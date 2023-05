Fusillade dans un centre commercial du Texas : Les autorités enquêtent sur les liens possibles du tireur avec l'extrême droite

Crédit photo, Reuters

il y a 12 minutes

Les autorités fédérales enquêtent pour savoir si le tireur qui a tué huit personnes, dont des enfants, dans un centre commercial de Dallas avait des liens avec l'extrême droite.

L'assaillant, âgé de 33 ans, a été abattu sur place par un policier.

Les enquêteurs examinent les médias sociaux afin de déterminer son idéologie, rapporte CBS news, le partenaire américain de la BBC.

Lors de l'attaque, il portait un écusson avec les lettres RWDS, qui signifient "Right Wing Death Squad" (escadron de la mort de l'aile droite).

Il s'agit d'une expression populaire parmi les extrémistes de droite et les groupes de défense de la suprématie blanche.

Une source policière a déclaré à CBS que l'enquête visait à déterminer s'il était motivé par ces idéaux et s'il avait des liens avec des personnes partageant les mêmes idées.

Le tireur a utilisé un fusil de type AR-15 et portait une tenue de combat pendant la fusillade, et de nombreuses munitions ont été trouvées sur lui.

Des témoins ont décrit des scènes de panique et d'horreur lorsque le tireur est sorti de sa voiture sur le parking du centre commercial et a commencé à tirer sur les clients.

Le déchaînement a été stoppé par un policier qui répondait à un autre appel et qui se trouvait à proximité.

Six personnes ont été déclarées mortes sur les lieux de l'accident, dans la banlieue nord de Dallas, et deux sont décédées plus tard à l'hôpital.

Au moins trois victimes blessées se trouvaient toujours dans un état critique dimanche.

Un jeune agent de sécurité et un ingénieur indien figurent parmi les victimes.

Cette fusillade survient quelques jours après que cinq personnes ont été tuées ailleurs au Texas à la suite d'une dispute avec un voisin. Dimanche, une personne a été tuée et deux autres blessées lors d'une fusillade dans un train à Dallas.

Il y a eu 201 fusillades de masse cette année, selon les archives de la violence armée (Gun Violence Archive), qui définissent ces incidents à partir de quatre personnes blessées ou tuées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des personnes en deuil ont érigé un mémorial pour les victimes de la fusillade au centre commercial Allen.

Le président Joe Biden a qualifié ce massacre de "dernier acte de violence par arme à feu à dévaster notre nation".

Il a confirmé que des enfants figuraient parmi les victimes, déclarant que "trop de familles ont des chaises vides à leur table".

Le président a une nouvelle fois appelé ses adversaires politiques au sein du parti républicain à soutenir un contrôle plus strict des armes à feu.

Le gouverneur républicain du Texas, Gregg Abbott, a déclaré dimanche à Fox News que son objectif était de cibler la possession d'armes par les criminels et de faire face à la crise croissante de la santé mentale, plutôt que d'envisager des interdictions plus larges.

Garcia travaillait apparemment comme agent de sécurité au moment de la fusillade et n'avait pas de casier judiciaire.

Avertissement : Les descriptions ci-dessous risquent de vous bouleverser

Des images semblent montrer le suspect sortant de son véhicule sur le parking du centre commercial et ouvrant le feu sur les personnes marchant à proximité sans avertissement.

Crédit photo, Reuters Légende image, La police d'Allen est restée sur les lieux du centre commercial dimanche.

Une femme travaillant dans le centre commercial a déclaré que la première fois qu'elle a eu connaissance de l'attaque, un client s'est approché d'elle et l'a avertie : "Vous devez tous fermer les portes."

"J'étais confuse. L'instant d'après, nous avons entendu des coups de feu... tout ce que l'on entend, c'est 50 ou 60 coups de feu", a-t-elle déclaré.

"Nous avons gardé notre calme du mieux que nous pouvions, nous avons essayé de garder nos clients calmes... nous avons fermé la porte, tout est fermé. Personne ne peut acheter quoi que ce soit. Nous nous cachons tous à l'arrière.

Un autre témoin, Elaine Penicaro, a déclaré qu'elle terminait ses courses lorsqu'elle a entendu "tous ces bruits".

"Nous nous sommes tous arrêtés. Mais une seconde plus tard, on a entendu comme un pop, pop, pop, pop, pop. Et nous avons vu des étincelles voler, comme si c'était juste devant nous", a-t-elle déclaré. "Nous nous sommes alors précipités dans le magasin Converse. Ils ont fermé la porte à clé. Nous nous sommes tous réfugiés à l'arrière - et c'est là que nous sommes restés".

S'adressant à CBS, Steven Spainhouer a décrit comment il s'est précipité sur les lieux après avoir reçu un appel de son fils qui signalait la fusillade. Il a parlé d'un "carnage insondable".

Il a ajouté qu'au moins trois victimes n'ont pas pu être sauvées, même après avoir pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire. "La première fille que j'ai rencontrée était accroupie et se couvrait la tête dans les buissons", s'est-il souvenu. "J'ai tâté son pouls, j'ai tiré sa tête sur le côté et elle n'avait plus de visage.

Il a aidé un garçon qui se trouvait sous le cadavre de sa mère.

"Quand j'ai retourné la mère, il est sorti. Je lui ai demandé s'il allait bien et il m'a répondu : "Ma mère est blessée, ma mère est blessée". Alors, plutôt que de le traumatiser davantage, je l'ai tiré dans le coin et je l'ai fait asseoir".