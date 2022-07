Les personnes qui gagnent de l'argent en enregistrant des sons tels que la pluie et la machine à laver

Sur la vague des podcasts, un nouveau produit semble faire de plus en plus d'adeptes : enregistrer le bruit d'une machine à laver, d'un ventilateur ou de la pluie est devenu un nouveau business et a conduit certaines personnes à faire de l'enregistrement de ce type de son, connu sous le nom de bruit blanc, une entreprise prospère.

Les podcasters de bruit blanc recréent un monde de calme, avec lequel ils aident des milliers d'auditeurs à se concentrer, à se calmer ou à dormir à une époque de forte pollution sonore.

Il suffit de consulter les listes des plateformes vidéo et audio les plus populaires pour se rendre compte de la grande réception de ce type de contenu.

Sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos comme "Bruit blanc céleste", avec 57 millions de vues, ou "Bruit blanc pour endormir les bébés", avec plus de 28 millions.

La nouvelle vague implique de plus en plus de podcasts avec ce type de bruit, idéal pour masquer ou couvrir d'autres sons ambiants, comme les voitures, les travaux ou les aboiements de chiens.

"Je pense que tout le monde cherche des moyens de mieux dormir. Certaines personnes ont recours aux médicaments. Je préfère trouver d'autres moyens. J'ai toujours trouvé que le bruit blanc et les sons de la nature étaient le meilleur moyen de favoriser le repos", explique Todd Moore, un entrepreneur américain à succès qui enregistre du bruit blanc depuis plus de douze ans, d'abord pour son application, puis pour le podcast White Noise Sleep Sounds de Tmsoft.

Moore a commencé par une application gratuite en 2009, intitulée "White Noise Lite", qui compte plus de 170 000 avis sur le seul App Store d'Apple.

"L'idée de créer une application de bruit blanc est née lorsque l'iPhone est sorti et a créé un magasin d'applications. L'une des idées que j'ai eues est que, puisque je dors toujours avec le ventilateur en marche, je voulais voir si je pouvais enregistrer le son et le télécharger sur un appareil au lieu de devoir toujours allumer le ventilateur. C'est un peu comme ça que tout a commencé", se souvient-il.

"J'ai commencé à marcher dans ma maison en enregistrant toutes sortes de bruits différents, comme la climatisation. Je sortais dans le jardin et j'enregistrais les grillons, la pluie et d'autres sons de la nature. Puis je mettrais tout ça dans une application. C'était très simple au début. J'avais peut-être dix sons que je pouvais écouter toute la nuit. C'était le truc", dit-il.

"Le défi était d'obtenir un son qui puisse durer dix heures sans aucune interruption. C'est peut-être ce qui m'a pris le plus de temps, mais j'ai réussi à surmonter cet obstacle. Je n'essayais pas de gagner de l'argent, j'ai juste pensé que je pourrais peut-être aider quelqu'un, alors j'ai laissé la plateforme en téléchargement gratuit."

"Au bout d'un moment, j'ai constaté que tout le monde téléchargeait et utilisait l'application. J'ai commencé à recevoir des centaines d'emails."

l y a quelques années, compte tenu de l'intérêt croissant pour les podcasts, un univers que Moore a toujours apprécié, il a décidé de publier également sa banque de bruits en version audio uniquement, par épisodes de neuf heures.

"Nous envoyons de nouveaux sons chaque semaine, qui sont complémentaires. J'ai pensé que ce serait un bon moyen de rapprocher l'application des gens."

"Nous avons commencé à gagner beaucoup d'argent, à recevoir beaucoup d'attention, et l'application a explosé. Mais personne ne s'attendait à ce que nous ayons 50 000 auditeurs par jour. C'est incroyable", explique Moore.

Une activité rentable

Le monde des podcasts étant en plein essor, l'entreprise de Moore compte désormais cinq autres employés, dont trois à temps plein. Le créateur de l'application considère que le projet est une entreprise rentable.

"Nous nous en sortons très bien", répond-il simplement, sans vouloir entrer dans les détails financiers.

Selon un article publié par Bloomberg, la plateforme de podcasts Anchor verse à Moore un total de 12,25 dollars (7 970 FCFA) pour chaque millier de lectures. À la fin du mois, le montant est censé atteindre 18 375 dollars (11 955 734 FCFA).

Et il ne s'agirait que de l'argent collecté à Anchor, sans compter le montant reçu par l'application elle-même, qui compte environ un million et demi d'utilisateurs actifs.

Dans l'application, Moore propose également, en plus de la version gratuite (qui comprend des publicités), une version payante pour 2,99 dollars (1 945 FCFA).

Malgré la prolifération de ces podcasts, il est difficile de savoir qui est réellement derrière la plupart d'entre eux.

"Certains sont des copies. Les gens volent les sons et les republient", explique M. Moore à propos de la difficulté de prouver si le fan figurant dans un contenu particulier a été enregistré par le créateur ou piraté.

Problèmes de monétisation des podcasts

Monétiser un podcast est quelque chose de compliqué. Seuls quelques-uns peuvent en vivre, comme le souligne Francisco Izuzquiza, podcasteur espagnol et fondateur de Yes We Cast, une société spécialisée dans la production et le conseil de ce type de contenu.

"Dans le contexte actuel, il y a plus de financements et de ressources. Il y a donc plus de possibilités de créer de nouveaux formats et de développer du contenu, comme le bruit blanc. C'est merveilleux qu'il existe cette possibilité de consommation et que ce soit une activité professionnelle", confie-t-il à la BBC.

Ce qui inquiète M. Izuzquiza, c'est l'attente créée autour de ce type de podcast, et le fait qu'il en vienne à être considéré comme "une nouvelle ruée vers l'or", avec laquelle il serait possible de gagner beaucoup d'argent.

"En réalité, 99% des personnes qui lancent un podcast, comme cela s'est produit avec YouTube, avec les blogs et les réseaux sociaux, ne gagnent rien ou mettent beaucoup de temps à rassembler de l'argent ou à devenir riches."

L'inclusion de publicités ou d'annonces dynamiques au début des fichiers sonores afin de ne pas interrompre le bruit blanc lui-même est la meilleure façon de les monétiser, estime le consultant.

"Qui sait, demain une marque pourra sponsoriser un podcast de bruit blanc ?" prédit-il.

Le bruit blanc hors de l'Amérique du nord

Les podcasts de bruit blanc semblent être limités au monde anglo-saxon pour le moment. Moore et Izuzquiza expliquent tous deux que c'est parce que presque tout commence toujours sur le marché américain.

"Je ne connais pas de personnes qui font du bruit blanc, mais certains se consacrent à l'enregistrement de sons ambiants, par exemple. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas dans d'autres parties du monde ? Je pense que nous ne sommes tout simplement pas au même niveau de production que les États-Unis. Ils sont toujours en avance. C'est ce que l'on constate clairement dans les podcasts", déclare M. Izuzquiza.

"Je pense qu'il y a simplement des gens qui font des choses aux États-Unis qui n'ont pas encore été faites dans d'autres endroits, et il y a aussi une question de démographie et de nombre de producteurs", analyse-t-il.

Selon M. Izuzquiza, il y a certainement déjà quelqu'un qui fait du bruit en Amérique latine.

"Je serais surpris que quelqu'un n'ait pas déjà commencé. Ma question est de savoir combien de temps ils vont durer, car il y a de fortes chances que la somme d'argent récoltée ne soit pas suffisante pour rendre l'entreprise viable."