Découverte du plus ancien dinosaure africain au Zimbabwe

il y a 11 minutes

Shingai Nyoka et Oliver Slow

Des scientifiques ont découvert au Zimbabwe les restes du plus vieux dinosaure d'Afrique, qui a vécu il y a plus de 230 millions d'années.

Le Mbiresaurus raathi mesurait un mètre de haut, courait sur deux pattes et avait un long cou et des dents dentelées.

Le squelette a été découvert lors de deux expéditions, en 2017 et 2019, dans la vallée du Zambèze.

"Lorsque nous parlons de l'évolution des premiers dinosaures, les fossiles de l'âge du Trias sont rares", déclare à la BBC Darlington Munyikwa, directeur adjoint des musées et monuments nationaux du Zimbabwe et qui faisait partie des expéditions.

Il a déclaré que des fossiles de cette époque - qui s'est terminée il y a plus de 200 millions d'années - avaient été découverts en Amérique du Sud, en Inde et maintenant au Zimbabwe.

La découverte devrait éclairer davantage l'évolution et la migration des premiers dinosaures, à l'époque où le monde était un immense continent et où le Zimbabwe se trouvait à la même latitude que ces pays, déclare-t-il.

Le Zimbabwe connaît d'autres fossiles dans la région depuis des décennies et M. Munyikwa a déclaré qu'il y avait plus de sites qui nécessitaient une exploration plus approfondie dans la région, sous réserve de la disponibilité des fonds.