Comment les ânes ont changé le cours de l'histoire humaine

il y a 37 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des archéologues ont fait une découverte qui contribue à réécrire une grande partie de ce que nous savons sur les ânes.

Ils sont surtout connus pour être des bêtes de somme. Dans certaines parties du monde, ils ont été associés, peut-être injustement, à des termes d'insulte ou de dérision.

Mais dans un village français situé à 280 km à l'est de Paris, des archéologues ont fait une découverte qui contribue à réécrire une grande partie de ce que nous savons sur eux, les ânes.

Sur le site d'une ancienne villa romaine dans le village de Boinville-en-Woëvre, une équipe a mis au jour les restes de plusieurs ânes qui auraient éclipsé la plupart des espèces que nous connaissons aujourd'hui.

"C'étaient des ânes géants", explique Ludovic Orlando, directeur du Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, à la faculté de médecine de Purpan, à Toulouse, en France.

"Ces spécimens, qui étaient génétiquement liés aux ânes d'Afrique, étaient plus grands que certains types de chevaux."

Orlando a dirigé un projet de séquençage de l'ADN de squelettes d'ânes. Elle faisait partie d'une étude beaucoup plus vaste visant à retracer l'origine de la domestication de l'âne et sa propagation ultérieure dans d'autres parties du monde.

La recherche fournit des informations surprenantes sur l'histoire même de notre espèce à travers notre relation avec ces animaux polyvalents.

Selon Orlando, les ânes élevés dans la villa romaine de Boinville-en-Woëvre mesuraient 155 cm du sol au garrot (une crête entre les omoplates).

La taille moyenne des ânes d'aujourd'hui est de 130 cm. Le seul âne moderne qui s'en approche est l'âne mammouth américain, également connu sous le nom d'âne mammouth, une espèce dont les mâles sont exceptionnellement grands et souvent utilisés pour la reproduction.

Les ânes géants comme ceux trouvés à Boinville-en-Woëvre ont peut-être joué un rôle important mais sous-estimé dans l'expansion de l'Empire romain et dans ses tentatives ultérieures de conserver ce territoire, affirme M. Orlando.

Crédit photo, ERIC LAFFORGUE/GETTY Légende image, Des pétroglyphes représentant des ânes sur un rocher en Arabie saoudite montrent l'importance des ânes dans les temps anciens.

"Entre le deuxième et le cinquième siècle, les Romains ont élevé des ânes pour produire des mules, qui ont été croisées avec des chevaux et ont joué un rôle clé dans le transport des équipements militaires et des marchandises", explique-t-il. "Bien qu'ils soient en Europe, ils ont été mélangés avec des ânes venant d'Afrique de l'Ouest.

Mais l'évolution de l'Empire romain a probablement contribué à la disparition de cette race d'âne géante.

"Si vous n'avez pas un empire de plusieurs milliers de kilomètres de large, vous n'avez pas besoin d'un animal qui transporte des marchandises sur de longues distances", explique M. Orlando. "Il n'y avait aucune incitation économique à continuer à produire des mules."

Une traçabilité de plusieurs millénaires

Pour savoir comment les ânes ont joué leur rôle au cours de l'histoire de l'humanité, une équipe internationale de 49 scientifiques issus de 37 laboratoires a séquencé les génomes de 31 ânes anciens et de 207 ânes modernes du monde entier.

Grâce à des techniques de modélisation génétique, ils ont pu suivre l'évolution de la population d'ânes au fil du temps.

Ils ont découvert que les ânes ont peut-être été domestiqués pour la première fois à partir d'ânes sauvages et qu'ils ont probablement été domestiqués par des pasteurs il y a environ 7 000 ans au Kenya et dans la Corne de l'Afrique, en Afrique de l'Est.

Bien que cette date soit légèrement antérieure à ce que l'on pensait à l'origine, les chercheurs ont également conclu, ce qui est peut-être plus surprenant, que tous les ânes modernes vivant aujourd'hui semblent descendre de cet événement unique de domestication.

Malgré cela, des études antérieures suggèrent qu'il y a pu y avoir d'autres tentatives de domestication des ânes au Yémen.

Crédit photo, AGENCE ANADOLU Légende image, Dans certaines régions du monde, les ânes sont encore indispensables, comme en Turquie, où ils sont utilisés pour l'assainissement municipal.

Il est intéressant de noter que la domestication précoce des ânes en Afrique de l'Est a coïncidé avec l'aridité d'un Sahara autrefois vert.

Un affaiblissement brutal de la mousson il y a environ 8 200 ans, combiné à une activité humaine accrue sous forme de pâturage et de brûlis, a entraîné une diminution des précipitations et l'expansion progressive du désert et de la région du Sahel.

Les ânes domestiqués ont peut-être joué un rôle crucial dans l'adaptation à cet environnement de plus en plus rude.

"Nous pensons qu'en raison des changements climatiques, les populations (humaines) locales ont dû s'adapter", explique M. Orlando. "En ce qui concerne les ânes, ils ont peut-être profité de leur force et de ce service essentiel de transport de grandes quantités de marchandises sur de longues distances et dans des paysages difficiles."

Ils ont également remarqué que la population d'ânes a apparemment subi un déclin drastique après avoir été domestiquée, puis que son nombre a de nouveau fortement augmenté.

"Ce phénomène est typique de la domestication et s'observe chez presque toutes les espèces domestiquées à un moment donné", explique Evelyn Todd, généticienne des populations au Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, qui a également participé à l'étude.

Ce déclin est le résultat de la sélection d'un stock spécifique d'ânes à domestiquer, puis de leur reproduction volontaire, ce qui a contribué à leur forte augmentation.

Ces analyses suggèrent que les ânes semblent avoir quitté l'Afrique de l'Est, ont été commercialisés dans le nord-ouest du Soudan, puis en Égypte, où des restes d'ânes ont été retrouvés dans des sites archéologiques datant de 6 500 ans.

Au cours des 2 500 années suivantes, cette espèce nouvellement domestiquée s'est répandue en Europe et en Asie, développant les lignées que l'on trouve aujourd'hui.

Enterrés de plein droit

Selon l'archéologue Laerke Recht, de l'université de Graz, en Autriche, les ânes ont joué un rôle important dans la capacité de l'homme à transporter des marchandises sur de longues distances par voie terrestre, grâce à leur endurance et à leur capacité.

"Alors que des fleuves comme l'Euphrate et le Tigre en Mésopotamie et le Nil en Égypte pouvaient être utilisés pour le transport de marchandises lourdes et/ou en vrac, les ânes ont entraîné une augmentation et une intensification massives des contacts terrestres", explique-t-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Aujourd'hui, ils sont principalement utilisés dans les environnements ruraux, mais les ânes, ainsi que d'autres équidés, ont changé le cours de la guerre.

Selon Recht, cela coïncide avec l'utilisation accrue du bronze au cours du troisième millénaire avant Jésus-Christ. "Les ânes pouvaient transporter du cuivre lourd sur de longues distances et dans des régions où on ne le trouvait pas naturellement (ou seulement en très petites quantités), notamment en Mésopotamie".

Les ânes et autres équidés ont également modifié l'art de la guerre à la même époque.

"Nous avons commencé à les voir devant des véhicules à roues participant à des batailles, ainsi qu'assurant le transport des fournitures nécessaires à une armée d'invasion", explique Recht.

Les ânes étaient si prisés qu'ils apparaissaient même dans des rituels importants.

"En Égypte et en Mésopotamie, ils étaient considérés comme suffisamment importants pour être enterrés avec les humains. Dans certains cas, même avec des rois ou des gouvernants", dit Recth. "Il y a aussi des exemples d'ânes qui ont bénéficié d'un enterrement approprié"

Il ajoute qu'au cours du deuxième millénaire avant J.-C., les ânes étaient également sacrifiés pour ce que l'on appelle les dépôts de fondation ou de construction, c'est-à-dire des trous creusés à des endroits précis dans des bâtiments ou des temples où l'on plaçait des objets cérémoniels pour éviter la ruine du site.

Ils étaient également utilisés dans le cadre de rituels lors de la signature de traités.

Un compagnon de toujours

L'échantillon le plus ancien étudié par Orlando et ses collègues était constitué de trois ânes de l'âge du bronze provenant de Turquie.

"L'analyse du radiocarbone permet de les dater d'environ 4 500 ans et ils ont un patrimoine génétique similaire à celui des sous-populations asiatiques modernes", explique Todd.

Cela suggère que la sous-population asiatique de l'âne domestiqué a divergé des autres lignées à cette époque.

Les recherches confirment également que l'âne a été un compagnon beaucoup plus constant pour l'homme que son parent équin, le cheval.

"Les chevaux domestiques modernes, qui ont été domestiqués il y a environ 4 200 ans, ont eu un impact majeur sur l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, notre étude révèle que l'impact des ânes s'étend encore plus loin", déclare M. Orlando.

L'utilité durable de l'animal contraste avec l'attention dont il a fait l'objet par rapport aux chevaux et aux chiens. Si les ânes sont aujourd'hui négligés dans de nombreuses régions du monde, dans certains endroits, ils restent aussi importants qu'ils l'ont été tout au long de l'histoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "L'âne est un animal important dans la vie quotidienne de millions de personnes dans le monde", déclare Todd.

"Sa population augmente d'un pour cent chaque année. Bien que les ânes ne soient pas utilisés dans la vie quotidienne dans les pays développés, dans de nombreuses communautés en développement dans des régions telles que l'Afrique et la péninsule arabique, les gens comptent encore sur les ânes pour le transport des personnes et des marchandises."

Il ajoute que la compréhension du patrimoine génétique des ânes pourrait également contribuer à améliorer leur élevage et leur gestion à l'avenir.

Son compagnon sauvage

Une question clé à laquelle les chercheurs espèrent répondre dans de futures études est de trouver un proche parent de l'âne domestique dans la nature.

Orlando, Todd et leurs collègues ont pu identifier trois candidats.

"Nous savons que l'âne est un descendant de l'âne sauvage africain", explique Todd. "Nous connaissons trois sous-espèces : l'une s'est éteinte en 200 après JC à l'époque romaine, la deuxième s'est probablement éteinte à l'état sauvage et la troisième est en danger critique d'extinction."