Le bilan des inondations en RDC dépasse les 400 morts

il y a 2 heures

Plus de 400 personnes ont trouvé la mort à la suite d’inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de jeudi à vendredi 5 mai, dans le sud Kivu à l’Est de la RDC.

Un bilan lourd

"On a retrouvé des corps là, mais, il y en a qui ne sont pas encore retrouvés. La plupart des corps sont des enfants mineurs qui n’ont pas eu le temps de se sauver, et des mamans, c’est très très grave", a-t-il dit.

Plus de 270 corps dont plus de 80 enfants ont été enterrés samedi dans une fosse commune, selon la Croix Rouge. Dans un rapport sur ‘la catastrophe naturelle’ publié le 8 mai, l’institution d'aide humanitaire a par ailleurs indiqué qu’en-dehors "des corps retrouvés et enterrés, il y a d’autres qui sont encore dans les décombres et d’autres sous les eaux du lac-Kivu."