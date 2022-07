Pourquoi certaines personnes peuvent dormir quelques heures seulement et fonctionner aussi bien (voire mieux) que les autres

"C'est un malentendu. C'est comme dire que tout le monde devrait faire 1m65. Et si vous êtes plus court que cela, vous avez un problème", explique à la BBC Louis Ptacek, du département de neurologie de l'université de Californie, aux États-Unis.

"Certaines personnes les appellent des 'dormeurs d'élite', et je pense que cela a du sens. Elles fonctionnent avec beaucoup moins d'heures de sommeil et le font à un niveau élevé. Et il est vrai que c'est un avantage dans le monde du travail dans lequel nous vivons", déclare le Dr Ptacek.

Alouettes et hiboux

Au cours des 25 dernières années, le Dr Ptacek et son équipe ont analysé les habitudes de sommeil de plus de 100 familles.

Puzzles

"Ils dorment beaucoup moins et pourtant ils sont très fonctionnels, donc - peut-être - ils dorment plus efficacement. La question est de savoir ce que cela signifie."

Dans une nouvelle étude, des gènes associés au "sommeil court naturel" ont été introduits chez des souris atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et les animaux sont devenus plus résistants.

"C'est très intéressant car cela suggère que nous pouvons utiliser ces connaissances biologiques à des fins thérapeutiques, non seulement en ce qui concerne les maladies neurodégénératives, mais aussi les maladies psychiatriques, le diabète, l'obésité et de nombreux cancers", explique M. Ptacek.

Pouvons-nous à l'avenir améliorer le rêve du plus grand nombre avec les gènes du plus petit nombre ?

"Nous sommes toujours dans un processus de découverte, en essayant de trouver autant de pièces du puzzle que possible. Ce que nous avons, ce sont ces familles, et dans chaque famille, nous pouvons identifier un gène et une variante génétique, et montrer que ces gènes sont derrière ces traits."