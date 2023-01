Comment un mercenaire russe a réussi à fuir en Norvège

Fondé en 2014, le groupe Wagner est dirigé par l'homme d'affaires Yevgeny Prigozhin. Il représenterait environ 10 % des forces russes en Ukraine, et a mené des opérations en Syrie, en Libye et au Mali.

Le groupe, et ses méthodes souvent inhumaines, sont désormais connus au niveau international. Mais les informations sur son mode de fonctionnement - et son financement - sont restées secrètes. L'évasion de Medvedev pourrait permettre aux agents des services de renseignement occidentaux de déchirer ce voile.

La plupart des combats les plus intenses en Ukraine au cours des six derniers mois ont eu lieu dans le Donbas, et Wagner est soupçonné d'être fortement impliqué dans deux des batailles les plus sanglantes - à Soledar et Bakhmut.