Des fossiles africains montrent qu'un "monstre" aurait pu vivre dans le Loch Ness

il y a 35 minutes

Des os et des dents d'adultes de 3 m de long et un os du bras d'un bébé de 1,5 m de long ont été découverts dans le lit de la rivière datant du Crétacé.

Les scientifiques ont déclaré qu'il était plus probable que les plésiosaures soient capables de tolérer à la fois l'eau douce et l'eau salée.

Le Dr Longrich ajoute : "les os isolés nous en apprennent beaucoup sur les anciens écosystèmes et les animaux qui y vivent. Ils sont tellement plus courants que les squelettes qu'ils nous donnent plus d'informations sur lesquelles travailler".

"Les os et les dents ont été trouvés éparpillés et dans différentes localités, pas en tant que squelette. Donc chaque os et chaque dent est un animal différent. Nous avons plus d'une douzaine d'animaux dans cette collection."