Les effets des hallucinations sur la vie quotidienne

Par William Park, BBC Future

Crédit photo, Emmanuel Lafont/BBC

Les illusions provoquées par les drogues, les lumières et les maladies nous donnent un nouvel aperçu du fonctionnement interne de notre cerveau. William Park s'est aventuré dans sa propre hallucination induite pour en savoir plus.

La tribu Huichol, originaire des montagnes de la Sierra Madre Occidental au Mexique, peut parler aux esprits. Ils quittent notre plan terrestre pour rendre visite aux animaux et aux ancêtres avec l'aide d'un petit cactus vert.

Ce cactus, appelé peyotl, est coupé en disques et mâché cru pour libérer un hallucinogène.

Un voyage au peyotl commence par un "sentiment croissant d'euphorie", suivi d'une perception accrue des bruits environnants, avant que le consommateur ne soit plongé dans un monde de rêves vifs - c'est du moins ainsi que l'anthropologue Barbara Myerhoff a décrit son expérience après avoir pris du peyotl avec des membres d'une tribu Huichol dans l'ouest du Mexique, dans son livre Peyote Hunt.

Le peyotl contient de la mescaline, un composé psychédélique qui peut produire des hallucinations similaires aux effets des champignons magiques.

Les disques ont un goût "indiciblement amer et aigre" et "révoltant", explique Myerhoff, mais elle ajoute qu'elle a perdu la conscience du temps et qu'elle a commencé à passer d'un rêve vif et autonome à un autre.

"Bien que j'aie découvert que je ne pouvais pas bouger, j'ai pu rester calme quand j'ai compris que cela n'avait aucune importance, car il n'y avait pas d'autre endroit où je voulais être", écrit-elle, notant qu'elle n'a pas trouvé l'expérience du tout effrayante, mais profondément émouvante.

Les psychédéliques sont utilisés depuis des siècles dans les Amériques lors de cérémonies religieuses, avant la guerre et pour les loisirs.

Par exemple, l'ayahuasca, une boisson hallucinogène fabriquée à partir de certaines lianes ou arbustes infusés, est consommée par les peuples indigènes d'Amérique du Sud lors de rituels religieux et de guérison depuis peut-être 1 000 ans.

Les Olmèques - l'une des plus anciennes civilisations méso-américaines - et les Mayas du Mexique auraient également utilisé la neurotoxine des crapauds géants pour provoquer des hallucinations lors de leurs rituels. Ils croyaient pouvoir parler aux ancêtres après avoir pris une très petite dose de toxine séchée (une trop grande quantité serait fatale).

Pourquoi ces substances psychédéliques étaient-elles utilisées dans les rituels ? Peut-être parce qu'ils suscitent chez l'utilisateur un sentiment de crainte et d'émerveillement.

Des doses moyennes à élevées d'hallucinogènes similaires génèrent des sentiments durables de béatitude et de perspicacité et un sentiment de profonde illumination spirituelle.

Dans les années 1950 et 1960, les psychédéliques ont suscité un grand intérêt en tant que traitement de troubles allant de la dépression à la schizophrénie en passant par la dépendance à l'alcool.

Les États-Unis ont même mené des expériences sous les noms de Project MKUltra et Project MKDELTA pour voir si le LSD pouvait être utilisé comme drogue de vérité.

Si la recherche sur les bienfaits thérapeutiques des hallucinogènes a été largement interrompue après la criminalisation du LSD à la fin des années 60, l'utilisation d'hallucinogènes tels que la kétamine et le LSD comme traitements thérapeutiques a récemment connu un regain d'intérêt, avec une série de nouvelles études.

Crédit photo, Emmanuel Lafont/BBC Légende image, Le peyotl est toujours consommé pour ses propriétés hallucinogènes.

Mais l'ingestion de substances n'est pas le seul moyen d'éprouver des hallucinations. Les auras visuelles sont une forme d'hallucination visuelle qui accompagne généralement les migraines.

Les fièvres peuvent également déclencher des hallucinations - elles sont un symptôme couramment rapporté en cas de paludisme, par exemple, et ont également été signalées par certains patients pendant la pandémie de Covid-19.

Certaines maladies comme la démence, la schizophrénie et certaines maladies oculaires peuvent également provoquer des hallucinations - parfois appelées expériences visuelles altérées -, explique Prem Subramanian, professeur d'ophtalmologie à l'université du Colorado.

Des hallucinations musicales ont également été signalées en association avec une perte d'audition chez certaines personnes. Le deuil a également été associé à des hallucinations, des personnes ayant entendu et même vu leur partenaire décédé.

Mais il est également possible que des personnes aient des hallucinations si elles sont exposées à certaines lumières vives ou vacillantes.

La raison exacte pour laquelle nous voyons ces illusions reste une énigme, mais nous commençons à comprendre ce qui se passe dans l'esprit pendant les visions en comparant les hallucinations induites par des drogues, des stimuli et des maladies.

Par exemple, la brillance de la neige pourrait expliquer pourquoi certains explorateurs et alpinistes prétendent voir d'étranges silhouettes les suivre lors de voiles blancs.

Sir Ernest Shackleton a mentionné cette sensation dans le journal de son expédition antarctique de 1919, South, en déclarant que "pendant cette longue et pénible marche de 36 heures sur les montagnes et les glaciers sans nom de la Géorgie du Sud, il m'a souvent semblé que nous étions quatre et non trois".

L'une des explications de cette illusion particulière pourrait être l'effet Ganzfeld. Lorsqu'on est exposé à un stimulus continu et uniforme (par exemple, en regardant fixement une seule longueur d'onde de lumière), notre cerveau essaie de donner un sens au signal et d'y ajouter des informations qui n'existent pas, ce qui génère des hallucinations. Vous pouvez voir certains membres de l'équipe de BBC Reel en train d'essayer l'effet par eux-mêmes.

La machine à rêves

Les illusions induites par la lumière pouvant être créées dans des environnements contrôlés, elles pourraient aider les chercheurs à découvrir l'origine des hallucinations.

Le fait que le clignotement de la lumière sur des yeux fermés provoque des visions de couleurs, de formes et de mouvements est "l'une des plus anciennes découvertes en neurosciences", déclare Anil Seth, professeur de neurosciences à l'université du Sussex, et scientifique principal du projet artistique et scientifique immersif Dreamachine.

Créée pour capturer la diversité des esprits du public en utilisant des lumières stroboscopiques pour provoquer des hallucinations, la Dreamachine est en tournée au Royaume-Uni depuis 2022.

Elle est basée sur une invention méconnue de 1959 portant le même nom. Avec la promesse de pouvoir vivre des hallucinations psychédéliques sans drogue, je me suis aventuré à l'intérieur.

La machine elle-même est une boîte octogonale bleue, haute de deux étages. Une vingtaine de participants sont conduits à travers un rideau et dans une pièce centrale circulaire.

Tout autour de la pièce se trouvent des sièges incurvés qui s'inclinent vers l'arrière de manière à ce que les participants puissent fixer le plafond. Au centre du plafond se trouve un disque blanc plat qui émet une légère lueur, entouré d'un cercle de grandes lumières, comme celles que l'on peut voir dans un théâtre.

Je m'allonge sur mon siège. L'expérience commence par une musique électronique lente diffusée par les haut-parleurs situés derrière moi. Les lumières s'intensifient et je suis surpris par leur intensité.

Je serre les yeux, mais c'est quand même un peu désagréable. À travers mes paupières, la lumière blanche brillante ressemble à de l'orange rosé. Puis les lumières se mettent à clignoter.

L'orange rosé alterne avec des éclairs bleus, ce qui est le résultat de la "désensibilisation au blanchiment". Si vous avez déjà regardé accidentellement une lumière vive pendant trop longtemps et remarqué des taches dans votre vision pendant un certain temps après, c'est le même effet. Les récepteurs de lumière dans votre rétine sont trop stimulés et prennent un peu de temps pour récupérer.

Dans la machine de rêves, les couleurs orange et bleue commencent à se chevaucher, et après quelques minutes, je remarque que je vois des rayures et des motifs entrecroisés.

Ce genre d'effets, provoqués par un éclairage stroboscopique, s'appellent des phosphènes de scintillement et sont visuellement similaires aux hallucinations simples que les drogues peuvent induire. Ces motifs géométriques simples trouvent probablement leur origine dans le cortex visuel primaire.

Crédit photo, Emmanuel Lafont/BBC Légende image, Les hallucinations provoquées par la lumière et produites par la Dreamachine vont de simples motifs géométriques à des paysages et des formes plus complexes.

Seth explique que la fréquence du stroboscope détermine la force de l'hallucination en se synchronisant avec la fréquence des ondes cérébrales dans cette région du cerveau.

"Les fréquences les plus efficaces des lumières stroboscopiques se situent autour de 10-15 Hz. [Cette gamme de fréquences est similaire au rythme alpha du cerveau, qui est très important dans le cortex visuel", explique-t-il.

D'autres recherches suggèrent que la fréquence pourrait également déterminer les formes perçues. À 20-30 Hz, certaines personnes évoquent des spirales, des vagues, des cercles concentriques et des lignes, tandis qu'à 10 Hz, elles voient des zigzags, des alvéoles et des rectangles.

"Il y a beaucoup de désaccords sur ce que fait le rythme alpha", ajoute Seth.

"Il devient plus proéminent lorsque vous fermez les yeux et lorsque vous êtes détendu. Certains [neuroscientifiques] disent qu'il s'agit simplement d'un état de ralenti du cerveau lorsqu'il ne fait rien. D'autres soutiennent qu'il est très profondément impliqué dans la façon dont nous percevons le monde - que chaque cycle du rythme alpha, chaque période de 100 millisecondes, est un cadre de perception visuelle."

Personne ne sait exactement comment fonctionne la Dreamachine, nous savons juste qu'elle le fait.

Lorsque la musique change, les rayures que je peux voir deviennent des vagues. Je commence à voir de petites taches blanches, comme un univers d'étoiles, qui tourbillonnent derrière les vagues colorées. Puis la musique change et les couleurs suivent. La scène ressemble maintenant à un paysage désertique - des beiges et des bruns qui s'étendent au loin - sauf qu'il y a des tours sombres à l'horizon vers lesquelles je vole. Je ne sais pas si la fréquence du stroboscope a changé, mais les formes que je peux voir sont en constante évolution.

"Personne ne sait exactement comment fonctionne la Dreamachine, nous savons juste qu'elle fonctionne", dit Seth. Il pense que cela pourrait être dû au fait que le cerveau n'attend pas d'entrée visuelle - les yeux sont fermés - mais qu'il reçoit certaines informations en raison de la forte luminosité. "Il essaie de donner un sens à cette entrée visuelle, mais il ne peut pas en donner beaucoup".

"L'un des groupes de discussion les plus intéressants était composé de personnes malvoyantes - pas totalement aveugles de la rétine, mais des personnes ayant de graves problèmes de vue - c'était une expérience vraiment, profondément émouvante", dit-il. "Ils semblent rapporter des choses similaires à ce que nous observons dans le grand public. Et ça, pour moi, c'est assez fascinant."

Comme dans un rêve, j'ai le sentiment que le temps avance, mais je n'ai aucune idée de la durée de fonctionnement de la machine ni du temps qu'il reste. À un moment donné, je remarque que je ne fais plus guère attention à ce que je vois et je me demande si je ne me suis pas brièvement endormi. Mais je me remets dans l'ambiance.

Le désert a maintenant été remplacé par des formes géométriques multicolores, comme un simple kaléidoscope ou un vitrail abstrait et tessellé. Il y a des verts tilleuls, des jaunes, des bleus et des rouges éclatants. Les formes se déplacent vers moi, comme si la fenêtre se brisait. Cela me rappelle le guide qui, au début, m'a expliqué que toutes les couleurs que je vois sont générées par mon cerveau. C'est la partie la plus fascinante de l'expérience jusqu'à présent, et lorsque la scène passe à autre chose, les couleurs du vitrail me manquent.

La raison pour laquelle le cerveau crée des couleurs, des formes et des motifs dans le Dreamachine n'est pas encore claire, mais c'est ce que Seth et ses collègues tentent de découvrir. Selon lui, les motifs que les gens voient sont très liés à certains aspects du câblage du cortex visuel primaire. "C'est presque comme si la lumière stroboscopique activait ces régions visuelles".

La vision des couleurs est une expérience fascinante et subjective. La photo virale #thedress de 2015 qui a divisé l'internet en est un bon exemple, selon Seth. Ainsi, l'éternelle question de savoir si vous et moi voyons les mêmes couleurs a une réponse simple : nous ne le faisons pas. En fait, notre propre perception des couleurs change continuellement.

En été, la couleur jaune se déplace légèrement vers le vert, et en hiver, elle se déplace vers le rouge, par exemple. Cela peut s'expliquer par le fait qu'en été, nous voyons davantage de lumière verte réfléchie par la végétation. Nous compensons le vert supplémentaire que nous voyons, ce qui signifie qu'un jaune verdâtre ressemble davantage à du jaune pur en été, explique Lauren Welbourne, psychologue à l'université de York au Royaume-Uni.

"Cette idée d'avoir des expériences différentes de l'environnement partagé n'est pas seulement confinée à la Dreamachine, elle se produit partout et tout le temps", dit Seth, qui est aussi l'auteur de Being You : A New Science of Consciousness. "Nous avons tous une expérience perceptive unique, un univers intérieur unique. On sait très peu de choses sur ce type de diversité intérieure."

L'exploration de cette diversité intérieure fait partie du prochain projet de Seth. Avec une équipe de scientifiques et de philosophes, il recueille un instantané de l'unicité du public dans le cadre d'un recensement des perceptions, conçu pour faire ressortir la variété des expériences subjectives du public à l'aide de quelques questions simples.

De retour dans la Dreamachine, la musique et les lumières s'éteignent, et les guides nous annoncent que l'expérience est terminée. J'ai comparé mes expériences avec celles d'un autre participant, et bien qu'il y ait des similitudes - un sentiment d'espace en 3D, des étoiles et des galaxies tourbillonnantes, et des formes géométriques - il est également clair que nos voyages dans nos esprits étaient très différents. C'est cette unicité intérieure que Seth et ses collègues espèrent capturer dans leur recensement.

Une image complexe

Si les couleurs et les motifs simples que j'ai vus étaient intéressants, ils ne sont pas à la hauteur des témoignages saisissants de personnes qui ont des hallucinations provoquées par des drogues ou des médicaments. Pourquoi ces visions seraient-elles beaucoup plus complexes ?

L'ayahuasca et la toxine du crapaud géant contiennent le neurotransmetteur DMT, qui est étroitement lié à la sérotonine, à la mélatonine et à la psilocybine - cette dernière étant la substance chimique qui confère aux champignons magiques leurs propriétés hallucinogènes.

La sérotonine et la mélatonine jouent un rôle dans le contrôle du sommeil, tandis que la sérotonine est également responsable de la sensation de faim, de notre humeur et du sentiment de récompense.

Crédit photo, Emmanuel Lafont/BBC Légende image, Les hallucinations produites par les drogues sont souvent plus complexes et peuvent laisser le voyageur avec des sentiments profonds.

Les liens entre la sérotonine et des substances comme le DMT et la psilocybine pourraient expliquer en partie le fonctionnement de ces substances psychédéliques. Le DMT, la psilocybine et l'hallucinogène LSD fabriqué en laboratoire activent tous les récepteurs de la sérotonine dans notre cerveau.

L'activation de ces récepteurs de sérotonine par les drogues hallucinogènes semble être une des causes des hallucinations visuelles complexes et de certains des effets les plus tripants des psychédéliques.

Dans une étude, les participants ont reçu des doses contrôlées de LSD et d'un autre produit chimique appelé kétanserine, qui bloque les récepteurs de la sérotonine, afin de déterminer le rôle de ces récepteurs dans les trips psychédéliques.

Lorsque le récepteur n'était pas bloqué, les participants ont constaté que de la musique auparavant dénuée de sens devenait significative et profonde après avoir pris du LSD. Le blocage des récepteurs par la kétansérine a empêché ces sensations de sens.

Cela pourrait expliquer pourquoi les voyages psychédéliques sont souvent accompagnés de sentiments profonds, suggère Katrin Preller, professeur adjoint à l'université de Zurich, qui est l'auteur principal de l'article.

Dans une étude ultérieure, Preller a découvert que le LSD entraîne une augmentation de la connectivité des réseaux cérébraux associés à nos sens, ce qui pourrait expliquer pourquoi nos sens sont exacerbés.

Les hallucinations provoquées par les drogues ont tendance à aller de formes géométriques aux couleurs vives, comme des treillis, des toiles d'araignée, des tunnels et des spirales, à des scènes ou des paysages pouvant contenir des personnes, des animaux, des esprits, des extraterrestres et des monstres. Il existe des similitudes entre les premiers types d'hallucinations et l'aura que les migraineux connaissent bien.

"Les hallucinations qui proviennent du cortex visuel primaire sont plus informes", explique M. Subramanian. "Elles vont être des étincelles, des lumières et des formes". Les auras de la migraine en sont un exemple médical courant, ajoute-t-il, et il voit beaucoup plus rarement des patients atteints de tumeurs cérébrales présentant des symptômes similaires.

Mais les hallucinations complexes peuvent être bizarres et effrayantes, contenant des images effrayantes de visages, de personnes ou d'objets. Si elles sont parfois provoquées par des médicaments, ces hallucinations peuvent aussi être le symptôme de plusieurs maladies, de la schizophrénie à la démence.

L'un des exemples les plus curieux d'hallucinations liées à une maladie est le syndrome de Charles Bonnet, qui résulte d'une perte de la vue. Une lésion de la rétine, ou tout ce qui peut réduire le passage de la lumière dans l'œil, comme une cataracte, peut provoquer chez les patients des hallucinations, qui peuvent aller de motifs géométriques à des visages désincarnés et des personnages costumés.

On ne sait pas comment la perte de vision provoque ces hallucinations, mais on pense qu'à mesure que la vue se détériore, le cerveau commence à compenser les informations manquantes et crée spontanément des images inventées.

Le syndrome de Charles Bonnet est parfois appelé "vision fantôme" et a été comparé au syndrome du membre fantôme, où les personnes amputées pensent qu'elles ont toujours leur membre manquant.

Crédit photo, Emmanuel Lafont/BBC Légende image, Certaines conditions médicales peuvent produire des hallucinations visuelles, mais les raisons en sont mal comprises.

Une autre bizarrerie visuelle est la palinopsie, où les personnes voient la même image figée pendant une brève période de temps. Par exemple, si vous fixez une chaise d'un côté de la pièce, puis regardez de l'autre côté, vous aurez l'impression que la chaise s'est téléportée sur le sol.

Ce phénomène est dû à des retards dans le taux de rafraîchissement de la rétine. Les photopigments de notre rétine mettent une fraction de seconde à se rafraîchir après avoir été stimulés.

En général, cela se produit très rapidement - c'est pourquoi les films tournés à 30 images par seconde donnent l'impression d'un mouvement continu. Mais chez les patients atteints de palinopsie, le taux de rafraîchissement ralentit considérablement, ce qui signifie que les images peuvent rester bloquées dans la vision.

Contrairement aux hallucinations induites - qui nécessitent un stimulus externe comme une drogue ou une lumière - le syndrome de Charles Bonnet et la palinopsie sont des exemples d'hallucinations libérées qui se produisent spontanément. Selon Subramanian, des erreurs dans le processus normal par lequel la vision est régulée peuvent créer des visions.

"Même les patients souffrant de ce que nous pourrions considérer comme une déficience visuelle légère ou modérée peuvent avoir ces hallucinations de libération", dit-il.

"Il y a un bon nombre de patients qui ont un glaucome ou une dégénérescence maculaire, qui ont eu des hallucinations visuelles, mais ils ne veulent en parler à personne, parce qu'ils pensent alors qu'ils sont fous. Il est donc très important que les médecins qui s'occupent de ces patients soient conscients du fait que ces hallucinations sont relativement fréquentes chez eux."

M. Subramanian invite toute personne ayant des hallucinations qui sortent de l'ordinaire à ne pas les ignorer et à consulter un médecin pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal.

Il n'y a eu aucun effet durable de mon temps dans la Dreamachine. À moins qu'il y ait une raison pour laquelle les lumières clignotantes pourraient vous causer des problèmes, les hallucinations induites par la lumière peuvent être une expérience révélatrice et intéressante.