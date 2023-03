L'opération de charme américaine peut-elle éloigner la Chine du continent ?

C'est d'abord le secrétaire d'État américain qui s'est rendu en Afrique, puis le vice-président et, plus tard dans l'année, le président lui-même devrait s'y rendre.

Tout cela dans un contexte de concurrence croissante de la part d'autres puissances mondiales, en particulier la Chine et la Russie.

La vice-présidente Kamala Harris a entamé dimanche son voyage de neuf jours au Ghana, où elle a été accueillie par des joueurs de tambour et des danseurs à l'aéroport international de Kotoko. Elle se rendra ensuite en Tanzanie et en Zambie.

Le Ghana, qui met l'accent sur le renforcement des liens avec la diaspora africaine et qui s'est illustré par plusieurs transferts de pouvoir démocratiques et pacifiques, constitue une rampe de lancement idéale pour Mme Harris.

Selon un communiqué officiel, son voyage a pour but de "s'appuyer" sur le sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu en décembre à Washington et au cours duquel le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis "s'engageaient à fond pour l'avenir de l'Afrique".

Mais c'est cet avenir, stimulé par une population jeune et croissante ainsi que par les immenses ressources naturelles du continent, qui a attiré un grand nombre d'autres nations puissantes en quête d'influence.

Alors que la récente visite du secrétaire d'État Anthony Blinken en Éthiopie et au Niger s'est concentrée sur les problèmes de sécurité de ces pays, la tournée de la vice-présidente la conduira dans des pays confrontés à de graves problèmes économiques.

L'économie ghanéenne, autrefois florissante, traverse la crise financière la plus difficile depuis des décennies.

Le pays cherche à restructurer sa dette dans un contexte d'inflation galopante de plus de 50 %. Le ministre des finances, Ken Ofori-Atta, vient de se rendre à Pékin pour mener des négociations avec le gouvernement chinois.

"Jusqu'à présent, les réunions en Chine ont été très positives et encourageantes", a tweeté le ministre des finances, qui s'est dit optimiste quant à l'obtention "très bientôt" d'assurances extérieures.

On ne sait pas exactement quelle aide Mme Harris peut apporter, le cas échéant, mais le pays sera sous pression pour agir comme un partenaire volontaire à la suite de la visite de M. Ofori-Atta en Chine.

Les États-Unis sont des amis, comme la Chine et la Russie

Godfred Alufar Bokpin, économiste et professeur de finance à l'université du Ghana, ne pense pas que la visite apportera "un dividende immédiat" pour aider à soulager les difficultés financières du pays.

Il a déclaré à la BBC que l'intérêt des États-Unis pour le pays et sa crise de la dette était "positif", mais qu'il s'inquiétait de ce qu'il décrivait comme des "termes de l'échange défavorables" avec les nations créancières.

Elle est en pourparlers prolongés avec la Chine pour restructurer sa dette et a également sollicité l'aide financière du FMI.

L'agence de presse Reuters cite un haut fonctionnaire américain qui a déclaré que Mme Harris "discuterait des meilleurs moyens pour la communauté internationale de relever les défis de la dette auxquels sont confrontés le Ghana et la Zambie".

Comme le professeur Bokpin, l'analyste zambien Dr Sishuwa Sishuwa pense que la Chine a plus d'influence lorsqu'il s'agit de restructurer la dette. Mais les États-Unis veulent être considérés comme le partenaire le plus fiable.

Le continent a de plus en plus le sentiment que l'Afrique devrait pouvoir choisir librement ses relations avec le reste du monde.

"La Zambie considère les États-Unis de la même manière que la Chine et la Russie : comme un ami", a déclaré M. Sishuwa à la BBC.

Il a ajouté que les tentatives visant à établir des relations exclusives avec les pays africains pourraient être contre-productives et non viables.

La démocratie est l'une des valeurs, avec les droits de l'homme et la bonne gouvernance, qui, selon le gouvernement américain, sous-tendent ses relations avec le continent et le distinguent de la Chine et de la Russie.