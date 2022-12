3 clés pour comprendre l'augmentation "explosive" des cas de Covid en Chine

il y a 49 minutes

Rédaction BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images

Les hôpitaux chinois sont soumis à une pression intense en raison de l'arrivée massive de patients infectés par le covid-19 dans les unités de soins intensifs, selon des informations en provenance de ce pays asiatique.

Début décembre, le gouvernement de Pékin a annoncé un revirement complet de sa politique en matière de coronavirus - jusqu'alors la plus stricte au monde - et a commencé à supprimer les confinements obligatoires et le vaste programme de tests, à la suite d'une série de protestations citoyennes contre ces restrictions.

Avec la suppression des tests obligatoires, il est devenu impossible de suivre les nouveaux cas dans le pays, tandis que les autorités chinoises ont rendu difficile le décompte des décès dus au covid en ne comptabilisant dans cette catégorie que ceux causés par une pneumonie ou une insuffisance respiratoire.

Dans un rapport du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCD) divulgué à la presse, les autorités estiment que près de 250 millions de personnes ont été infectées par le covid-19 au cours des 20 premiers jours de décembre.

Cependant, la Commission nationale de la santé (CNS) de Chine a reclassé la covid-19 de type A à type B, ce qui signifie qu'elle ne met généralement pas en danger la vie des personnes en bonne santé.

Elle a également annoncé dimanche qu'elle ne publierait plus de chiffres sur les infections.

Le manque d'informations officielles a conduit l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et certains gouvernements à exiger de Pékin une plus grande transparence sur les nouveaux cas, leur gravité et le nombre d'hospitalisations.

1. Que sait-on jusque là ?

L'ensemble du tableau n'est pas très clair. À la censure des médias s'ajoute la décision du gouvernement de ne pas publier les chiffres des nouvelles infections.

Pour leur couverture de la situation, les médias étrangers s'appuient sur les témoignages, les photos et les vidéos publiés sur les médias sociaux par les utilisateurs à l'intérieur de la Chine.

Certaines des plus récentes montrent des scènes alarmantes dans les salles d'urgence des hôpitaux, avec des patients - souvent âgés - allongés sur des brancards, se pressant dans les couloirs en attendant un diagnostic ou une admission.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreux patients doivent attendre dans les couloirs pour être vus.

Un journaliste du Washington Post a enregistré une vidéo montrant des patients entassés dans un couloir après l'autre, avec des membres de leur famille se tenant près d'eux, bloquant le passage.

Ce contact étroit entre les malades et les personnes supposées non infectées pourrait entraîner une recrudescence des cas.

Selon le journal américain, les médias d'État ont indiqué que le service des urgences de l'hôpital Zhongshan, l'un des plus grands de Chine, prenait en charge environ 1 000 patients par jour, soit 700 à 800 de plus qu'à la même époque l'année dernière.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le test Covid n'est plus obligatoire en Chine.

Lorsque le gouvernement chinois a décidé de lever les restrictions strictes pour contrôler la maladie, les épidémies étaient déjà en hausse. Mais depuis lors, les infections sont montées en flèche, ce qui laisse présager un taux de mortalité élevé chez les personnes âgées.

La NHA a récemment appelé les hôpitaux à réactiver le personnel de santé retraité pour aider à faire face à la vague de cas et à remplacer les médecins et les infirmières qui ont été infectés par le Covid.

On s'inquiète également du fait que de nombreux hôpitaux ne disposent plus de médicaments spécifiques pour traiter le Covid et ne proposent que des médicaments pour des symptômes spécifiques tels que la toux, a déclaré un employé de pharmacie d'un hôpital de la ville de Chengdu au quotidien asiatique The Strait Times.

En outre, la Chine a pris du retard dans son programme de vaccination contre les covidés. En outre, les vaccins qu'elle a mis au point et qu'elle produit sont considérés comme moins efficaces pour protéger contre les infections graves de Covid que les vaccins à ARNm utilisés dans le reste du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une pénurie de médicaments pour traiter la covidie est signalée et les hôpitaux ne distribuent que des médicaments tels que l'ibuprofène pour traiter les symptômes.

2. Combien de cas et de décès y a-t-il

Le nombre réel d'infections au Covid et de décès liés à ces infections est inconnu car les autorités ont cessé de publier les données. La décision a été annoncée dimanche dernier par la Commission nationale de la santé.

"Les informations relatives au Covid-19 seront publiées par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies à des fins de référence et de recherche", a expliqué la NHA dans un communiqué, sans donner plus d'explications.

Avant la décision, le gouvernement de Pékin signalait environ 4 000 nouveaux cas par jour et peu de décès.

Le faible nombre de décès enregistrés peut être dû à la nouvelle façon dont les autorités classent les décès dus au Covid, en les attribuant uniquement à ceux causés par une pneumonie ou une insuffisance respiratoire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le grand nombre de cadavres arrivant aux crématoriums ne coïncide pas avec les chiffres officiels des décès dus au Covid en Chine.

Au 21 décembre, le bilan officiel de ce mois n'était que de huit morts. Dans le même temps, cependant, les crématoriums de la capitale ont dû faire face à une augmentation du nombre de corps arrivant pour être incinérés.

Dans le rapport du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies divulgué à la presse, les autorités estiment que près de 250 millions de personnes ont été infectées par le Covid-19 au cours des 20 premiers jours de décembre, suite au démantèlement des restrictions strictes imposées depuis 2020 pour contrôler la maladie.

Ces chiffres ont été révélés par Sun Yang, le directeur adjoint du CCD, lors d'une réunion à huis clos le mercredi 21 décembre, ont indiqué deux personnes liées à l'information au Financial Times britannique.

Sun Yang a indiqué que, selon ses estimations, 37 millions de personnes avaient été infectées au cours de la seule journée du mardi 20 décembre.

Il a ajouté que le taux de propagation du covidium continuait à augmenter et a estimé que plus de la moitié de la population de Pékin et du Sichuan était déjà infectée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les critiques affirment que la Chine ne fait pas preuve de transparence en ce qui concerne les informations relatives à la maladie.

Quelques jours plus tard, dans un article inhabituel paru dans un journal contrôlé par le Parti communiste chinois au pouvoir, le directeur de la santé de la ville de Quigdao - qui compte quelque 10 millions d'habitants - a affirmé que l'on enregistrait jusqu'à un demi-million de nouveaux cas par jour.

La révélation sans précédent que la vague d'infections ne se reflétait pas dans les statistiques officielles a été rapidement censurée et republiée sans les chiffres.

Les experts de la santé prévoient que la Chine enregistrera au moins un million de décès dus au covid d'ici 2023. Airfinity, un site britannique spécialisé dans la pandémie, estime qu'elle pourrait dépasser les deux millions.

3. Que disent l'OMS et la communauté internationale ?

L'OMS s'est déclarée "très préoccupée" par l'évolution de la situation en Chine et par les informations faisant état d'une augmentation des cas graves d'infection.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu'il avait exhorté la Chine à partager ses données sur la gravité des maladies, les hospitalisations et la capacité de ses unités de soins intensifs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'OMS appelle à une évaluation complète de la situation.

Dans sa déclaration, M. Tedros a insisté sur le fait que la Chine doit mener les enquêtes demandées pour parvenir à une évaluation complète des risques de la situation sur le terrain.

Il a indiqué que l'OMS continuerait à aider la Chine à concentrer ses efforts sur la vaccination des personnes les plus exposées dans tout le pays.

Le directeur du programme d'urgence de l'OMS, Mike Ryan, a affirmé que l'organisation demanderait instamment à la Chine d'importer des vaccins étrangers à ARNm, tels que ceux de Moderna et BioNTech, qui se sont avérés plus efficaces contre le Covid-19.

La Chine n'a pas encore approuvé l'utilisation de ces vaccins dans sa population.

Entre-temps, lundi dernier, le gouvernement chinois a annoncé la réouverture de ses frontières et la levée de la limitation des vols à l'étranger.

Moins d'une demi-heure après l'annonce, les recherches sur Internet concernant des voyages vers des destinations populaires ont été multipliées par dix par rapport à l'année dernière.

Toutefois, les touristes chinois n'auront pas un accès libre à tous les pays.

Crédit photo, Reuters Légende image, La demande de voyages vers les destinations les plus populaires a explosé après la réouverture des frontières.

Les autorités américaines ont annoncé mercredi que tous les passagers en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao devront subir un test de dépistage du Covid pour entrer dans le pays, dans le but de "ralentir la propagation" du virus.

Le Japon, une destination populaire pour les voyageurs chinois, a annoncé qu'il exigera également des tests de Covid négatifs à l'arrivée ou une quarantaine de sept jours.