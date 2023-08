7 mythes sur l'allaitement et ce qu'il faut savoir

Les bébés qui ne sont pas allaités ont 14 fois plus de risques de mourir avant leur premier anniversaire que ceux qui sont nourris exclusivement au sein. Les Nations unies réclament des congés de maternité rémunérés, des pauses d'allaitement et une salle fonctionnelle où les mères peuvent se rendre pour allaiter ou tirer leur lait.

Il existe encore de nombreux mythes sur l'allaitement qui peuvent dissuader les femmes d'essayer. Nous avons demandé à deux experts de démystifier certains des mythes les plus répandus.

Catriona Waitt est professeure de pharmacologie clinique et de santé mondiale à l'université de Liverpool et chargée de recherche à la faculté des sciences de la santé de l'université Makerere, à Kampala, en Ouganda. Alastair Sutcliffe est professeur de pédiatrie générale à l'University College London.

Mythe 1 : Il est normal que l'allaitement soit douloureux et que les mamelons s'enflamment

Pr Waitt : Il est difficile de répondre à cette question, car un certain inconfort initial est tout à fait normal et les mamelons peuvent devenir douloureux au début pour s'y habituer. Cependant, l'allaitement ne devrait pas être douloureux ou provoquer de fortes douleurs. Cela indiquerait que les mamelons sont plus susceptibles d'être infectés ou que le bébé ne prend pas correctement le sein.