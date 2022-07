Le mystère de la sexualité des dinosaures

Crédit photo, Alamy Légende image, Un squelette de T. rex en bronze au Museum of the Rockies, Montana

Les détails sordides de l'accouplement des dinosaures ont longtemps échappé aux scientifiques. Aujourd'hui, une nouvelle idée émerge : leurs caractéristiques les plus excentriques pourraient-elles nous dire comment ils s'y sont pris ?

Je suis assis dans le bureau de Jakob Vinther, essayant de comprendre si les tyrannosaures avaient - il n'y a pas de manière facile d'écrire cela - des pénis. "Donc quelqu'un doit être..." Je bégaie, de plus en plus troublé. "...pénétré", termine mon hôte d'un ton neutre.

Nous sommes à l'université de Bristol, au Royaume-Uni, où Vinther est professeur de macroévolution, spécialisé dans les archives fossiles. J'observe la pièce, surtout pour éviter tout contact visuel pendant que je me remets. C'est exactement ce que l'enfant en vous attend d'un paléontologue.

Les étagères sont chargées d'une sorte de lasagne fossile, où des couches de tomes académiques et de paperasse sont mélangées à des reliques d'un monde perdu.

Parmi les pièces maîtresses, on trouve un insecte ancien dont les délicates nervures des ailes et la coloration tachetée sont clairement visibles, les restes d'un calmar vampire dont les sacs d'encre noire sont si bien conservés qu'ils contiennent encore de la mélanine, et d'étranges vers anciens apparentés à ceux que l'on trouve aujourd'hui sur les récifs coralliens.

Dans un coin se trouve un antique coffre en bois avec des tiroirs qui - je l'espère - contiennent toutes sortes d'autres restes pétrifiés passionnants. L'endroit ressemble à un croisement entre un musée et une bibliothèque.

À quelques mètres de là se trouve la vedette du spectacle : un psittacosaurus, littéralement "lézard-perroquet". Cet adorable petit herbivore à bec, proche parent du tricératops, aurait traversé les forêts de l'actuelle Asie il y a 133 à 120 millions d'années.

Le spécimen que j'ai sous les yeux est célèbre dans le monde entier, non pas pour sa peau, qui est si intacte que l'on peut encore distinguer le motif strié sur son corps, ni pour sa queue, qui comporte une frange de plumes en forme de pic.

Non, ce dinosaure est surtout connu comme celui qui a laissé ses fesses derrière lui pour que les générations futures puissent les étudier (nous y reviendrons plus tard).

Je reporte mon attention sur notre conversation. Vinther me parle d'une découverte particulièrement excitante sur un site fossilifère réputé de Chine, la formation de Yixian, dans la province de Liaoning, où deux tyrannosaures, munis de plumes, ont été trouvés côte à côte dans un ancien lac.

Une proximité suspecte, si vous voulez son avis. En fait, ce qu'il veut savoir, c'est s'ils faisaient l'amour ?

Un problème épineux

Grâce aux techniques scientifiques modernes, les chercheurs découvrent à un rythme record des informations stupéfiantes sur les moindres détails de la vie des dinosaures, dont beaucoup auraient été impensables il y a quelques décennies.

Le travail de détective moléculaire a permis d'identifier des globules rouges et du collagène provenant de thérapodes vieux de 76 millions d'années, le groupe qui comprend les plus grands prédateurs ayant parcouru la Terre.

Il a révélé des signatures chimiques révélatrices qui indiquent que les tricératops et les stégosaures avaient le sang froid, ce qui est inhabituel pour des dinosaures, et qu'un herbivore hérissé de pics et lourdement blindé, le nodosaure, était roux.

Les scientifiques ont découvert que le Spinosaurus - célèbre pour sa grande "voile" sur le dos - utilisait probablement ses dents de 15 cm et ses mâchoires de crocodile pour chasser en eau profonde.

Ils ont également découvert que les iguanodons pouvaient être étonnamment intelligents et que les ptérosaures (qui ne sont pas techniquement des dinosaures, bien sûr - ce sont en fait des reptiles ailés) marchaient souvent pour trouver leurs proies. Mais les recherches sur la manière exacte dont les dinosaures s'accouplaient - ou en fait, sur la manière dont ils s'accrochaient - n'ont rien donné. À ce jour, les scientifiques ne sont même pas en mesure de distinguer avec précision les mâles des femelles, et encore moins de dire comment ils se courtisaient ou quel type d'organes génitaux ils avaient.

Sans cette connaissance fondamentale, une grande partie de leur biologie et de leur comportement reste un mystère total. Une seule chose est sûre : ils l'auraient fait.

Crédit photo, Wikimedia Commons/ Ghedoghedo Légende image, Les marques sur les pattes du célèbre psittacosaure fossilisé suggèrent qu'il vivait dans un environnement fortement boisé

Pour en revenir aux fossiles de tyrannosaures, Vinther explique qu'un indice de leur position compromettante pourrait provenir du site d'un autre ancien lac, la fosse de Messel, en Allemagne.

Cette carrière, devenue un paradis pour les fossiles, est légendaire pour sa flore et sa faune immaculées, qui semblent souvent avoir été écrasées entre les pages d'un livre.

Jusqu'à présent, on y a trouvé des chevaux de la taille d'un renard, des fourmis géantes, des primates primitifs et plusieurs animaux avec leur contenu stomacal complet - l'un d'entre eux est un scarabée dans un lézard, dans un serpent.

Un grand nombre de tortues d'eau douce ont également été découvertes, dont au moins neuf couples qui ont péri au milieu d'une rencontre amoureuse. Dans certains cas, leurs queues se touchent encore, comme pendant la copulation. Et ceci est crucial pour sa théorie.

Si la fosse de Messel est un cimetière préhistorique aussi riche, c'est en raison d'un secret toxique. Au cours de l'éocène - il y a entre 57 et 36 millions d'années - il s'agissait d'un cratère volcanique rempli d'eau, aux parois abruptes, entouré d'une forêt subtropicale luxuriante.

Personne ne sait exactement comment il tuait ses victimes, mais on pense qu'il est resté géologiquement actif après sa formation et qu'il libérait périodiquement des nuages de dioxyde de carbone suffocant dans l'environnement.

Il est possible que les malheureuses tortues aient été prises dans un tel événement, coulant au fond où leur désir a été préservé pendant des millénaires dans une couche de limon anoxique.

Cependant, les tortues en rut ne sont pas exactement dans la même position sexuelle qu'au moment de leur mort. Au lieu d'être l'une sur l'autre, comme c'est le cas habituellement, elles se détournent l'une de l'autre, comme si elles avaient soudainement changé d'avis.

Sentant ma perplexité, Vinther se penche sur sa chaise et, avec l'air de quelqu'un pour qui le sexe préhistorique est un sujet de conversation tout à fait normal, explique qu'après la mort des tortues, elles se seraient éloignées l'une de l'autre mais seraient restées attachées par leurs organes génitaux.

Elles ont été maintenues ensemble pendant tout ce temps par l'anatomie reproductive du partenaire mâle.

Et cela nous ramène à la paire de tyrannosaures fossilisés, où il y a des parallèles étranges. "Ils pointent l'un vers l'autre, et leurs queues se chevauchent", dit Vinther. "Je crois qu'ils ont été pris sur le fait".

Sans autres exemples, Vinther reconnaît que la théorie est hautement spéculative, et qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une idée non publiée. Cependant, si les animaux sont vraiment enfermés dans une étreinte ancienne, cela nous renseignerait sur un certain organe mou dont personne n'a encore trouvé de fossiles.

C'est vrai, il est possible que les tyrannosaures - y compris, vraisemblablement, les T. rexes - aient eu un pénis.

Un fond sur un fond de lac

Cependant, il existe une autre source, moins ambiguë, de faits sexuels sur les dinosaures - un fossile qui a captivé l'attention du monde entier avec son derrière. Il s'agit du psittacosaure.

Crédit photo, Alamy Légende image, Personne ne sait quelles positions sexuelles les plus grands dinosaures utilisaient. Certains pensent qu'ils se montaient simplement l'un sur l'autre, mais on ne sait pas comment ils évitaient d'être écrasés

Vinther m'emmène vers son bien précieux, et me raconte son histoire.

Nous sommes au début du Crétacé, dans le biote de Jehol, un ancien écosystème du nord-est de la Chine.

Disons que c'est une belle journée ensoleillée dans ce pays tempéré, et que le petit psittacosaure décide de quitter sa maison densément boisée pour aller boire un verre dans l'un des nombreux lacs de la région.

Elle mesure environ 91 cm de long de la tête à la queue - ce qui fait penser à un Labrador inhabituellement trapu - et est presque adulte, mais elle est encore inexpérimentée.

Le psittacosaure se dirige vers le bord de l'eau sur deux pieds - elle a cessé de marcher à quatre pattes en vieillissant - mais la tragédie frappe.

Au moment où elle se penche pour boire une gorgée avec son bec de perroquet, elle glisse, tombe et se noie. En plongeant au fond du lac, elle finit par s'étaler sur le dos, préservant ainsi accidentellement ses parties génitales pour que les futurs singes puissent s'en émerveiller.

Naturellement, Vinther est particulièrement désireux que je vérifie ce fameux fond. Il me montre une tache de peau sombre et ronde juste en dessous de la queue - et la voilà : les parties intimes d'un dinosaure, préservées contre toute attente depuis le début du Crétacé, une époque si lointaine qu'elle équivaut à environ 1,6 million d'années de vie humaine moyenne.

Hélas, le psittacosaure qui se trouve dans le bureau de Vinther n'est pas un véritable fossile. Ce que je regarde, c'est un modèle réduit de l'animal tel qu'il aurait été dans la vie, qu'il a lui-même commandé.

Mais quelle maquette ! Elle a été fabriquée avec soin pour être aussi précise que possible, même les marques sont exactes, basées sur les stries exactes trouvées sur la peau fossilisée de l'original.

Alors, que nous apprend l'arrière-train de ce petit dinosaure ?

Tout d'abord, comme les plus proches parents des dinosaures - les oiseaux et les crocodiles - cet individu possède un cloaque.

Ces ouvertures à usages multiples sont communes à tous les vertébrés terrestres, à l'exception des mammifères, et comportent un seul orifice par lequel ils défèquent, urinent, ont des rapports sexuels et donnent naissance.

Ce n'était pas inattendu, mais c'est une nouvelle découverte - personne n'avait jamais confirmé que les dinosaures avaient la même anatomie que leurs cousins de l'évolution.

"Vous pouvez donc voir, si vous regardez en dessous d'ici [il fait un geste vers le cloaque du psittacosaure, sous sa queue], qu'il y a beaucoup de pigments", dit Vinther.

Il explique qu'il s'agit de mélanine et qu'elle pourrait être en partie responsable de l'extraordinaire niveau de préservation de ce spécimen.

Crédit photo, Zaria Gorvett Légende image, Les psittacosaures utilisaient peut-être leurs fesses pour inciter leurs partenaires à s'accoupler

Bien que nous ayons tendance à considérer la mélanine comme le composé sombre qui donne sa couleur à notre peau, elle a une gamme kaléidoscopique d'utilisations dans le monde naturel, de son application comme pigment dans l'encre de calmar à sa fonction de couche protectrice à l'arrière de nos yeux.

Il s'agit également d'un puissant antimicrobien - chez les amphibiens et les reptiles, on le trouve généralement en forte concentration dans le foie, où il empêche la croissance de microbes potentiellement dangereux. Mais surtout, on le trouve aussi dans de nombreuses autres situations où il pourrait être utile.

"Par exemple, les insectes... ils utilisent la mélanine comme une sorte de système immunitaire pour se protéger des infections. Ainsi, si vous percez un trou dans un papillon de nuit, par exemple, avec une aiguille [ce n'est pas recommandé], la zone autour du trou sécrète de la mélanine", explique M. Vinther.

C'est pour cette raison que de nombreux animaux, y compris les humains, ont une concentration plus élevée de mélanine - et donc une peau plus foncée - autour des organes génitaux. Et cela est tout aussi vrai pour les dinosaures que pour les humains.

En regardant le parent éloigné qui se trouve devant moi et qui, comme l'a fait remarquer un de mes collègues, est figé dans une pose comme s'il essayait de passer devant moi sur la pointe des pieds, il est étrange de reconnaître une similitude aussi intime.

Mais il y a d'autres découvertes intrigantes, et ici il devient clair que tout mon malaise jusqu'à présent n'était qu'un échauffement. Avant que je ne comprenne ce qui se passe, Vinther explique avec enthousiasme les nombreuses autres caractéristiques du derrière du psittacosaure avec un niveau de détail saisissant.

"Nous pouvons maintenant reconstituer la morphologie du cloaque et montrer qu'il avait deux sortes de lèvres qui s'évasaient comme ceci", dit Vinther en formant un V avec ses doigts.

"Et à l'extérieur, elles étaient pigmentées. Mais voici ce qui est intéressant, parce que ce n'est pas autour de l'ouverture, [comme cela devrait logiquement être] si c'était pour une infection microbienne. Donc ils ont mis du pigment là pour faire de la publicité."

Si cela est vrai, ce serait sans précédent - annoncer son derrière à des partenaires potentiels, comme le font les babouins, est extrêmement inhabituel chez les oiseaux modernes, les descendants des dinosaures aviaires.

"Ils utilisent beaucoup la signalisation visuelle", dit Vinther, expliquant qu'ils ont une excellente vision des couleurs - contrairement à la plupart des mammifères qui ne peuvent voir que deux couleurs, les oiseaux peuvent voir les trois que les humains peuvent voir, ainsi que la lumière ultraviolette.

"Mais il est inutile de montrer votre cloaque car il est couvert de plumes". De même, les crocodiles se fient davantage à l'odeur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains experts pensent que le Spinosaure se servait simplement de sa voile comme d'une aide à la nage, mais elle pouvait aussi être utilisée pour faire la cour

Vinther suppose que, comme les oiseaux, les dinosaures avaient peut-être une excellente vision des couleurs, auquel cas il est logique que ceux qui n'avaient pas de plumes aient profité de l'occasion - "pourquoi ne pas faire de la publicité pour votre cloaque", comme il le dit.

Malheureusement, il est impossible de dire si le psittacosaure en question est un mâle ou une femelle, ou quels types d'organes sexuels il possédait, car les parties respectives de son corps sont cachées à l'intérieur.

Il ne reste donc aux dinosaures que deux stratégies d'accouplement possibles : le "baiser cloacal" (qui fait frémir), dans lequel deux dinosaures auraient aligné leurs cloaques, le mâle éjectant son sperme directement dans celui de la femelle - une stratégie courante chez les oiseaux - ou la version plus familière, où un pénis est impliqué (comme chez les crocodiles).

En l'absence de preuves supplémentaires et de tout autre cloaque de dinosaure fossilisé, le jury n'a pas encore tranché.

Mais c'est probablement assez sur les organes génitaux des dinosaures. Qu'en est-il des autres aspects de leur reproduction ? Avaient-ils des rituels d'accouplement, peut-être des combats ou même des danses élaborées ?

Les mâles et les femelles étaient-ils différents ? Et comment savoir quelles caractéristiques étaient destinées à impressionner le sexe opposé ?

Une voile sexy

À première vue, il pourrait sembler que décoder les comportements d'accouplement d'animaux disparus depuis longtemps est presque aussi impossible que de chercher leurs fesses - mais Rob Knell, écologiste évolutionniste à Queen Mary, Université de Londres, m'assure qu'il y a quelques indices cachés dans les archives fossiles.

"Donc, l'une des choses à propos des dinosaures est qu'il y a beaucoup de choses bizarres - ce que certains ont appelé des "structures bizarres"", dit Knell.

"Cela fait partie de leur attrait charismatique. Ainsi, les plaques sur le stégosaure, la grande voile sur le Spinosaurus, la collerette et les cornes du tricératops et de tous les autres cératopsiens... La grande crête que les hadrosaures avaient... ce sont toutes des choses qui sont de bons candidats pour être des traits sexuellement sélectionnés."

Dans de nombreux cas, les scientifiques ont débattu des fonctions de ces structures pendant des siècles, comme la théorie farfelue selon laquelle les hadrosaures étaient aquatiques et utilisaient leurs crêtes comme tubas ou chambres à air.

Parfois, elles étaient trop bizarres pour sembler même plausibles - lorsque T. rex a été découvert en 1900, ses bras ont presque été jugés trop petits pour lui appartenir - on pensait initialement qu'ils provenaient d'un autre squelette.

Crédit photo, Wikimedia Commons Légende image, Le fossile de nodosaure le mieux préservé au monde contient encore ses cellules productrices de mélanine d'origine, et leur forme suggère qu'il était roux

Mais Knell explique que, par le passé, les paléontologues étaient réticents à les interpréter comme des outils permettant d'attirer ou de se disputer des partenaires - ils pouvaient deviner que c'était leur but ultime, mais sans aucun moyen de le prouver, la spéculation semblait non scientifique.

"Un exemple serait les plaques sur le dos du stégosaure", explique Susannah Maidment, chercheuse principale en paléobiologie au Natural History Museum de Londres. "[Ou] nous avons ces sortes de crêtes tubulaires sur la tête des hadrosaures... nous ne savons pas à quoi elles servent".

Entrez dans la science moderne. De retour en 2012, Knell a décidé de s'intéresser de plus près au problème. Il s'est particulièrement intéressé à l'étude des caractéristiques excentriques qui ressemblent de près à la parade nuptiale des animaux vivants, ou celles qui ont défié d'autres formes d'explication.

Il s'agit notamment des cornes faciales et des collerettes du tricératops et de ses parents - comme le psittacosaure, qui possède des pointes latérales inhabituelles sur les deux joues -, des crêtes de la tête de prédateurs comme le Dilophosaurus, qui possède deux crêtes proéminentes au-dessus de chaque œil, du long cou de géants comme le Diplodocus et des plumes des ancêtres des oiseaux.

Bien qu'il n'existe pas de moyen définitif de déterminer à quoi servaient ces étranges fioritures anatomiques, M. Knell, ainsi qu'une équipe internationale de scientifiques, ont rapidement compris qu'il existait des indices forts chez les animaux vivants, pour peu que l'on sache où regarder.

L'un d'entre eux est le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire le fait que les mâles et les femelles d'une espèce aient un aspect différent.

Il est rare que les deux sexes aient des modes de vie et des stratégies de survie totalement différents, aussi, lorsqu'ils présentent des caractéristiques différentes, c'est généralement pour que les mâles puissent attirer directement les femelles (comme les manteaux de plumes colorées des paons mâles) ou se faire concurrence pour le droit de s'accoupler (comme les cornes des cerfs).

Malheureusement, cet indice particulier n'est pas très utile pour comprendre les dinosaures, car les scientifiques ne peuvent pas encore distinguer les mâles des femelles. Même lorsqu'ils découvrent des différences entre des individus fossilisés, ils n'ont aucun moyen de savoir s'il s'agit de sexes différents ou d'espèces différentes.

Et ceci nous amène au prochain signe révélateur. Lorsqu'une caractéristique n'apparaît que chez les adultes matures, et non chez les bébés ou les jeunes, il s'agit souvent d'un signe de sexe - comme la crinière des lions mâles, qui est censée signaler leur éligibilité. Cependant, cette caractéristique peut aussi être délicate.

En 1942, des scientifiques ont mis au jour un nouveau crâne étonnant dans le Montana, aux États-Unis. Il appartenait manifestement à un redoutable prédateur, mais était relativement petit et mince comparé à ceux du roi des prédateurs ultimes, T. rex.

L'équipe a conclu qu'il s'agissait d'un adulte d'une nouvelle espèce, et finalement - après plusieurs décennies de débat - la découverte a été baptisée Nanotyrannus. Au cours des années suivantes, plusieurs autres exemples possibles ont été identifiés.

Puis, en 2020, une équipe s'est penchée de plus près sur la question. Elle a analysé les os de deux possibles tyrannosaures pygmées et a réalisé qu'il ne s'agissait probablement pas d'une espèce différente, mais de T. rex morts pendant leur phase d'adolescence.

En fait, on pense maintenant que ces petits animaux juvéniles étaient si différents des adultes qu'ils se comportaient presque comme s'ils n'étaient pas apparentés, chacun occupant sa propre niche dans la chaîne alimentaire préhistorique.

Et les T. rex ne sont pas les seuls dinosaures qui ont pu subir des changements spectaculaires au cours de leur développement.

"Le torosaurus et le triceratops font l'objet d'un énorme débat", déclare Maidment. Si les deux dinosaures se ressemblent beaucoup, le premier a un crâne vraiment gargantuesque - l'un des plus grands de tous les animaux terrestres - et une collerette surdimensionnée autour du cou, percée de trous géants. Le second est beaucoup plus petit, avec une collerette tout aussi petite - et sans trous.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les fossiles de la fosse de Messel ont été déposés des millions d'années après l'extinction des dinosaures, mais ils pourraient révéler des indices sur leur mode d'accouplement

"Ce sont deux dinosaures qui vivaient l'un à côté de l'autre, tout à la fin du Crétacé en Amérique du Nord. Et certaines personnes pensent que le Torosaurus est un très vieux tricératops, et d'autres pensent qu'il s'agit de deux espèces distinctes", explique Maidment, énumérant les autres variantes qui, selon certains, ne sont que des stades de vie différents du tricératops.

"Et les gens ont fait valoir qu'il s'agit de toutes les espèces distinctes, mais en fait, ils pourraient simplement être des stades ontogénétiques [de développement] du tricératops. Et personne n'est vraiment d'accord."

Donc, cette stratégie pour identifier les traits sexy ne fonctionnera pas toujours non plus. Mais heureusement, il existe un autre moyen - et c'est de modéliser à quoi d'autre la structure pourrait être utile.

"Ce que nous pouvons faire, c'est dire 'bien, ceci est cohérent avec le fait qu'il s'agisse d'une structure qui a évolué dans ce but. Et ce n'est pas cohérent avec le fait qu'il s'agisse d'une structure qui a évolué dans un autre but", explique Knell.

La collerette du tricératops en est un exemple. Au fil des ans, des générations successives de scientifiques ont été déconcertées par cette caractéristique démesurée, dont les explications allaient de la protection du cou contre les prédateurs à la régulation de la température, en passant par la fourniture d'un endroit où les muscles pouvaient se fixer pour que le tricératops puisse manier ses cornes avec plus de puissance.

Plus récemment, il a été suggéré qu'elle pouvait être utilisée pour aider l'espèce à identifier les membres de son propre groupe. Knell et ses collègues ont donc poussé plus loin leurs recherches et ont découvert que cette idée ne tient pas vraiment la route : les collerettes des différentes espèces de tricératops varient peu et il est donc peu probable qu'elles aient été utilisées à cette fin.

Cette théorie étant écartée, il est plus raisonnable de penser qu'elles servaient à impressionner d'autres tricératops ou à combattre d'autres mâles - qu'elles les aidaient à s'envoyer en l'air.

Et il existe des preuves de cette hypothèse. Une étude réalisée en 2009 a analysé les motifs des blessures sur le crâne de plusieurs tricératops et a conclu qu'ils correspondaient à des bagarres avec d'autres tricératops. Les chercheurs ont peut-être trouvé les signatures fantomatiques d'anciennes rivalités sexuelles.

Mais qu'en est-il des autres rituels d'accouplement ? Les T. rex mâles auraient-ils vraiment agité leurs petits bras pour inciter les femelles à s'accoupler, comme l'ont récemment suggéré les producteurs de Prehistoric Planet ?

Est-il possible que les pachycéphalosaures se soient affrontés dans des batailles de dominance sexuelle ? Et les vélociraptors mâles auraient-ils pu construire des berceaux élaborés, soigneusement conservés, en ne sélectionnant peut-être que les baies les plus bleues pour orner leurs chefs-d'œuvre ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, On a longtemps supposé que le tricératops utilisait sa collerette pour se défendre contre les prédateurs, mais se pourrait-il qu'elle serve plutôt à faire la cour ?

Knell est convaincu que, d'une manière générale, ils le feraient. Il souligne les similitudes entre les dinosaures et les oiseaux, et le fait que ces derniers ne sont que des continuations becquées et édentées de leurs anciens cousins à plumes.

C'est particulièrement vrai pour les dinosaures aviaires, qui ont évolué vers les oiseaux modernes - comme les vélociraptors, qui ressemblaient davantage à des dindes meurtrières qu'aux prédateurs élancés montrés dans la franchise Jurassic Park.

"Si vous regardez les oiseaux d'aujourd'hui, vous verrez qu'ils font un large éventail de mouvements. Et pourquoi les dinosaures auraient-ils fait quelque chose de différent ?", dit Knell.

"Il n'y a aucune raison de penser qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'accouplement des dinosaures qui n'a pas été transposé chez les oiseaux... alors oui, je pense qu'ils auraient eu des manifestations d'accouplement étranges."

Étonnamment, il pourrait même y avoir des preuves physiques de ces pitreries. En 2016, des scientifiques creusaient dans le Colorado lorsqu'ils ont découvert des creux particuliers dans le lit de la roche, presque comme d'anciennes flaques d'eau.

Cependant, une inspection plus approfondie a révélé des marques de grattage détaillées et des empreintes de pieds à trois doigts, la marque de prédateurs tels que T. rex, datant du Crétacé.

Il ne s'agissait pas d'ondulations accidentelles de la surface du sol, mais bien d'empreintes de dinosaures. Et elles ressemblent étrangement à des versions plus grandes des impressions faites par les autruches aujourd'hui.

Les autruches femelles sont des amants difficiles, et les mâles doivent exécuter des danses de séduction élaborées pour les mettre dans l'ambiance. Ces danses comprennent une course, de nombreux battements d'ailes et une "cérémonie du scape" - une démonstration de leurs talents de creuseurs, nécessaires pour construire leurs nids sur le sol. Les chercheurs ont suggéré que les auteurs de ces marques pourraient avoir fait de même, il y a 100 millions d'années.

Cependant, Knell suggère que nous ne saurons peut-être jamais grand-chose des détails bizarres de la plupart des rituels d'accouplement des dinosaures.

Même des espèces proches vivant aujourd'hui, comme les différents oiseaux de paradis, peuvent avoir des comportements très différents. "Et si l'on essayait de prédire ce qu'ils étaient, on n'irait pas très loin", dit-il.

Qui sait, dans quelques décennies, nous en saurons peut-être un peu plus sur les manières perverses dont ils faisaient la cour - et oui, sur le type d'organes génitaux qu'ils avaient.

