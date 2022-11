Quelles sont les chances des équipes africaines pour la Coupe du monde ?

Fodé Ballo-Touré et l'entraîneur Aliou Cissé du Sénégal lors du match amical international entre le Sénégal et la Bolivie au Stade Omnisports Source le 24 septembre 2022 à Orléans, France.

Le Qatar, ce pays du Golfe sera la capitale du sport le plus populaire au monde le temps de la très prestigieuse Coupe du monde de football. Une édition inédite puisqu’il s’agit de la première fois que cette compétition est organisée par un pays du monde arabe. Autre fait inédit, la Coupe du monde se tiendra inhabituellement au mois de décembre.

Les pays africains qui n’ont jusqu’ici pas pu remporter le Graal, espèrent que l’un de leurs représentants pourra enfin soulever ce trophée tant convoité.

Cinq équipes africaines vont tenter de bousculer les grandes nations de football pour sortir honorablement de l’aventure Qatar 2022.

Le consultant en sport Mohamed Ghandour revient également sur les chances des équipes africaines de remporter la Coupe du monde Qatar 2022.

Quelle équipe a plus de chance d’aller plus loin ?

Il en est convaincu, cette année au moins, une équipe pourra briser le plafond de verre que constituent les quarts de finale. En effet, aucune équipe africaine n’a pu atteindre le dernier carré de la compétition.

Le Cameroun, en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 sont les équipes africaines ayant atteint les quarts de finale mais sans les dépasser.

‘’Je pense qu’on a une édition inédite de cette Coupe du monde par rapport au moment où on la joue et à beaucoup d’autres choses, mais aussi dû au fait qu’on parle d’une équipe africaine qui ne pourrait pas juste jouer les trouble-fêtes, mais qui pourrait se positionner parmi les grandes nations du football en l’occurrence le Sénégal’’, explique M. Ghandour.

‘’ On va retenir que l’équipe qui est la plus attendue le Sénégal’’, insiste-t-il. Le pays occupe la 18e place au classement FIFA. Ce qui constitue ce meilleur classement de l’histoire.

Le Sénégal est dans la même poule que le pays organisateur; le Qatar ainsi que des Pays-bas et de l'Équateur .

Les champions d’Afrique en titre sont néanmoins dans l’incertitude concernant la participation de leur meilleur élément : Sadio Mané. Malgré sa blessure au péroné à quelques jours du début de la Coupe du monde, Sadio Mané a néanmoins été inclu dans la liste des joueurs devant participer à la compétition.

Celui qui est élu meilleur joueur de la CAN 2022 et deuxième au classement du Ballon d’or France football est pour le moment certains de rater les premiers matchs de la compétition, selon un officiel de la Fédération sénégalaise de football.

‘’En regardant les autres effectifs, on peut peut-être placer le Maroc en deuxième position’’, dit Mohamed Ghandour.

‘’Je dirai que le Cameroun est un cran au-dessus du Ghana avec cette équipe ghanéenne rajeunie qui va peut-être apporter l’insouciance de ces équipes jeunes. L’équipe la plus faible du lot africain qui représente le continent à la Coupe du Monde serait la Tunisie. On se base surtout sur la dernière CAN qui est récente, on a pu jauger un peu ces équipes-là’’ explique M. Ghandour.

À quoi peut-on s’attendre à cette édition de la Coupe du Monde ?

Mohamed Ghandour

‘’On peut s’attendre à beaucoup de surprises parce que c’est une édition qui vient au milieu de la saison de football de tous les continents’’, déclare Mohamed Ghandour.

‘’Moi, je m’attends à de nouvelles nations qui vont émerger. On a vu que les grosses nations de football depuis un certain temps étaient en train de perdre leurs joueurs qui font partie des titulaires’’, explique-t-il.

À quelques semaines de la Coupe du monde, plusieurs équipes ont enregistré des blessés dans leurs rangs. Des joueurs clé de l’équipe de France ont par exemple déclaré forfait. Ainsi, ni Paul Pogba, ni N’golo Kanté ne pourront participer à la compétition.

Pour M. Ghandour, l’état physique des joueurs va beaucoup compter lors de cette édition du mondial.

‘’On a eu une saison incroyable, une saison intense où on a mis les bouchées double. Dans la ligue des champions [européenne] par exemple, les équipes ont presque joué une fois toutes les deux semaines. En plus de leurs championnats, on a des équipes qui viennent de terminer certaines compétitions, des joueurs qui n’ont pas récupéré’’.

''Donc il faut s’attendre à beaucoup de surprises, beaucoup de nations de football qui vont émerger. Après au fur et à mesure de la compétition, on va dire que l’expérience et l’habitude des grands rendez-vous feront la différence bien sûr avec des équipes qui ont des joueurs qui sont au-dessus du lot techniquement.''

Les joueurs à suivre

André Onan, gardien de but du Cameroun.

Sadio Mané, la star de la sélection sénégalaise figure parmi les profils à suivre de près durant la compétition.

Sa blessure, intervenue à moins de 15 jours du début de la compétition, douche les espoirs des supporters sénégalais de le voir de fouler les pelouses du Qatar. Mané a marqué le dernier tir au but décisif qui a qualifié son pays pour cette édition de la Coupe du monde.

‘’On attendait de voir Sadio [Mané]’’, soupire M. Ghandour.

‘’Dans l’équipe du Maroc, on a quelques joueurs qui sortent du lot en l’occurrence Ziyech qu’on n'a pas eu le plaisir de voir dans cette Coupe d’Afrique [2022]. Le gardien de but du Maroc qui est un bon gardien de but Yassine Bono’’, est également un des éléments à suivre selon M. Ghandour.

‘’Au niveau du Cameroun, on a également un bon gardien de but Onana. C’est sûr qu’on va attendre Choupo-Moting qui fait un bon parcours avec le Bayern de Munich. Il a réussi à faire montrer qu’on pouvait compter sur lui’’.