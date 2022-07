Les origines diaboliques des théories du complot (et le roi français qui a créé l'une des théories du complot les plus réussies de tous les temps)

Victoria Hansen, Victoria Dueno et Michelle Fenn BBC Reel

Légende image, Le plus grand et le plus puissant des méchants

Du "Pizzagate" à QAnon, les théories du complot peuvent sembler être un produit du monde moderne, diffusé par l'omniprésence des réseaux sociaux.

Le 4 décembre 2016, Edgar Welch fait irruption dans une pizzeria de la banlieue de Washington et ouvre le feu.

L'assaillant pensait qu'il mettrait un terme à un réseau présumé de prostitution enfantine lié à Hilary Clinton, l'une des nombreuses nouvelles fabriquées qui ont circulé au cours de ces mois pour affecter la campagne présidentielle de la candidate démocrate.

Cela montre bien qu'un mauvais clic peut vous entraîner dans le dédale numérique des théories du complot, mais il ne s'agit évidemment pas d'un phénomène propre à notre époque.

"Les conspirations existent depuis qu'il y a des êtres humains. C'est une façon d'expliquer l'inexplicable", explique Kamy Akhavan, directeur exécutif du Dornsife Center for the Political Future à l'Université de Californie du Sud (USC).

Un regard sur le passé peut-il nous aider à comprendre le présent ?

"Quand j'ai commencé à me renseigner sur QAnon (la théorie du complot selon laquelle l'ancien président américain Donald Trump combattait la pédophilie et l'"État profond"), j'ai été très surpris parce qu'on aurait presque dit qu'ils avaient un ancien livre médiéval et qu'ils le lisaient. C'était comme un flipper, toutes les lumières se sont allumées, mais j'ai vu de nouveaux motifs", explique Jay Rubenstein, directeur du Dornsife Center for the Premodern World de la même université.

"Je n'avais pas l'intention d'étudier les théories du complot, mais je pense que dans le contexte des deux dernières années, j'ai dû commencer à y réfléchir parce qu'il m'est apparu clairement qu'elles pouvaient vraiment affecter la façon dont le monde fonctionne", ajoute-t-il.

En quelques mots

"Une théorie du complot est l'idée qu'un groupe malfaisant conspire vers un objectif malveillant", résume Anni Sternisko, doctorante à l'école de psychologie sociale de l'université de New York.

Les théories du complot couvrent tout, des messages subliminaux dans les publicités à l'alunissage.

Mais il y a une chose qui les unit...

Crédit photo, COLLECTION KATZ EHRENTHAL, MÉMORIAL DE L'HOLOCAUSTE DES ÉTATS-UNIS Légende image, Gravure sur bois de 1493 représentant Simon de Trente, un jeune Italien dont la mort a été imputée aux dirigeants de la communauté juive de la ville

"C'est un récit simple. Il faut que le méchant, qui est caché, fasse tout son mal sans être vu. Vous avez les victimes, qui sont opprimées et pauvres et méritent notre sympathie. Et puis vous avez le héros qui va venir démasquer le méchant", explique Dan Edelstein, professeur de français et d'histoire à l'université de Stanford.

Au Moyen Âge, le plus grand méchant était le diable lui-même.

"La théorie de la conspiration qui a vraiment tout déclenché au Moyen Âge était l'antijudaïsme", dit Rubenstein.

"La croyance était que les juifs conspiraient pour reprendre la Terre sainte par un pacte avec le diable selon lequel ils sacrifieraient un enfant chrétien chaque année à Pâques jusqu'à ce que, finalement, le diable leur rende Jérusalem."

"Une fois que cette idée a pris racine, il semblait devenir presque une question d'habitude de développer des croyances conspiratrices sur la façon dont le monde était dirigé."

Le maître du jeu

Mais il y en a un qui s'est distingué comme aucun autre dans cet art.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Philippe IV "le Bel" présidant une session du Parlement (d'après les actes du procès de Robert d'Artois en 1330), XIVe siècle, France

"Le plus grand et le plus fiévreux théoricien de la conspiration du Moyen Âge était le roi Philippe le Bel, ou Philippe IV de France (1268-1314)", déclare Rubenstein, et raconte :

"La conspiration à laquelle il est le plus associé concerne les Templiers, un ordre basé à Jérusalem.

"Leur idée fondamentale était de vivre comme des moines, mais de se battre comme des guerriers. Ils renonçaient à la propriété et à la famille, et vivaient ensemble en communauté."

"Les Templiers ont fait de l'argent à tour de bras. Ils collectaient des dons, construisaient des églises dans toute l'Europe, ils avaient tellement de succès qu'ils étaient capables de gérer les comptes bancaires des rois de France."

"Mais, en 1307, Philippe le Bel a décidé qu'il devait s'en débarrasser et il l'a fait en élaborant sa propre théorie de la conspiration."

"Il a déclaré qu'ils s'étaient livrés à des pratiques scandaleuses : sodomie, pédérastie, culte de Satan et sorcellerie."

"Il a envoyé des gens dans toute la France et en une nuit, il a arrêté tous les Templiers."

"C'est l'une des conspirations les plus réussies de tous les temps, et la plus réussie du Moyen Âge."

Vérité et mensonges

Le Moyen Âge s'achève, mais l'usage de cette arme universelle perdure.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lors des élections américaines de 1880, la lettre de Morey (publiée par le journal "The Truth") est apparue. Elle émanait prétendument du candidat républicain James A. Garfield et disait qu'il était favorable à l'immigration chinoise. Il a été déclaré plus tard comme étant un faux.

"Chaque fois qu'il y a des périodes de bouleversements politiques ou sociaux, on assiste à une augmentation des théories du complot", explique Sara Gorman, auteur et experte en désinformation et en déni de la science.

"Tout au long de l'histoire, les théories du complot ont des éléments similaires et ont généralement à voir avec quelque chose qui se passe à l'époque qui est difficile à expliquer ou qui est très incertain et vous essayez de trouver une explication."

Pour distinguer la vérité des fausses nouvelles, il faut des informations, et celles-ci étaient parfois difficiles à obtenir.

"Lorsque vous parlez d'un événement historique du début de l'ère moderne ou pré-moderne, il est important de garder à l'esprit que les informations étaient toujours rares", souligne M. Edelstein.

"La plupart du temps, les gens ne savaient pas ce qui se passait. Ils n'avaient souvent aucun moyen de discerner si quelque chose était vrai ou si ce n'était qu'une rumeur de plus."

"C'est pourquoi je pense que les théories du complot sont encore plus susceptibles d'émerger, en particulier dans ces environnements où l'information est rare et où vous avez peu de moyens de décider quelles informations vous pouvez croire.

Le perfectionnement

L'un de ces moments a été la Révolution française.

"À cette époque, ils étaient partout", explique le professeur de Stanford.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Robespierre, l'un des dirigeants les plus éminents de la Révolution française, était à la tête de la faction la plus radicale des Jacobins

"L'un des groupes les plus importants de la Révolution française est celui des Jacobins, un club né à Paris en 1789 au début de la révolution."

"En 1792, elle est vraiment considérée comme l'une des ailes les plus radicales des révolutionnaires français, et elle est très bien représentée en politique."

"Ils étaient souvent ceux qui poussaient aux purges, pour écarter les membres de l'Assemblée."

Les Jacobins, comme d'autres révolutionnaires de l'époque, ont eu recours à des théories du complot liant leurs opposants à des gouvernements ou des capitaux étrangers, ainsi qu'à des contre-révolutionnaires connus.

"Ils ont utilisé cette technique et perfectionné la stratégie pour délégitimer leurs rivaux."

"C'est l'un des domaines où la Révolution française est importante, car c'est vraiment à ce moment-là que l'on commence à voir émerger le genre de la théorie moderne du complot."

Qu'est-ce que la théorie moderne du complot ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les leaders charismatiques peuvent légitimer les théories du complot

"Il y a un sentiment implicite que l'élite est corrompue. Ils ne reflètent pas les véritables sentiments des gens et travaillent même activement contre les intérêts des gens", explique Edelstein.

"Et les leaders charismatiques sont souvent ceux qui savent le mieux comment exploiter ce récit."

"Lorsque Staline a justifié l'échec de la tentative de nationalisation des céréales en Ukraine - qui a conduit à une horrible famine où quelque 3 millions de personnes sont mortes - il l'a simplement décrite comme un acte de sabotage et a blâmé les trotskystes."

"Il était plus facile pour de nombreux membres de l'establishment politique russe et pour les gens ordinaires de le croire parce que cela venait de Staline lui-même."

"Il y a définitivement quelque chose dans la personne qui diffuse la conspiration qui ajoute à son succès", conclut-il.

"Les gens qui développent des théories de la conspiration sont de grands conteurs d'histoires", dit Rubenstein.

"Ils sont très doués pour raconter des histoires et rassembler des informations d'une manière que vous n'avez jamais vue et à laquelle vous n'auriez jamais pensé par vous-même."

"Et ce faisant, on a l'impression qu'ils vous laissent entrer dans un monde secret."

L'histoire et le monde secret des théories de la conspiration ont impliqué des sacrifices d'enfants, les Templiers et des clubs corrompus.