sein du régime", dit-il.

Crédit photo, AFP Légende image, Un tanker israélien attaqué.

L'Iran continue d'insister sur le fait que son programme nucléaire est destiné uniquement à des fins pacifiques.

Mais depuis que Trump s'est éloigné de l'accord nucléaire en 2018 et a rétabli les sanctions américaines, l'Iran a répondu en enrichissant de l'uranium à des niveaux de pureté toujours plus élevés et est maintenant proche d'en avoir assez pour une arme nucléaire.

Ses discussions avec les puissances mondiales à Vienne sur la relance de l'accord nucléaire sont également au point mort.

Autres affrontements

L'Iran est également soupçonné de viser les intérêts américains et israéliens dans la région en représailles à des attaques contre son territoire.

En mars, il a tiré des missiles balistiques sur ce qui serait un " centre stratégique " israélien dans la région du Kurdistan irakien.

Les milices soutenues par l'Iran ont également été accusées d'avoir tiré des roquettes et des drones sur des bases irakiennes abritant des troupes américaines, ainsi que d'avoir mené des attentats à la bombe contre des convois de ravitaillement.

Dans un geste sans précédent, Israël a récemment demandé à ses citoyens à Istanbul de quitter la ville et aux autres de ne pas se rendre en Turquie, affirmant qu'ils étaient confrontés à un "danger réel et immédiat" de la part d'agents iraniens cherchant à nuire aux Israéliens.

Dans le même temps, le désormais ancien premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré que son pays mettait en œuvre ce qu'il appelle "la doctrine de la pieuvre", qui consiste à intensifier les opérations secrètes sur les programmes nucléaires, de missiles et de drones de l'Iran sur le sol iranien, plutôt que de cibler des mandataires régionaux dans des pays tiers.

"Nous ne jouons plus avec les tentacules, avec les mandataires de l'Iran : nous avons créé une nouvelle équation en visant la tête", a déclaré Bennett à The Economist au début du mois de juin.

Crédit photo, Reuters Légende image, Naftali Bennett a indiqué que son pays avait changé de stratégie vis-à-vis de l'Iran

Mohammad Marandi, professeur à l'université de Téhéran et conseiller en matière de médias auprès de l'équipe de négociation nucléaire iranienne lors des pourparlers de Vienne, a répondu : "tuer des civils innocents sous la protection politique de l'Occident n'est pas nouveau pour le régime israélien, mais les Israéliens exagèrent leurs capacités à des fins politiques en prétendant que les accidents et les décès ordinaires sont également de leur fait".

"L'Iran va certainement riposter, mais l'Iran est patient", ajoute-t-il.

La réponse

Le chef de la force d'élite iranienne Quds, la branche des Gardiens de la révolution chargée des opérations à l'étranger, le général Esmail Qaani, explique que l'Iran continuerait à soutenir tout mouvement anti-américain ou anti-israélien, où que ce soit.

Les relations entre les États-Unis et l'Iran se sont également détériorées depuis que Washington a tué le prédécesseur de Qaani, Qasem Soleimani, dans une attaque de drone dans la capitale irakienne en janvier 2020.

Soleimani avait été dans le viseur de l'armée américaine à plusieurs reprises, mais a été épargné jusqu'à ce que Donald Trump décide d'appuyer sur la gâchette, sous l'influence de son secrétaire d'État de l'époque, Mike Pompeo.

M. Trump a déclaré que M. Soleimani était "le terroriste numéro un dans le monde".

L'administration Trump a également cherché à modifier l'équilibre des forces au Moyen-Orient et à isoler davantage l'Iran en négociant les accords d'Abraham, dans lesquels les Émirats arabes unis et Bahreïn ont accepté de normaliser leurs relations avec Israël.

"L'Iran déteste les accords d'Abraham", indique un haut diplomate arabe qui ne souhaite pas être identifié.

Crédit photo, EPA Légende image, Des drones récemment démontrés par l'Iran

Toutefois, un ancien fonctionnaire iranien a déclaré qu'ils ne pensaient pas que les accords dureraient aussi longtemps, les décrivant plutôt comme une "histoire d'amour temporaire".

À l'approche de la visite du président Biden en Israël et en Arabie saoudite, un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis ne voyaient pas la guerre de l'ombre entre l'Iran et Israël s'intensifier, du moins pas de manière inquiétante.

Mais Rich Goldberg, qui travaille pour le groupe de réflexion basé à Washington, la Fondation pour la défense des démocraties, estime que la campagne clandestine d'Israël a peut-être dépassé ses limites.

"Le monde attend un grand moment où nous nous réveillerons et entendrons parler de frappes aériennes israéliennes."