Fouetté pour avoir parlé ma langue maternelle à l'école

il y a une heure

Par Cecilia Macaulay BBC News

Crédit photo, Kareem Abidun Habeebullah Légende image, Kareem Abidoun Habeebullah travaille comme professeur de lycée

Le Nigéria souhaite que les enseignants des écoles primaires dispensent leurs cours dans les langues locales au lieu de l'anglais, qui est actuellement utilisé. Mais comment cela peut-il être pratique dans un pays où l'on parle plus de 600 langues différentes ?

Kareem Abidun Habeebullah, dont la langue maternelle est le yoruba, n'était qu'un élève du secondaire lorsqu'il a été fouetté en classe pour ne pas avoir parlé en anglais.

"Quand je grandissais, j'avais du mal à parler anglais", raconte-t-il à la BBC. "Il y avait une classe particulière", dit-il, se souvenant de l'incident survenu en 2010. Le professeur l'a appelé pour répondre à une question, et il est resté bouche bée.

"Je connais la réponse, mais je ne peux répondre que dans ma langue maternelle", se souvient-il.

L'enseignante a répondu "pas question", s'est approché de lui et a commencé à le battre. Les châtiments corporels sont encore courants dans certaines écoles nigérianes, bien que des mesures aient été prises pour les éradiquer.

"Elle m'a donné un coup de canne" et a sévèrement rappelé à M. Habeebullah qu'il n'était pas autorisé à parler Yoruba en classe, dit-il.

Ce n'était pas un incident isolé, dit-il, et d'autres élèves de son école ont reçu de sévères réprimandes pour avoir osé parler en yoruba au lieu de l'anglais.

Plus de 60 ans après l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, l'anglais reste la langue officielle du Nigeria et est utilisé dans les lieux publics tels que les écoles, les universités, le gouvernement et de nombreux lieux de travail.

Mais le vent semble tourner sur le plan politique. En novembre, le ministre de l'éducation Adamu Adamu a annoncé la politique linguistique nationale qui stipule que les six premières années de l'enseignement primaire doivent être enseignées dans la langue maternelle des enfants.

Il a souligné que ces changements étaient nécessaires car les élèves apprennent mieux lorsqu'on leur enseigne dans "leur propre langue maternelle".

Actuellement, les enfants de l'école primaire sont enseignés en anglais, les enseignants de certaines communautés mélangeant les langues locales à l'anglais pour faciliter la compréhension.

Cependant, la manière dont la nouvelle politique sera mise en œuvre n'est pas claire car - dans un pays où, selon les estimations du gouvernement, 625 langues différentes sont parlées, et où les gens se déplacent dans tout le pays - de nombreux enfants nigérians vivent dans des zones où leur langue maternelle n'est pas la langue locale dominante.

En fait, l'enseignement dans la langue maternelle a été proposé pour la première fois en tant que politique nationale dans les années 1970, mais en raison des difficultés à la mettre en œuvre dans un pays aussi diversifié sur le plan linguistique, elle n'a jamais été appliquée, comme le gouvernement souhaite le faire maintenant.

Cette politique se heurte déjà à une forte opposition. Malgré sa propre expérience, M. Habeebullah, qui est maintenant enseignant, ne pense pas que l'enseignement dans les langues locales soit une bonne idée.

"Si vous regardez le Nigeria en tant que pays, nous avons plus de 500 langues, ce qui rendra la mise en œuvre très difficile".

Crédit photo, Kareem Abidun Habeebullah Légende image, Les enseignants de l'école de M. Habeebullah sont censés enseigner en anglais.

Il s'interroge sur la façon dont les classes peuvent être enseignées correctement dans une langue locale, alors que les élèves parlent des langues différentes à la maison. Dans sa propre classe à Sabongidda-Ora, dans le sud de l'État d'Edo, cinq langues différentes sont parlées, dit-il. Ce sont l'Igbo, le Yoruba, le Hausa, l'Ora et l'Esan.

Bien qu'il soit censé enseigner en anglais, il doit parfois expliquer les choses en anglais pidgin, pour que tous les élèves puissent comprendre.

"Il ne sert à rien de leur enseigner quelque chose qu'ils ne peuvent pas déchiffrer, ce serait très mauvais".

Cependant, "je ne peux pas enseigner aux élèves dans leur langue locale", insiste-t-il, car il ne sait tout simplement pas parler toutes les différentes langues parlées par ses élèves.

De plus, s'ils ne parlent pas anglais à l'école primaire, ils auront des difficultés plus tard, ajoute-t-il.

"Trop peu, trop tard"

Pour de nombreux Nigérians de la classe moyenne, notamment dans le sud, l'anglais est désormais leur langue maternelle et certains ne parlent aucune langue locale. C'est en partie le résultat des mariages entre membres de groupes ethniques différents et de la migration vers les villes, où l'anglais est la lingua franca.

Tayo Adeyemo, 46 ans, de l'État de Lagos, convient qu'il n'est pas pratique d'enseigner aux enfants dans leur langue locale à l'école primaire.

La langue locale de Lagos est le yoruba, mais comme il s'agit du centre commercial du pays, des personnes parlant d'autres langues s'y sont également installées et parlent toujours leur langue maternelle.

Crédit photo, Tayo Adeyemo Légende image, Tayo Adeyemo dit qu'il est trop difficile d'enseigner deux langues à ses enfants en même temps.

"Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée", déclare à la BBC le père d'un élève de neuf ans de l'école primaire.

"Depuis de nombreuses années, l'anglais est utilisé. J'ai utilisé l'anglais dans mon école primaire, il y a de nombreuses années. Alors pour eux, mettre en place une telle politique maintenant, je ne vois pas en quoi cela pourrait fonctionner."

Bien que l'anglais et le pidgin soient la lingua franca dans la ville ethniquement diverse de Lagos, le porte-parole du ministère de l'éducation, Ben Goong, a confirmé à la BBC que le yoruba serait la langue d'enseignement dans la métropole.

A première vue, la nouvelle politique semble positive car le gouvernement "essaie de ramener la culture" des langues locales, explique M. Adeyemo.

Mais ses enfants parlent anglais à la maison et il ne pense pas que son plus jeune fils puisse comprendre les cours dispensés en yoruba : "Les gens ont de plus en plus tendance à parler davantage l'anglais. C'est la lingua franca de toute façon", dit-il.

Il "semble plus facile" de parler anglais à la maison parce que c'est la langue dans laquelle on enseigne aux enfants à l'école, dit-il.

Même s'il aimerait que son fils parle le yoruba, il pense que "c'est trop peu, trop tard" maintenant.

"Malheureusement, vous n'êtes pas en mesure de leur faire comprendre les deux langues en même temps".

"Mettre les enfants en difficulté"

Cependant, pour les nombreux enfants nigérians qui ne parlent pas anglais à la maison, être éduqués dans une langue qu'ils ne comprennent pas forcément très bien dès leur plus jeune âge les désavantagent à l'école.

Le spécialiste principal de l'éducation à la Banque mondiale, le Dr Olatunde Adekola, a expliqué à la BBC que la configuration actuelle de l'enseignement "met les enfants en difficulté".

Certains parents qui parlent leur langue locale à la maison se plaignent que leurs enfants "n'apprennent pas assez vite" à l'école, explique le Dr Adekola, originaire du Nigeria.

Il attribue cela à la barrière de la langue, à savoir l'enseignement en anglais. Lorsque la langue parlée à la maison est complètement différente de celle enseignée à l'école, cela crée de la confusion et une "déconnexion" dit-il.

Ce n'est pas nécessairement le rôle de l'école d'apprendre aux enfants du primaire à parler anglais, mais de renforcer leur niveau d'alphabétisation en leur apprenant à lire et à écrire dans leur première langue - que ce soit le yoruba, le haoussa, l'igbo, le pidgin ou un autre nigérian. langue, dit-il.

"Si une école doit avoir un sens au Nigeria", elle doit "commencer par la langue que les enfants parlent à leurs parents, quelle que soit l'origine de vos parents". Le Dr Adekola ajoute que la clé du succès de la nouvelle méthode d'apprentissage réside dans la manière dont elle est mise en pratique.

Une autre pierre d'achoppement est que de nombreux enseignants actuels ne peuvent tout simplement pas lire et écrire à un niveau suffisamment élevé dans une langue locale pour l'enseigner aux élèves, prévient le Dr Adekola.

"Si vous allez à l'université maintenant, combien d'enseignants lisent un baccalauréat en éducation ou un diplôme en éducation en langues et comment enseigner aux enfants dans leurs langues?", demande-t-il.

"Donc, vous devez d'abord équiper l'enseignant pour qu'il connaisse la langue afin qu'il soit bien équipé sur la façon d'enseigner aux enfants."

Crédit photo, AFP Légende image, Pendant des années, les enfants nigérians ont été scolarisés en anglais et on craint que la nouvelle poussée politique ne soit pas réalisable.

Le ministre de l'Éducation, M. Adamu, a admis au moment de l'annonce que ce serait un défi d'apporter les changements. Il a dit qu'il faudrait "beaucoup de travail pour développer du matériel pour enseigner et recruter des enseignants" qui ont les compétences dans les langues locales. Il a indiqué que la langue utilisée dans chaque école devrait être la langue parlée dans la communauté locale où se trouve l'école.

"Nous avons 625 langues au dernier décompte et l'objectif de cette politique est de promouvoir et d'améliorer la culture et l'utilisation de toutes les langues nigérianes", a-t-il ajouté.

La politique ne se limitera pas à l'enseignement dans les trois principales langues locales du Nigéria - le yoruba, le haoussa et l'igbo - mais une fois qu'elle sera "pleinement opérationnelle", il y aura également un enseignement dans les centaines d'autres langues parlées à travers le pays.

Le gouvernement affirme que les enfants auront également la possibilité d'apprendre une deuxième langue nigériane ainsi que de recevoir un enseignement dans une langue étrangère comme l'anglais, le français ou l'arabe à un "certain stade".

Cependant, il n'est pas tout à fait clair quand la politique sera mise en œuvre. Quant à M. Adeyemo, il admet qu'il souhaite que ses enfants parlent couramment leur langue locale, bien qu'ils leur parlent en anglais à la maison.

Mais il est clair dans son raisonnement derrière ce choix. "L'anglais, étant la lingua franca, aurait toujours un avantage".