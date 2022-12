Qui achète le pétrole et le gaz russes ?

L'Inde et la Chine sont devenues les plus gros acheteurs de pétrole russe dans un contexte où les pays occidentaux boycottent l’approvisionnement en hydrocarbures en Russie à cause des sanctions à l’endroit du pays de Poutine.

Une stratégie établie par les pays du G7, soutenue par l'Union Européenne et l'Australie, qui a pour but de plafonner le prix du pétrole russe a créé des perturbations dans le secteur. Aujourd’hui, l'incertitude règne dans les marchés mondiaux.

Quelle quantité de pétrole russe est exportée en Asie ?

Le pétrole moins cher stimule l'afflux vers l'Asie

Suite à son offensive en Ukraine, la Russie a perdu beaucoup d’acheteurs pour son pétrole. Certains pays et compagnies basés à l’étranger ont décidé de ne plus s’approvisionner en Russie. Conséquences : les prix russes ont commencé à baisser.

On ne sait pas encore quel impact le plafonnement des prix pourrait avoir sur des pays comme l'Inde et la Chine qui achètent déjà du pétrole russe à prix réduit.

Mais Maria Shagina, chercheur à l'Institut international d'études stratégiques, affirme que détourner la trajectoire du pétrole de l'UE vers l'Asie serait "plus coûteux, plus long et plus fastidieux" pour la Russie.