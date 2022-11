''Le malade mental a aussi besoin d'amour''

Reporting from

Reporting from Dakar

"Je trouve un malade mental comme tous les malades. Il faut avoir l’amour pour celui-là. Il faut avoir le sentiment que la personne guérisse. C’est ça le secret entre les malades mentaux et la population", explique Lamine Dié, le chef du village.

"Nous, ici, nous avons accepté d’accueillir les malades mentaux et nous sommes au courant de ce qui se passe à leur niveau", affirme Lamine Dié, le chef du village.

"Si on enferme ces personnes dans un coin qui est clôturé où ils sont entre quatre murs, ils ne pourront pas sortir de leur milieu", indique Alex Bichon.

L'heure du "kwamam"

Chaque jour, les pensionnaires du centre ont plusieurs activités. Ce matin, c’est l’heure du kwamam. Tour à tour, les patients prennent la parole et disent ce qu’ils ont dans le cœur.

"Je sais que je suis un patient comme les autres mais il se pourrait qu’il ne veuille pas me toucher. C’est le problème que j’ai avec lui." - Patient 1

"Souvent mes maux de tête, mes maladies ça peut arriver, mais il ne faut pas penser que c’est quelque chose de grave. C’est souvent un état dans lequel on peut être." - Patient 3

"Pendant les consultations par exemple, on ne peut pas avoir certains éléments mais pendant la réunion, ces éléments sortent. Un malade peut ne pas se confier à moi, mais peut arriver à se confier à un parent ou à un autre parent d’un malade, ou bien à un patient aussi", souligne l'aide-soignant Boniface Kaba.

"Sous un angle, on va dire ethnopsychiatrique en tenant compte de la culture de l’ethnie, de la pensée africaine, proposer un soin qui ne soit pas occidental aux personnes. Je pense que c’est une bonne initiative. Et c’est une offre de traitement qui existe depuis très longtemps et qui a fait ses preuves", confie Dr Anne Corinne Bissouma, psychotérapeute.