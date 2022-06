Les arguments en faveur de l'extinction de votre caméra Zoom

Bryan Lufkin, BBC Worklife

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme en réunion zoom sur son ordinateur

Les patrons veulent que les caméras d'appel vidéo soient allumées. Mais les travailleurs peuvent avoir un argument de poids pour ne pas apparaître à l'écran quand ils ne le souhaitent pas.

"Bonjour, l'équipe ! Si nous pouvions tous allumer nos caméras pour cette réunion, ce serait génial." C'est une phrase qui est devenue un refrain courant à l'ère du travail à distance - mais que de nombreux employés redoutent.

Les plates-formes telles que Zoom ont été une bénédiction lors des fermetures de Covid-19, permettant à de nombreuses personnes de travailler depuis leur domicile.

Mais, deux ans et demi après le début de la pandémie, cette même technologie est aussi devenue une sorte de malédiction.

De nos jours, des millions de travailleurs passent des heures par jour en appels vidéo, s'épuisant à essayer de décoder le langage corporel de leurs collègues ou distraits par leur propre image à l'écran.

Le fait d'avoir une caméra allumée peut souvent être considéré comme un signe d'engagement, la preuve qu'un employé s'investit réellement dans son travail.

Mais les experts suggèrent également que la désactivation des caméras pourrait, en plus d'atténuer le désagrément d'apparaître constamment à l'écran, améliorer le bien-être des travailleurs - et rendre les réunions plus efficaces, par-dessus le marché.

Au début de la pandémie, il était tout à fait logique que les gens veuillent être filmés, parce que nous vivions dans l'idée que cela allait être une pause de deux semaines dans nos vies - et donc nous nous disions : "nous voulons voir tout le monde, nous voulons nous connecter"", explique Allison Gabriel, professeur de gestion et d'organisation à l'Université d'Arizona, aux États-Unis, qui a étudié les effets de la fatigue du Zoom.

Mais selon les experts, la raison pour laquelle nous considérons encore aujourd'hui que les caméras sont allumées par défaut est liée à des normes anciennes et problématiques liées au présentéisme qui ont précédé la pandémie.

Historiquement, les travailleurs ont ressenti une pression pour être visibles devant le patron.

Au bureau, cela peut signifier travailler de longues heures, créer des réseaux ou simplement trouver des moyens d'attirer l'attention sur sa contribution.

Lorsque le travail à distance a commencé, cette pression s'est déplacée vers les réunions virtuelles. Les employés se sont sentis obligés de porter des caméras pour que les patrons puissent les voir, eux et leur engagement.

Les études montrent que les travailleurs ont bien compris leurs employeurs ; les données montrent que les patrons craignent que les employés dont les caméras sont éteintes ne se relâchent.

Une enquête réalisée en 2022 a montré que 92 % des cadres supérieurs pensent que les personnes qui éteignent leur caméra n'ont pas d'avenir à long terme dans l'entreprise.

"Souvent, nous regardons la caméra comme étant le seul indicateur d'engagement" – Allison Gabriel

Il y a aussi un élément de microgestion : les patrons qui demandent aux employés d'allumer les webcams déplacent le contrôle des comportements de bureau vers le monde virtuel.

"C'est ce qui se rapproche le plus de ce que nous connaissons : si vous êtes un manager, vous êtes habitué à l'ancienne façon de travailler, qui consistait à parcourir les couloirs" pour voir si les gens sont à leur bureau en train de travailler, explique Gabriel.

Mais, comme les travailleurs le savent bien, le fait de laisser les caméras allumées pour tout peut avoir des conséquences néfastes et exacerber la fatigue du Zoom : une fatigue liée à des facteurs tels que la fixation sur votre propre apparence à la caméra et la contrainte cognitive d'essayer de capter des signaux non verbaux qui sont beaucoup plus faciles à interpréter en personne.

(Zoom dispose d'une fonction qui permet de masquer votre propre visage sur votre écran tout en restant visible pour les autres).

Ces distractions peuvent également réduire la productivité, si les travailleurs "se concentrent sur eux-mêmes et sur la façon dont ils peuvent être perçus" plutôt que sur la réunion elle-même, explique Winny Shen, professeur associé d'études organisationnelles à l'université de York, au Canada.

Le fait d'éteindre les caméras peut éliminer ces distractions et permettre aux travailleurs de participer davantage à la réunion.

Et le fait d'être hors champ peut même permettre aux employés de travailler de manière plus productive, en étant multitâches pendant qu'ils écoutent.

"En réalité, ce que je voudrais faire [pendant que j'écoute], c'est prendre des notes, chercher quelque chose, essayer de filtrer les onglets et voir si je peux contribuer à la réunion", explique M. Gabriel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lors d'un appel vidéo, les distractions à l'écran sont nombreuses, y compris le visage de l'utilisateur, et les travailleurs peuvent être plus productifs sans elles

De plus, l'approche par caméras a le potentiel de créer des organisations plus inclusives, selon Mme Gabriel.

Les recherches montrent que les nouveaux arrivants dans les organisations peuvent ressentir une plus grande lassitude à l'égard de Zoom, car ils pensent qu'il est particulièrement important de montrer leur visage à leurs nouveaux collègues, dit-elle.

Les femmes sont également touchées, car elles sont plus susceptibles de travailler à domicile en raison de la garde des enfants.

En outre, cette même étude a révélé que les introvertis ressentent la fatigue du Zoom de manière plus aiguë que les extravertis.

Éteindre la caméra pourrait contribuer à atténuer le stress des travailleurs de ces nombreux groupes qui pourraient être les plus touchés.

Quelles sont les meilleures pratiques pour l'avenir ?

La bonne nouvelle est que les choses pourraient changer. Bien que M. Gabriel soit convaincu que le fait de voir des personnes devant la caméra aide réellement les travailleurs qui s'ennuient de leurs collègues, l'épuisement des appels vidéo et une plus grande pression pour la flexibilité des travailleurs pourraient faire évoluer l'étiquette Zoom dans une nouvelle direction.

Certaines entreprises ont déjà rendu les caméras facultatives, d'autant que de plus en plus de recherches affirment que cette approche est meilleure pour la santé mentale des gens.

Selon Gabriel, nous sommes à un "point d'inflexion, pour permettre aux gens de créer des environnements et des lieux de travail qui fonctionnent pour eux et non contre eux".

Les gens trouveront des équilibres différents. Selon Mme Shen, si le fait de voir les gens lors d'appels vidéo est bénéfique, "ce n'est pas toujours nécessaire".

Elle suggère qu'une équipe pourrait faire trois jours avec des caméras par semaine et deux jours de repos, ou quelque chose de similaire, pour atténuer la fatigue de Zoom.

"Je pense que c'est une chose sur laquelle les entreprises peuvent être un peu plus judicieuses, ou au moins donner aux gens une pause", dit-elle.

Les patrons doivent également faire confiance aux travailleurs et accepter que si les caméras sont éteintes, cela ne signifie pas que les gens sont désengagés.

"Souvent, nous considérons la caméra comme le seul indicateur de l'engagement, mais que se passerait-il si nous utilisions plus soigneusement d'autres fonctions, comme les sondages et le chat, pour lesquelles il importe peu que la caméra soit allumée ou non ?

Elle ajoute que Zoom possède de nombreuses fonctions - outre la caméra - qui démontrent que les travailleurs participent aux réunions.

Selon elle, il est également essentiel que la personne qui dirige l'appel donne le bon ton et dise aux participants que la présence de la caméra n'est pas obligatoire, qu'il s'agisse du responsable d'une réunion ponctuelle ou de l'entreprise qui met en place des politiques ou des règles de grande envergure.

Les entreprises et les patrons qui sont toujours attachés à la présence de caméras doivent se demander pourquoi ils pensent en avoir besoin.

Si c'est parce qu'ils craignent que les travailleurs fassent des bêtises, Gabriel et Shen rappellent que la main-d'œuvre a bien fonctionné pendant des décennies avec les conférences téléphoniques à l'ancienne.

L'existence de nouvelles plateformes comme Zoom ne signifie pas nécessairement que les anciennes pratiques sont dépassées.