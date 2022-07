Quels sont les 5 principaux avantages des olives pour la santé ?

Par Nicola Shubrook - Nutritionniste agréée

La nutritionniste agréée Nicola Shubrook explore les avantages pour la santé des olives, de leur teneur en matières grasses saines à leurs phytonutriments protecteurs.

Que sont les olives?

Les olives sont de petits fruits ovales avec un noyau dur et non comestible qui sont traditionnellement cultivés à travers la Méditerranée, mais aussi en Californie. Ils viennent dans différentes nuances de vert et de noir, selon le moment où ils sont cueillis - le vert étant non mûr et noir, complètement mûr.

Une fois cueillies, les olives sont soit pressées et transformées en huile, soit séchées puis marinées – sinon elles ont un goût très amer. Ils peuvent être consommés entiers (avec la pierre enlevée ou piquée) ou ils peuvent être utilisés en cuisine.

Les olives varient en goût et en taille en fonction de leur variété, de leur région et de leur marinade ou farce. Vous pouvez trouver des olives étiquetées par pays - comme l’espagnol ou le grec - ou vous pouvez être plus familier avec leur nom de variété spécifique, comme Kalamata.

Profil nutritionnel des olives

Une cuillère à soupe (8g) d’olives (en saumure) fournit:

9Kcal/35KJ

0.1g Protéines

0.9g de matières grasses

0,3 g de fibres

8mg de potassium

5mg de calcium

Les olives sont généralement riches en sel en raison du fait qu’elles sont séchées ou emballées dans de la saumure ou de l’eau salée, contenant environ 0,6 g de sel pour cinq olives. Le NHS ne recommande pas plus de 6g de sel pour les adultes, et entre 2g-5g par jour pour les enfants en fonction de leur âge.

Principaux avantages des olives pour la santé

1. Riches en antioxydants

Les olives sont riches en composés végétaux appelés polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes efficaces. Les effets bénéfiques de ces composés comprennent la réduction du risque de maladies chroniques telles que l’athérosclérose et le cancer.

2. Des anti-inflammatoires

L’un des polyphénols dans les olives est appelé oléocanthal. Ce composé semble partager la même activité pharmacologique que l’ibuprofène et agit comme un anti-inflammatoire naturel. Fait intéressant, cette propriété utile a été associée à des changements positifs chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde.

3. Soutient la santé cardiaque

Bien que riche en matières grasses, la majorité est une variété mono-insaturée bénéfique appelée acide oléique. Cet acide gras est associé à un risque réduit de maladie cardiaque. L’acide oléique peut aider de cette manière en régulant l'équilibre du cholestérol et en réduisant la pression artérielle.

4. Peut soutenir la santé des os

Des études faites sur des animaux suggèrent que les composés végétaux dans les olives aident à prévenir la perte osseuse, bien que ces résultats semblent positifs pour les humains. Cela dit, ceux qui suivent un régime méditerranéén semblent avoir une incidence plus faible de fracture.

5. Un aliment fermenté

Les olives sont l’un des aliments fermentés les plus populaires, en consommant de tels aliments, vous ajoutez des bactéries et des enzymes bénéfiques à votre flore intestinale, ce qui augmente la santé de votre microbiome intestinal et de votre système digestif et peut améliorer votre fonction immunitaire.

Les olives sont-elles sans danger pour tout le monde?

Aliment de base pour de nombreuses populations parmi les plus saines du monde, les olives sont considérées comme un bon choix pour la majorité des gens. Cela dit, de rares rapports d’allergie ont été enregistrés, bien qu’il s’agisse généralement du pollen de l’olivier plutôt que du fruit.

Le processus de durcissement auquel les olives sont soumises augmente leur teneur en sel, donc si vous suivez un régime pauvre en sel, vous devrez peut-être modérer les quantités que vous mangez.