Pourquoi le facteur ethnique pourrait faire perdre les élections au Kenya en 2022

il y a 47 minutes

Un autre moment marquant s'est produit huit ans plus tard, lorsqu'une petite fille de quatre ans, pleine d'assurance, s'est approchée de moi lors de mon premier jour de bénévolat dans une organisation caritative soutenant les familles pauvres de Nairobi, et m'a posé une question précise en swahili : "Wewe ni kabila gani ?" - en français : "quelle est votre tribu ?

La politique kenyane a été dominée par la concurrence entre ses plus de 40 groupes ethniques, mais elle est particulièrement intense parmi les plus grands.

Elle a été utilisée comme une arme pour humilier et frustrer les autres - une situation qui engendre une mentalité de siège chez ceux qui en font les frais et un sentiment de droit chez ceux qui en bénéficient.

Le Kenya a connu d'horribles violences ethniques après les élections contestées de 2007, qui ont fait plus de 1 500 morts, des centaines de blessés et 600 000 personnes contraintes de fuir leur domicile.

Pendant cette élection, certaines familles prévoient de déménager temporairement dans des zones où leur groupe ethnique est majoritaire pour éviter d'être victimes, tandis que les couples mixtes sont souvent confrontés au plus grand défi, car ils calculent où ils seraient le plus en sécurité.

"Le Kenya a une triste histoire de griefs non résolus, qui s'étendent sur 50 ans, et qui déclenchent souvent la violence, et les politiciens sont devenus habiles à créer la peur entre les communautés", confie à la BBC Sam Kona, commissaire à la Commission nationale de cohésion et d'intégration (NCIC) de l'État. "Les gens sont aveugles au fait qu'il s'agit simplement d'une contestation du pouvoir parmi l'élite, et une fois que c'est terminé, l'élite se réunit, qu'elle ait gagné ou non", ajoute-t-il.