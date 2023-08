Le contrôle de l'uranium du Niger suscite de plus en plus d'inquiétudes après le coup d'État

Reporting from

Reporting from Lagos, Nigeria

Le Niger est le dernier pays de la région africaine du Sahel à avoir été pris en main par un régime militaire, après des coups d'État similaires au Burkina Faso et au Mali.

La situation politique incertaine du pays a suscité des inquiétudes en matière d'économie et de sécurité.

Au cours des dix dernières années, seul le Kazakhstan, un pays bordé par la Russie et la Chine, a exporté plus d'uranium vers la France que le Niger.

Le coup d'État du mois dernier a remis en question cet approvisionnement. On craint que la nouvelle junte ne réduise ses livraisons d'uranium en réponse aux sanctions européennes et aux boycotts de l'aide, bien qu'elle n'ait pas dit qu'elle le ferait.

On craint que la nouvelle junte ne réduise ses livraisons d'uranium en réponse aux sanctions européennes et aux boycotts de l'aide.

Toutefois, les experts du marché estiment que ces mesures palliatives relèvent de la sphère de contrôle de la Russie et de la Chine.

Le Kazakhstan, qui contrôle environ 40 % de la production mondiale d'uranium, a récemment vendu à la Russie une part de 50 % dans l'une de ses plus grandes mines d'uranium. La Chine a également investi massivement dans ce pays enclavé d'Asie centrale.

Selon le ministère chinois du commerce, la China National Nuclear Corporation a déjà investi environ 480 millions de dollars dans l'exploration de l'uranium au Niger, car elle cherche à prendre une part plus importante dans le contrôle mondial des ressources.

L'UE, y compris la France, a cherché à éliminer progressivement sa dépendance à l'égard de l'uranium russe. Lorsque l'UE a adopté des sanctions contre le pétrole et le gaz russes, elle a exclu l'uranium, ce que la Russie cherche à maintenir. Toute menace pesant sur l'approvisionnement au Niger ou ailleurs signifie que l'uranium russe continuera à jouer un rôle clé, a déclaré M. Godwin.

Par ailleurs, une interruption de l'approvisionnement pourrait s'avérer coûteuse pour le Niger. Tout d'abord, le Niger pourrait avoir du mal à trouver un autre partenaire pour extraire et vendre son uranium.

Deuxièmement, les exportations d'uranium rapporteraient moins à ce pays enclavé et pauvre, où l'aide étrangère représente 9 % du PIB et environ 40 % du budget de l'État.

Certains partenaires occidentaux ont indiqué qu'ils pourraient suivre l'exemple des États-Unis en suspendant certaines formes d'aide au Niger, ce qui pourrait entraîner un ralentissement économique pour les 25 millions d'habitants du pays, dont 40 % vivent dans la pauvreté. Le pays est l'un des plus mal classés dans l'indice de développement humain des Nations unies, se situant à la 189e place sur 191 pays.

On craint désormais que les mercenaires russes de Wagner ne profitent de la situation pour accéder à l'uranium et à d'autres ressources naturelles du pays, telles que les diamants, l'or et le pétrole.