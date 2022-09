Les femmes leaders du Japon tracent la voie pour les autres femmes

Le Gion Matsuri est l'un des festivals annuels les plus prestigieux du Japon.

Le Gion Matsuri, dont on pense qu'il a commencé en 869, est l'un des festivals annuels les plus célèbres du Japon. Cette année, il a embrassé le monde numérique.

Lors de l'édition 2022, en juillet dernier, une carte interactive en ligne a été mise à disposition pour indiquer où et quand voir les 34 énormes chars ornés qui ont défilé dans la ville de Kyoto pendant deux jours distincts.

Grâce au GPS, elle indiquait l'emplacement de chaque char. Vous pouviez également utiliser la carte pour trouver vos amis et discuter avec eux. En outre, si vous cliquez sur un bâtiment ou une rue, vous pouvez lire son histoire en japonais ou en anglais.

La personne à l'origine de cette technologie est Machi Takahashi, présidente et codirectrice de la société de cartographie numérique Stroly, basée à Kyoto. Mère de deux enfants, elle est l'une des rares femmes entrepreneures dans un pays où la scène des start-up est encore très largement dominée par les hommes.

La carte numérique basée sur le site web est accessible en scannant un code QR. Hideo Yoshii, qui est chargé de s'occuper de l'un des plus grands chars, explique que Stroly aurait pu se heurter à des réticences si elle avait simplement voulu apposer des autocollants de code QR ou des panneaux sur les murs.

Au lieu de cela, Stroly a créé une jolie carte postale sur laquelle était imprimé non seulement le code QR, mais aussi le motif d'une carte japonaise traditionnelle. Ce motif complétait l'atmosphère de l'événement ancien et a également été utilisé comme modèle pour la carte numérique réalisée par Stroly.

"En utilisant la carte numérique de Stroly, les policiers qui sont sur le terrain ont trouvé beaucoup plus facile d'expliquer aux visiteurs où aller. Nous avons également réussi à réduire d'un tiers nos déchets papier", ajoute-t-elle.

L'idée de créer une entreprise de cartes numériques est venue à Mme Takahashi et à son mari et cofondateur Toru alors qu'ils travaillaient encore tous deux à l'institut de recherche technologique ATR de Kyoto. Il est le président et le co-directeur général de Stroly.