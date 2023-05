Qui est Imran Khan et de quoi l'ancien Premier ministre pakistanais est-il accusé ?

Ahmen Khawaja and Asad Ali Chaudhry

M. Khan comparaissait devant la Cour dans le cadre d'une affaire de corruption. Il fait également l'objet d'un certain nombre d'autres accusations. Jeudi, la Cour suprême a jugé que son arrestation, deux jours auparavant, était illégale.

Qui est Imran Khan ?

Le natif de Lahore s'est ensuite retiré du cricket et a collecté des millions de dollars pour financer un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer en mémoire de sa mère.

Qu'en est-il de l'affaire de corruption ?

Des représentants du gouvernement affirment que M. Khan et son épouse ont reçu des terrains d'une valeur de plusieurs millions de dollars en guise de pots-de-vin de la part d'un magnat de l'immobilier par l'intermédiaire d'un fonds de bienfaisance.

Il s'agit de l'affaire Al-Qadir Trust. M. Khan et ses collaborateurs ont nié toute malversation.

Qu'est-ce que l'Al-Qadir Trust ?

L'Al-Qadir Trust est une organisation non gouvernementale d'aide sociale.

L'ancien premier ministre et sa troisième épouse, Bushra Wattoo, également appelée Bushra Bibi, ont siégé à son conseil d'administration.

M. Khan a promis de créer l'université Al-Qadir au Pendjab, la province la plus peuplée du Pakistan.

Quel est le lien entre le Royaume-Uni et cette affaire ?

Le 3 décembre 2019, la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a annoncé un règlement d'une valeur de 190 millions de livres sterling avec Malik Riaz Hussain, l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus puissants du Pakistan.