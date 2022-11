La médaille du prix Nobel de la paix de l'ex-président sud-africain Frederik W. de Klerk volée

Il n'a pas donné plus de détails, mais les médias locaux affirment qu'il a été volé lors d'un cambriolage à son domicile du Cap.

Selon les médias sud-africains, la police n'a procédé à aucune arrestation et n'a pas retrouvé la médaille.

"J'ai réalisé que nous avions été cambriolés en avril de cette année. Le 5 avril, je suis allée voir le coffre-fort et il était ouvert. Je revenais d'un voyage à l'étranger le 4, donc je me souviens des dates. Malheureusement, le coffre était presque vide", dit-elle.

"Une grande partie de mes bijoux ont été volés - il est difficile d'y mettre un prix, car les pièces qui ont été prises m'ont été données au cours des 50 dernières années pour des occasions, et j'avais aussi des pièces héritées de ma mère", ajoute-t-elle.

Aux côtés de M. Mandela, le premier président noir d'Afrique du Sud, M. de Klerk, décédé en 2021, a reçu le prix ainsi que la médaille en or 18 carats en 1993.

M. de Klerk est devenu président en 1989 mais a cédé le pouvoir à M. Mandela cinq ans plus tard, marquant la fin du règne de la minorité blanche en Afrique du Sud et le début de l'ère démocratique.

Il est décédé il y a presque exactement un an, à l'âge de 85 ans, après avoir été diagnostiqué d'un mésothéliome, un cancer qui affecte la paroi des poumons.

Au prix actuel de l'or 18 carats, en termes de poids, la médaille coûterait environ 7 300 dollars (4 804 782 FCFA), mais elle vaut bien plus.

En juin, le journaliste russe Dmitry Muratov, co-lauréat du prix en 2021, a vendu sa médaille aux enchères pour 103,5 millions de dollars (plus de 68 milliards FCFA) afin de lever des fonds pour les enfants ukrainiens réfugiés.

En 2014, la médaille Nobel du scientifique américain James Watson a été vendue aux enchères pour 4,8 millions de dollars (plus de 3 milliards FCFA).

Un an plus tôt, la médaille du scientifique britannique Francis Crick a été vendue aux enchères pour 2,27 millions de dollars (plus de 1 milliard FCFA).