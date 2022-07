Les chefs du MI5 et du FBI mettent en garde contre la Chine

Crédit photo, POOL UK VIA ITN Légende image, Le chef du MI5 Ken McCallum (à gauche) et le directeur du FBI Christopher Wray (à droite) ont fait une apparition conjointe sans précédent à Londres.

il y a une heure

Les chefs des services de sécurité britanniques et américains ont fait une apparition conjointe sans précédent pour mettre en garde contre la menace de la Chine.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que la Chine était "la plus grande menace à long terme pour notre sécurité économique et nationale" et qu'elle s'était ingérée dans la politique, notamment lors des récentes élections.

Le chef du MI5, Ken McCallum, a affirmé que son service avait plus que doublé son travail contre les activités chinoises au cours des trois dernières années et qu'il allait encore le doubler.

Le MI5 mène désormais sept fois plus d'enquêtes liées aux activités du Parti communiste chinois par rapport à 2018, a-t-il ajouté.

Wray, du FBI, a averti que si la Chine prenait Taïwan par la force, cela "représenterait l'une des plus horribles perturbations commerciales que le monde ait jamais vues".

En réponse, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Zhao Lijian, a estimé que les services de renseignement britanniques tentaient de "gonfler la théorie de la menace chinoise" et a conseillé au chef du MI5 de "chasser les démons imaginaires".

Il a ajouté que le directeur du FBI avait également "joué la carte de la menace chinoise pour dénigrer et attaquer la Chine", révélant ainsi une "mentalité de guerre froide", et l'a exhorté à cesser de tenir des propos "irresponsables".

La toute première apparition publique conjointe des deux directeurs a eu lieu au siège du MI5 à Thames House, à Londres.

M. McCallum a également signalé que le défi posé par le Parti communiste chinois "changeait la donne", tandis que M. Wray l'a qualifié d'"immense" et de "stupéfiant".

M. Wray a averti l'auditoire - qui comprenait des chefs d'entreprise et des hauts responsables d'universités - que le gouvernement chinois était "déterminé à voler votre technologie" à l'aide d'une série d'outils.

Il a ajouté qu'il représentait "une menace encore plus sérieuse pour les entreprises occidentales que ne l'imaginent de nombreux hommes d'affaires avertis". Il a cité des cas où des personnes liées à des entreprises chinoises dans des zones rurales américaines ont déterré des semences génétiquement modifiées qui leur auraient coûté des milliards de dollars et près de dix ans à développer elles-mêmes.

Il a également dit que la Chine déployait le cyberespionnage pour "tricher et voler à grande échelle", avec un programme de piratage plus important que celui de tous les autres grands pays réunis.

Le chef du MI5 a indiqué que les renseignements sur les cybermenaces avaient été partagés avec 37 pays et qu'en mai, une menace sophistiquée contre l'aérospatiale avait été déjouée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les deux hommes ont averti que la Chine tirait des leçons de l'invasion russe en Ukraine.

M. McCallum a également cité une série d'exemples liés à la Chine. Il s'agit notamment d'un expert britannique de l'aviation qui avait reçu une approche en ligne et s'était vu proposer une opportunité d'emploi attrayante. Il s'est rendu en Chine à deux reprises pour y être "vinifié et dîné" avant de se voir demander des informations techniques sur des avions militaires par une entreprise qui était en fait une façade pour les agents du renseignement chinois.

"C'est là que nous sommes intervenus", a révélé M. McCallum. Selon lui, une société d'ingénierie avait été approchée par une entreprise chinoise, ce qui a conduit à la prise de sa technologie avant que l'accord ne soit ensuite annulé, forçant l'entreprise, Smith's Harlow, à se mettre en administration en 2020.

Et il a rappelé l'alerte d'interférence lancée par le Parlement en janvier sur les activités de Christine Lee. Selon lui, ce type d'opérations vise à amplifier les voix pro-chinoises du parti communiste et à faire taire celles qui remettent en cause son autorité. "Il faut le contester", a dit le chef du MI5.

Aux États-Unis, le directeur du FBI a déclaré que le gouvernement chinois avait directement interféré dans une élection du Congrès à New York au printemps dernier parce qu'il ne voulait pas qu'un candidat qui était un critique et un ancien manifestant de la place Tiananmen soit élu.

Pour ce faire, il a engagé un détective privé chargé de trouver des informations désobligeantes. N'ayant rien trouvé, il a déclaré qu'ils avaient tenté de créer une controverse en utilisant une travailleuse du sexe avant même de suggérer de mettre en scène un accident de voiture.

M. Wray a déclaré que la Chine tirait "toutes sortes de leçons" du conflit en Ukraine. Elle cherche notamment à se protéger de toute sanction future du type de celles qui ont frappé la Russie. Si la Chine envahissait Taïwan, les perturbations économiques seraient bien plus importantes que celles observées cette année, a-t-il ajouté, les investissements occidentaux en Chine devenant des "otages" et les chaînes d'approvisionnement étant perturbées.

"Je n'ai aucune raison de penser que leur intérêt pour Taïwan a diminué de quelque manière que ce soit", a annoncé le directeur du FBI aux journalistes après son discours.

Le chef du MI5 a affirmé que la nouvelle législation aiderait à faire face à la menace, mais que le Royaume-Uni devait également devenir une "cible plus difficile" en veillant à ce que toutes les parties de la société soient plus conscientes des risques. Il a ajouté que la réforme du système des visas avait permis à plus de 50 étudiants liés à l'armée chinoise de quitter le Royaume-Uni.

La Chine a trop longtemps compté sur le fait qu'elle était la deuxième priorité de tout le monde", a déclaré M. Wray, ajoutant : "Elle ne passe pas inaperçue : Elle ne passe plus sous le radar".