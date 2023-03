4 choses que vous ne nettoyez peut-être pas chez vous (et pourquoi vous devriez commencer à le faire)

il y a une heure

Rédaction

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'éponge de cuisine est l'un des éléments les plus contaminés de la cuisine.

Chaque maison est différente, mais l'entretien ménager est généralement une priorité absolue pour tous les propriétaires.

Certains le font tous les jours, d'autres toutes les semaines ; d'autres encore, en plus du nettoyage de routine, entreprennent un nettoyage en profondeur semestriel ou annuel de la maison.

En fait, selon une enquête menée par le National Cleaning Institute aux États-Unis, 70 % des ménages effectuent au moins un nettoyage par an dans leur espace de vie.

Pour beaucoup, c'est la cuisine qui est la plus importante, pour d'autres, ce sont les salles de bains. Et ce qui concentre généralement nos efforts, c'est le four, les toilettes, les tapis, où nous soupçonnons - non sans raison - l'accumulation de germes, de champignons, de bactéries et d'acariens.

Cependant, il existe des objets et des espaces spécifiques auxquels nous ne prêtons peut-être pas autant d'attention, mais qui accumulent la saleté, plus encore que les objets les plus évidents.

BBC World vous présente quatre articles ménagers que vous ne nettoyez peut-être pas... mais que vous devriez nettoyer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La machine à café contient également beaucoup de germes.

1. La machine à café

Des recherches menées par la National Sanitation and Safety Foundation (NSF) des États-Unis montrent que la machine à café est l'un des éléments les plus infestés de germes dans la cuisine.

Les chercheurs ont trouvé jusqu'à 67 types de germes différents dans les cafetières testées.

En réalité, deux problèmes se cumulent lors de la préparation du café : l'eau chaude n'élimine pas tous les germes et la caféine est un endroit idéal pour la prolifération des bactéries.

De plus, au cours du processus, il y a une accumulation de minéraux qui finissent par provoquer un tartre qui peut entraver le fonctionnement de la machine.

C'est pourquoi les experts recommandent de nettoyer la machine à café au moins tous les trois mois.

Dans le cas des appareils fonctionnant avec des capsules, le nettoyage est recommandé après 100 unités utilisées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ces dernières années, des méthodes de nettoyage des matelas ont été mises au point.

2. Les matelas

Il est vrai que nettoyer un matelas n'est pas une mince affaire...

Mais commençons par un fait : le corps humain produit chaque jour 1,5 gramme de peaux mortes, qui finissent invariablement sur votre matelas.

Une étude publiée dans la revue Royal Society Open Science en 2018 a montré la propreté des matelas où un humain a dormi, comparée à celle d'un chimpanzé.

Le résultat a indiqué que les humains font près de 30 % de saleté en plus sur le matelas qu'un primate.

Cette saleté est l'accumulation de peaux mortes, de poussière et de sueur qui constituent un terrain fertile pour les acariens et les bactéries.

Les experts soulignent que de nouvelles méthodes de nettoyage des matelas ont été mises au point ces dernières années.

Il est également recommandé de le placer au soleil pour réduire l'humidité et de passer l'aspirateur pour contrôler la présence de moisissures.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les sacs à provisions réutilisables produisent également beaucoup de bactéries.

3. Sacs à provisions recyclables

L'urgence du changement climatique a mis l'accent sur les plastiques à usage unique, qui ont commencé à être remplacés par des produits plus respectueux de l'environnement.

Dans de nombreux foyers, les sacs réutilisables ont été adoptés pour éviter la consommation de sacs en plastique.

Mais ils ne quittent jamais le caddie ou le chariot que nous emmenons au supermarché.

"Ces sacs contiennent plus de traces de matières fécales et de bactéries comme E. coli que nos sous-vêtements", a déclaré Charles P. Gerba, microbiologiste à l'université de l'Arizona, au site d'information de l'AARP.

"Si vous utilisez les mêmes sacs pour transporter des produits carnés crus et des légumes crus, vous pouvez très facilement préparer une salade de salmonelles", a-t-il ajouté.

Le personnel de l'Institut national américain de la propreté recommande de laver ces sacs à la main - la machine à laver pourrait les détruire - au moins une fois par semaine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est recommandé de laver l'éponge de cuisine au moins une fois par semaine.

4. Éponge à vaisselle

Dans la cuisine, l'éponge à vaisselle sert à enlever la saleté tenace des casseroles et de la vaisselle.

Nous pensons que, parce qu'elle contient du savon, ou même parce qu'elle a une fonction nettoyante et dégraissante, elle n'a pas besoin d'être soignée dans ce domaine.

Mais une étude de l'université de Furtwangen, en Allemagne, montre qu'il pourrait y avoir plus de germes et de bactéries dangereux pour l'homme dans l'éponge à vaisselle que dans l'évier lui-même.

L'étude a trouvé environ 362 types de bactéries différentes sur les éponges de cuisine testées. Ces bactéries sont beaucoup plus nombreuses que dans la salle de bains.

Cela est dû à l'humidité constante et au fait que l'éponge est pleine de coins et de recoins, ce qui en fait un endroit idéal pour la prolifération des bactéries et des germes.